EU-Terminvorschau vom 24. bis 30. September 2018

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 24. SeptemberBerlin: Bürgerpreis des Europäischen ParlamentsHeute werden die vier deutschen Preisträger des EuropäischenBürgerpreises 2018 im Europäischen Haus in Berlin ausgezeichnet. DieEuropaabgeordneten Reinhard Bütikofer (Bündnis 90/DIE GRÜNEN), UlrikeRodust (SPD), Tiemo Wölken (SPD) und Rainer Wieland (CDU,Vizepräsident des Europäischen Parlaments) hatten dieGewinnerprojekte jeweils für den Preis nominiert und werden dieBürgerpreis-Medaillen an die vier Preis-Träger aus Deutschlandpersönlich überreichen. Weitere Informationen zur Veranstaltungfinden Sie hier http://ots.de/fPoJu1.New York: Kommissionspräsident Juncker bei UN-Vollversammlung (bis28.9.)EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker reist zu politischenGesprächen in die USA. Dort wird er unter anderem in New York an derVollversammlung der Vereinten Nationen teilnehmen. Außerdem wirdJuncker am Nelson Mandela Friedensgipfel teilnehmen und Gesprächeführen mit den Präsidenten von Kenia, Uhuru Kenyatta, von Ruanda,Paul Kagame, und dem Ministerpräsidenten von Georgien, MamukaBakhtadze, sowie an einem Empfang von US-Präsident Donald Trumpteilnehmen. Begleitet wird Juncker unter anderem vom ErstenKommissionsvizepräsident Frans Timmermans, der EU-AußenbeauftragtenFederica Mogherini und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström.Weitere Informationen zur Reise der EU-Kommissionsdelegation in dieUSA finden Sie hierhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5839_en.htm und hier.http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5881_en.htmSchloßhof/Österreich: Informelle Tagung der Minister fürLandwirtschaft (bis 25.09.)Das Thema des Ministertreffens lautet "CAP post 2020 - Shaping thefuture of vital rural areas and quality food production in theEuropean Union". Zum Abschluss der Tagung ist am 25.9. um 13.15 Uhreine Pressekonferenzen geplant mit der österreichischenLandwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger undEU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan. Weitere Informationen zurTagung finden Sie vorab hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2018/09/23-25/.Europaweit: Europäische Woche des Sports (bis 30.09.)Die Europäische Woche des Sports ist eine Initiative derEuropäischen Kommission zur Förderung von Sport und Bewegung. Dieoffizielle Eröffnung findet in Frankfurt beim Aktion Pink Race forSurvival statt. Dass sich die Europäer zu wenig bewegen, hat das 2018veröffentlichte Eurobarometer ergeben. Die Europäische Woche desSports ist die Antwort auf diese Herausforderung. WeitereInformationen finden Sie hier https://www.beactive-deutschland.de/.Dienstag, 25. SeptemberHamburg: EU-Klimakommissar Cañete beim Global Wind SummitEU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete wird die Eröffnungsrede beimGlobal Wind Summit halten. Es werden Aussteller, Besucher undKonferenzteilnehmer aus rund 100 Ländern erwartet. Die WindEuropeKonferenz, die zeitgleich von Dienstag bis Freitag auf demMessegelände stattfindet, stellt mit mehr als 500 Rednern einqualifiziertes Programm zu den aktuellen und zukünftigen Themen derWindindustrie für die rund 2.000 erwarteten Konferenzteilnehmerbereit. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttps://www.windenergyhamburg.com/.Luxemburg: EuG-Urteile zu finanziellen Informationen überEuropaabgeordnete2015 beantragten eine Reihe von Journalisten bzw.Journalismusverbänden beim Europäischen Parlament Zugang zuDokumenten betreffend Tagegelder und Reisekostenerstattungen derEuropaabgeordneten sowie deren Zulagen für parlamentarischeAssistenten. Da das Parlament den Zugang zu diesen Dokumentenverweigerte, erhoben die Journalisten bzw. Verbände Klagen beimGericht der Europäischen Union, das heute seine Urteile verkündet.Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-639/15, hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-666/15 und hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-94/16.Mittwoch, 26. SeptemberBerlin: Poetry-Slam zum Europäischen Tag der SprachenWie klingen die Sprachen Europas? Was zeichnet sie aus? ZumEuropäischen Tag der Sprachen laden EUNIC Berlin und die Vertretungder Europäischen Kommission in Berlin unter dem Titel "Babelslam.Erklär Deine Sprache." zu einem Abend babylonischer Sprachentwirrungein: Im brutalistischen Kinosaal der Tschechischen Botschafterzählen, dichten und denken erfolgreiche, mehrsprachigePoetry-Slammerinnen und -Slammer über die Besonderheiten ihrerMuttersprachen. Moderator ist der Berliner Poetry-Slam-Moderator und-Organisator Maik Martschinowsky. Die Veranstaltung beginnt um 19.30Uhr. Weitere Informationen finden Sie vorab hierhttp://ots.de/WD7jlz.Berlin: Lesung mit der Schriftstellerin und Theaterautorin