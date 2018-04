EU-Terminvorschau vom 22. bis 29. April 2018

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Sonntag, 22. AprilHannover: EU-Kommission auf Hannover Messe (bis 26.04.)Seitens der Kommission nehmen an der diesjährigen Hannover MesseKommissionsvizepräsident Maros Sefcovic, EU-HaushaltskommissarOettinger, EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska undBrexit-Chefunterhändler Michel Barnier teil. Vizepräsidentin Sefcovicund Kommissar Oettinger nehmen u.a. gemeinsam mit BundeskanzlerinAngela Merkel und dem mexikanischen Präsidenten Enrique Pena Nieto ander offiziellen Eröffnungsfeier teil. Vizepräsident Sefcovic hältu.a. eine Grundsatzrede über die Zukunft der EU-Mobilität(http://www.hannovermesse.de/sprecher/maros-sefcovic/7487). ImAnschluss an die Rede findet eine Podiumsdiskussion zum ThemaAutomatisierung und Dekarbonisierung statt, an der auch KommissarinBienkowska(http://www.hannovermesse.de/sprecher/elzbieta-bienkowska/8011)teilnimmt. Kommissar Oettinger wird u.a. er bei zwei Veranstaltungenzum Thema digitale Transformation eine Grundsatzrede halten. MehrInformationen werden hier bekanntgegeben:http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-3463_en.htmToronto: Außenbeauftragte Mogherini sowie Kommissare Avramopoulosund King beim G7-Treffen der Außenminister (bis 24.04.)Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini sowieMigrationskommissar Dimitris Avramopoulos und Kommissar Julian King,zuständig für die Sicherheitsunion, nehmen am G7-Treffen derAußenminister im kanadischen Toronto teil. Weitere Informationenfinden Sie hier: http://ots.de/u7tBY3Montag, 23. AprilBrüssel: Kommission präsentiert Vorschläge zum Schutz fürWhistleblower in der EUDer Schutz für Whistleblower kann dazu beitragen, einerBeeinträchtigung des öffentlichen Interesses vorzubeugen undRechtsstaatlichkeit sowie Meinungsfreiheit zu stärken. Der ErsterKommissionsvizepräsident Frans Timmermans und EU-JustizkommissarinVera Jourova präsentieren die Pläne der Kommission zum Schutz fürWhistleblower in der EU. Die Pressekonferenz findet um 12 Uhr stattund wird live auf EbS übertragen.https://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1Berlin: 28. Europäischen Abend "Soft Brexit, Hard Brexit oderBrexit-Exit?"Am 28. Europäischen Abend beantworten zunächst die Professorin Dr.Katrin Kohl von der University of Oxford und der ehemaligeEuropaabgeordnete und heutige Vertreter im Europäischen Wirtschafts-und Sozialausschuss Sir Graham Watson die Frage "Wohin steuertGroßbritannien?". Das anschließende Panel steht unter der Frage "Wasmachen wir ohne die Briten?". Es diskutieren u.a. die neueBundesjustizministerin Dr. Katarina Barley und der Brexit-Experte derFDP-Bundestagsfraktion Thomas Hacker. Der 28. Europäische Abend isteine Kooperationsveranstaltung von dbb beamtenbund und tarifunion,der Europa-Union Deutschland e.V., der Deutsch-BritischenGesellschaft Berlin, dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagementsowie der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland.Zeit: 18.30 - 21.00 Uhr (ab 17.30 Uhr Informationsbörse und Empfang).Ort: dbb forum berlin, Friedrichstraße 169/170, Berlin. Anmeldung bis18.04. über dieses Online-Formular:http://www.europa-union.de/index.php?id=23860München: Filmvorführung "Djam"Das europe direct Informationszentrum München und Oberbayern zeigtden Film "Djam" im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Kino Europa". DasDrama "Djam" feierte Weltpremiere auf den Filmfestspielen in Cannes2017 und handelt von der Freundschaft zwischen der jungen GriechinDjam und der 19-jährigen Französin Avril in Istanbul. Im Anschlussfindet ein Filmgespräch mit der Darstellerin Daphne Patakia statt.Ort: Carl-Amery-Saal, Gasteig, Rosenheimer Straße 5, München. Zeit:19:00 Uhr. Eintritt frei. Karten erhältlich über München Ticket:https://www.muenchenticket.de/. Weitere Informationen finden Siehier: http://ots.de/TRfYgYSofia: Informelle Tagung der GesundheitsministerIn Sofia findet eine informelle Tagung der Minister fürBeschäftigung, Sozialpolitik und Gesundheit statt. Auf derTagesordnung steht eine Diskussion über gesunde Ernährung für Kinder,eine der Prioritäten der bulgarischen EU-Ratspräsidentschaft imGesundheitsbereich. Auf Treffen werden außerdem