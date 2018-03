EU-Terminvorschau vom 24. März bis 1. April 2018

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.- Die nächste Terminvorschau erscheint aufgrund der Osterfeiertageerst wieder am Freitag, den 6. April. -Samstag, 24. MärzWeltweit: Earth Hour 2018Tausende Städte und Gemeinden http://ots.de/Y9KsVf in mehr als 180Ländern der Welt werden ab 20:30 Uhr wieder für eine Stunde das Lichtausschalten. In Deutschland wollen über 360 Städte mitmachen. Auchdie Europäische Kommission http://ots.de/U4gY08 und das EuropäischeParlament werden in Brüssel als globales Zeichen für den Schutzunseres Planeten für eine Stunde auf ihr Licht verzichten. Die EarthHour soll weltweit Millionen Menschen dazu motivieren,umweltfreundlicher zu leben und zu handeln. Mehr Informationen gibtes auf der Website von WWFhttp://www.wwf.de/earthhour/das-ist-die-earth-hour/.Sonntag, 25. MärzEU-weit: Bürgerdialog mit EU-Umweltkommissar Karmenu Vella beiFacebookAn europäischen Stränden findet man neben Muscheln und Seesternenauch Zigarettenkippen, Plastikflaschen, Strohhalme und Wattestäbchen.Was unternimmt die EU, um den Müll im Meer zu stoppen? Was können wirtun, um unsere Strände, unseren Ozean und unseren Planeten zuschützen? Zu diesen Fragen wird EU-Umweltkommissar Karmenu Vella ab15 Uhr bei Facebook https://www.facebook.com/EuropeanCommission Redeund Antwort stehen. Vorher nimmt der Kommissar im belgischenBlankenberge ab 14 Uhr an einer "EU Beach Clean-Up-Aktion"https://twitter.com/KarmenuVella/status/975787525032857600 teil. DieAktion findet im Rahmen der von der Kommission vorgelegteneuropäischen Plastikstrategiehttps://ec.europa.eu/germany/news/20180116-plastikstrategie_de statt.Weitere Informationen zum Bürgerdialog erhalten Sie hierhttp://ots.de/u0loXx. Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/8vwShXüberträgt den Facebook-Event live und stellt im AnschlussVideomaterial von der Reinigungsaktion zur Verfügung.Montag, 26. MärzVarna: Kommissionspräsident Juncker bei EU-Türkei-GipfelAn dem EU-Türkei-Gipfel nehmen Ratspräsident Donald Tusk,Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, der bulgarischePremierminister Boyko Borissov und der türkische Präsident RecepTayyip Erdogan teil. Das Treffen bietet eine Gelegenheit, Fragen vongemeinsamem Interesse sowie die jüngsten Entwicklungen in der Türkeizu bewerten, unter anderem auf den Gebieten der Rechtsstaatlichkeitund der Grundrechte. Zudem werden die Führungsspitzen darüberberaten, wie die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei auf derGrundlage gegenseitiger Achtung und gemeinsamer Interessenweiterentwickelt werden können. Weitere Informationen finden Sie hierhttp://ots.de/So7lcT. Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/nXvzmhüberträgt Teile des Gipfels live.Montréal: EU-Kommissare Ansip und Thyssen bei G7-Arbeits- undInnovationsministertreffen (bis 28. März)EU-Kommissionsvizepräsident Andrus Ansip sowie EU-Sozial-undBeschäftigungskommissarin Marianne Thyssen kommen mit den Arbeits-und Innovationsministern beim G7-Treffen zum Thema "Vorbereitung aufArbeitsplätze der Zukunft" zusammen. Andrus Ansip nimmt außerdem anSitzungen zu den Themen "Der Einfluss transformativer Technologienauf Wirtschaft und Gesellschaft", "Gemeinsame Ansätze für künstlicheIntelligenz" und "Stimulierung von Innovation" sowie an einem rundenTisch für Unternehmen teil. Marianne Thyssen trifft sich mit demdeutschen Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Außerdem ist sie beiden Sitzungen zum Thema "Schaffung eines Kontexts für den sichentwickelnden Arbeitsmarkt, Veränderung der Wirtschaft und derBedeutung von Partnerschaften", "Wachstum: Chancen und Nutzen teilen"sowie "Anpassung an die neue Arbeitswelt: Unterstützung vonArbeitnehmern durch Übergänge" dabei. Weitere Informationen zumG7-Treffen werden auf dieser Website bereitgestellthttps://g7.gc.ca/en/g7-presidency/events-calendar/. Europe bySatellite (EbS) http://ots.de/6VP9l2 überträgt das Treffen.Dienstag, 27. MärzBrüssel: EU-Kommissar Oettinger zu Anhörung im EuropäischenParlamentDer für Personal zuständige EU-Kommissar Günther Oettinger wirdvor dem Haushaltskontrollausschuss des Europäischen Parlaments dieFragen der Abgeordneten zur Ernennung von Martin Selmayr zumGeneralsekretär der Europäischen Kommission beantworten. WeitereInformationen auf den Seiten des Parlaments http://ots.de/FbuqEy.Mittwoch, 28. MärzBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda finden Sie hierhttp://ots.de/Ay7CbI.Sonntag, 1. AprilEU-weit: eCall muss in alle Neuwagen eingebaut seinHersteller von Kraftfahrzeugen müssen in allen Neuwagen den 112eCallhttps://ec.europa.eu/transport/themes/its/road/action_plan/ecall_eneingebaut haben. Über das eCall-System werden Rettungsdienste unterder Nummer 112 - der einheitlichen europäischen Notrufnummer - beischweren Unfällen automatisch verständigt. Schätzungen zufolge wirdsich die Zeit bis zum Eintreffen der Rettungskräfte nach Einführungdes 112-eCall-Systems in städtischen Gebieten um 40 Prozent und aufdem Land um 50 Prozent verkürzen. Zudem dürfte sich die Zahl derStraßenverkehrstoten um mindestens 4 Prozent und die derSchwerverletzten um 6 Prozent verringern. Die Verordnung (EU)2015/758 können Sie hier http://ots.de/myetfr aufrufen. WeitereInformationen hier http://ots.de/MbR0jh.EU-weit: Grenzüberschreitende Portabilität von Streaming-Dienstentritt in KraftLieblingsserien auch im Urlaub schauen: Die EU-Verordnung zurgrenzüberschreitenden Portabilität von Online-Inhaltediensten2017/1128 http://ots.de/1bizUG tritt EU-weit in Kraft. Damit könnenkostenpflichtige Streaming-Dienste und andere Online-Inhalte fürkurzzeitige Aufenthalte auch im EU-Ausland genutzt werden - ohneZusatzkosten. Die Verordnung ist ein weiterer Schritt zur Beseitigungdes Geoblockingshttps://www.consilium.europa.eu/de/policies/geo-blocking/ vonOnline-Mediendiensten in Europa. Diese Maßnahme soll Online-Inhaltefür Nutzer noch attraktiver machen und neben der bereits am 15. Juni2017 erfolgten Abschaffung der Roaming-Gebühren zur Schaffung einesechten Binnenmarkts für digitale Inhalte und Dienste in Europabeitragen. 