MaxiObexerDie deutsch-italienische Schriftstellerin und Theaterautorin MaxiObexer liest aus ihrem aktuellen Romanessay "Europas längster Sommer"im Erlebnis Europa. Anschließend diskutiert sie mit Dr. AndreaDespot, Direktorin der Europäischen Akademie Berlin, über die ThemenIhres Romanessays wie Migration, Flucht, europäische Identität undkulturelle Zugehörigkeit. Den Rahmen für die Veranstaltung bietet diemultimediale Dauerausstellung ERLEBNIS EUROPA mit 360-Grad-Kino amBrandenburger Tor. Die Ausstellung und das 360-Grad-Kino werden ab19.00 Uhr exklusiv für das Publikum der Lesung geöffnet sein. WeitereInformationen finden Sie vorab hier http://ots.de/DdXkr2.Brüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/yWySb0 abgerufen werden.Luxemburg: EuGH-Urteile über Smartcard-Chips-Kartell u.a. mitPhilips und Infineon2014 verhängte die Kommission gegen vier Unternehmen, darunterInfineon Technologies, Koninklijke Philips Electronics und SamsungElectronics, Geldbußen in Höhe von insgesamt rund 138 Mio. Euro wegenabgestimmten Verhaltens auf dem Markt für Smartcard-Chips imEuropäischen Wirtschaftsraum (EWR). Bei Folgegesprächen wurde dieGeldbuße von Infineon um 20 % ermäßigt, weil sich ihre Beteiligungauf Absprachen mit Samsung und Renesas beschränkte. Die Geldbuße vonSamsung wurde um 30 % ermäßigt, weil sie Informationen vonerheblichem Mehrwert geliefert hatte. Infineon und Philips klagtendagegen vor dem Gericht der Europäischen Union. Weitere Informationendazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-98/17 und hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-99/17.Donnerstag, 27. SeptemberBerlin: Bürgerdialog zu den "globalen Bewährungsproben derEuropäischen Union"In einem offenen Bürgerdialog mit Michael Roth MdB, Staatsministerfür Europa im Auswärtigen Amt u.a. wird über folgende Fragediskutiert: Die globalen Bewährungsproben der Europäischen Union -wie kann sie ihre gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik stärken?Die Ergebnisse und Impulse dieses Bürgerdialogs werden nicht nur zurAuswertung an die Europäische Kommission nach Brüssel gegeben,sondern sollen auch Rückschlüsse für die deutsche Europapolitikliefern. Die Veranstaltung findet um 18 Uhr im Europäischen HausBerlin statt. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://ots.de/R76O7V.New York: Rede von EU-Ratspräsident Tusk bei derUN-VollversammlungDer Präsident des Europäischen Rates, Donald Tusk, wird im Namender EU eine Rede vor der VN-Generalversammlung halten. Die Redefindet um 14 Uhr (Ortszeit) statt und wird live von EbShttp://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 übertragen. Ineiner unbeständigen und unberechenbaren Welt möchte die EU eineVorreiterrolle in einer wirksameren VN-Organisation einnehmen undBrücken zur Förderung des Multilateralismus schlagen. Im Mittelpunktwird das folgende Thema stehen: "Die Vereinten Nationen für alleMenschen relevant machen: eine globale Führung und gemeinsameVerantwortung für friedliche, gerechte und nachhaltigeGesellschaften". Detaillierte Informationen zur Generalversammlungfinden Sie vorab hier http://ots.de/tq3eT3.Brüssel: Rat für Wettbewerbsfähigkeit (bis 28.09.)Der Rat wird die Tagung mit dem Schwerpunkt "Binnenmarkt undIndustrie" mit dem regelmäßigen "Check-up" der Wettbewerbsfähigkeiteinleiten, bei dem es in erster Linie um die Bedeutung der regionalenKonvergenz gehen wird. Anschließend werden die Minister eineöffentliche Orientierungsaussprache über künstliche Intelligenz undRobotik führen. Am zweiten Tag wird das Forschungsrahmenprogramm derEU "Horizont Europa" für die Zeit nach 2020 im Mittelpunkt derBeratungen stehen. Weitere Informationen zur Tagung finden Sie hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2018/09/27-28/.Freitag, 28. SeptemberTreuenbrietzen: Bürgerdialog zur "Herausforderung Digitalisierung:Was macht die Politik? Was erwarten Verbraucher?"Die sogenannte "Digitale Revolution" hat in den letztenJahrzehnten das Arbeits- und Privatleben grundlegend verändert.Chancen, Risiken, Erwartungen und Befürchtungen gilt es offenanzusprechen, damit die Digitalisierung den Bürgerinnen und Bürgerndient - nicht umgekehrt. Beim Bürgerdialog der Stadt Treuenbrietzendiskutieren: Stefan Ludwig, Brandenburger Minister der Justiz und fürEuropa und Verbraucherschutz sowie Thomas Kaufmann, EuropäischeKommission in Deutschland. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr imBürgerhaus von Treuenbrietzen. Weitere Informationen finden Sie hierhttp://ots.de/R53pPS.Sonntag, 30. SeptemberSkopje: Referendum über Abkommen zur Beilegung des Namensstreitszwischen Athen und SkopjeNach mehr als 25 Jahren haben Athen und Skopje ein Abkommen zurBeilegung ihres Namensstreits erreicht. Die frühere jugoslawischeTeilrepublik soll laut dem Abkommen ihren Namen auf Nord-Mazedonienändern. 