die Wirksamkeit undZugänglichkeit von Arzneimitteln, auch im Hinblick auf diefinanzielle Tragfähigkeit der Gesundheitssysteme, erörtert. WeitereInformationen sowie das vollständige Programm finden Sie hier:https://eu2018bg.bg/en/events/2079Dienstag, 24. AprilBrüssel: Konferenz zur Unterstützung Syriens und der Region (bis25.04.)Unter dem gemeinsamen Vorsitz der EU und der VN findet die zweiteKonferenz zur Unterstützung der Zukunft Syriens und der Region inBrüssel statt. Ziel der Konferenz ist es, humanitäre Hilfe für dieSyrer im Land und in den Nachbarländern zu mobilisieren. Außerdemsoll auf der Konferenz politische Unterstützung für denFriedensprozess unter der Federführung der VN gewonnen werden. DieKonferenz wird Teilnehmer auf Ministerebene aus über 85 Ländern undOrganisationen zusammenführen. Seitens der EU-Kommission nehmenEU-Außenbeauftragte Federica Mogherini, EU-Kommissar ChristosStylianides , zuständig für Humanitäre Hilfe und Krisenmanagement,und EU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn daran teil. WeitereInformationen zur Konferenz hier: http://ots.de/43KN7BLuxemburg: Rat für "Allgemeine Angelegenheiten" (Art. 50)Die für europäische Angelegenheiten zuständigen Minister der EUerörtern in einem EU27-Format den Stand der Brexit-Verhandlungen.EU-Chefverhandler Michel Barnier wird die Minister über dieFortschritte informieren, die bisher in den Gesprächen erzieltwurden. Weitere Informationen finden Sie hier:https://europa.eu/newsroom/events/general-affairs-council-31_deMittwoch, 25. AprilBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier abgerufen werden: http://ots.de/fAfVu2Brüssel: EU-Justizkommissarin Jourova trifft sich mit Vertreternnationaler WahlbehördenEU-Justizkommissarin Vera Jourova hat Vertreter der nationalenWahlbehörden nach Brüssel eingeladen. Dabei soll die Rolle von SocialMedia bei Wahlen und der Umgang damit in den einzelnenMitgliedstaaten diskutiert werden.Berlin: Live-Übertragung eines Copernicus-Satellitenstarts auf derILAGemeinsam mit der Europäischen Weltraumorganisation (www.esa.int)und EUMETSAT (www.eumetsat.int) wird die EU-Kommission den Start desneuen Copernicus-Satelliten Sentinel-3B (http://ots.de/mnz7Ev), einMeilenstein des Copernicus-Programms(https://ec.europa.eu/growth/sectors/space/copernicus_en), auf einerLive-Veranstaltung übertragen. Die Übertragung findet amGemeinschaftsstand der ESA und des DLR (www.dlr.de) auf der ILA(www.ila-berlin.de) statt. Zeit: 18:45-22:00 Uhr (Raketenstart: 19:57Uhr). Ort: ESA/DLR-Stand, Space Pavillion, ILA-Berlin, BerlinExpoCenter Airport (http://ots.de/TLuqw2). Eine vorherigeRegistrierung ist aus Sicherheitsgründen erforderlich. Bitte meldenSie sich unter diesem Link an:https://nikal.eventsair.com/sentinel-3b-launch-event/press.Weitere Informationen zum Event finden Sie hier:http://ots.de/PQpQnO.Bei Interesse an einem Vorab-Interview mit Philippe Brunet,Director for Space Policy, Copernicus and Defence in derEU-Kommission, melden sich Pressevertreter bitte beikatrin.abele@ec.europa.eu.Luxemburg: EuGH zur Verwendung von im Internet frei zugänglichenFotosAuf der Internetseite einer Schule in Nordrhein-Westfalen war einSchülerreferat aus der Spanisch-AG abrufbar, das ein Foto der StadtCordoba enthielt. Darunter befand sich ein Hinweis auf die Websiteeines Online-Reisemagazin-Portals, auf der das Foto frei zugänglichwar. Der Fotograf des Fotos macht geltend, dass er lediglich diesemOnline-Portal erlaubt habe, das Foto zu nutzen. Das Hochladen auf dieeigene Website der Schule verletze sein Urheberrecht an dem Foto. DerFotograf nimmt das Land daher auf Unterlassung und Schadensersatz inAnspruch. Der mit dem Rechtsstreit in dritter Instanz befassteBundesgerichtshof möchte in diesem Zusammenhang vom EuGH wissen, obdie Einfügung eines auf einer fremden Internetseite mit Erlaubnis desUrheberrechtsinhabers für alle Internetnutzer frei zugänglichenWerkes in eine eigene öffentlich zugängliche Internetseite einöffentliches Zugänglichmachen im Sinne der Urheberrechtsrichtlinie2001/29 darstellt, wenn das Werk zunächst auf einen Server kopiertund von dort auf die eigene Internetseite hochgeladen wird.Generalanwalt Campos Sanchez-Bordona legt heute seine Schlussanträgevor. Weitere Informationen werden hier bereitgestellt:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-161/17Luxemburg: EuG-Verhandlung zu Nürburgring-BeihilfenMit Beschluss vom 1. Oktober 2014 hat die Kommission festgestellt,dass eine Reihe staatlicher Beihilfen zugunsten der Nürburgring GmbH,der Motorsport Resort Nürburgring GmbH und der Congress- undMotorsport Hotel Nürburgring GmbH rechtswidrig und mit demBinnenmarkt unvereinbar seien. Ferner hat die Kommissionfestgestellt, dass die nach einem Bietverfahren erfolgte Veräußerungder Vermögenswerte dieser Begünstigten an die Capricorn NürburgringBesitzgesellschaft mbH keine staatliche Beihilfe darstelle. Sie hatdaher entschieden, dass Capricorn und ihre Tochtergesellschaftennicht von einer etwaigen Rückforderung mit dem Binnenmarktunvereinbarer staatlicher Beihilfen von den Begünstigten betroffenseien. Gegen diesen Beschluss hat der Ja zum Nürburgring e. V. beimGericht der Europäischen Union Klage auf teilweise Nichtigerklärungerhoben. Am 25.04. findet die mündliche Verhandlung vor dem Gerichtstatt. Nähere Informationen zu diesem Fall werden hierbereitgestellt: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-373/15Donnerstag, 26. AprilAthen: Juncker zu politischen Gesprächen in GriechenlandIm Rahmen seines Besuchs in Griechenland sprichtEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Athen u.a. mit demgriechischen Präsident Prokopis Pavlopoulos und dem griechischenPremierminister Alexis Tsipras. Die anschließende Pressekonferenz umca. 11:45 Uhr mit Premierminister Tsipras wird live auf Europe bySattellite (EbS) übertragen:http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfmWeitere Informatione zu dem Besuch hier:http://europa.eu/rapid/press-release_CLDR-18-3462_en.htmBerlin: Vizepräsident Ansip trifft Kanzleramtschef Braun undAbgeordnete des Deutschen BundestagsKommissionsvizepräsident Andrus Ansip, zuständig für den digitalenBinnenmarkt, trifft sich in Berlin u.a. mit Kanzleramtschef HelgeBraun und nimmt an einer Sondersitzung des Bundestagsausschusses zurdigitalen Agenda teil. Am Freitag wird Ansip an einer Veranstaltungzur Künstlichen Intelligenz teilnehmen.Berlin: Kommission stellt neue Initiative zur Impfsteigerung inder EU vorHeute stellt die Kommission eine neue, EU-weite Impfinitiativevor, mit der die Mitgliedstaaten gemeinsam gegen steigende Fallzahlenvon Krankheiten wie Masern, die durch Impfungen vermieden werdenkönnen,vorgehen wollen. Der Vorschlag der Kommission wird vorab inBerlin vorgestellt; dazu laden wir Medienvertreter und Vertreter vonInteressengruppen um 10 Uhr in den Pressesaal der Vertretung derEuropäischen Kommission ein. Michael Sulzner, Experte für Impfschutzbei der Generaldirektion Gesundheit der EU-Kommission wird dieInitiative und konkrete Pläne für Deutschland vorstellen. ImAnschluss besteht die Möglichkeit Fragen zu stellen. Anmeldung bittebis Mittwoch, 25. April um 12 Uhr unter:COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu. Zeit: 10 Uhr. Ort: EuropäischeKommission, Vertretung in Deutschland, Unter den Linden 78, Berlin.Die Initiative wird zudem mittags in Brüssel von GesundheitskommissarVytenis Andriukaitis vorgestellt, die Pressekonferenz kann hier liveverfolgt werden: https://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1Reutlingen: Bürgerdialog "Und jetzt, Europa? Wir müssen reden!"Welchen Weg wird das europäische Projekt nehmen? Wie kann dieeuropäische Idee wieder begeistern? Zu diesen und anderen Fragenstehen Ihnen die folgenden Experten und politischeEntscheidungsträger beim Bürgerdialog in Reutlingen Rede und Antwort:Joachim E. Menze, Leiter der Vertretung der Europäischen Kommissionin München, der Europaabgeordnete Norbert Lins, Cornelia Tausch,Vorstand der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg, Prof. Dr.Cathleen Kantner, Universität Stuttgart, der LandtagsabgeordneteThomas Poreski und Martin Fahling, Bereichsleiter International derIndustrie- und Handelskammer Reutlingen. Zeit: 18:00 bis 20:30 Uhr.Ort: Landratsamt Reutlingen, Bismarckstr. 47, Reutlingen.Anmelden können Sie sich hier: http://ots.de/IDlFLt.Das vollständige Programm finden Sie hier: http://ots.de/b02zMN.Freitag, 27. AprilBerlin: Diskussion zu "Künstliche Intelligenz - Welchen Weg gehtEuropa?" mit Kommissionsvizepräsident AnsipWelche Rolle hat die Europäische Union bei der Entwicklung undVerbreitung künstlicher Intelligenz? Wo liegen die Stärkeneuropäischer Forschung und Innovation, was ist unsere Antwort aufethische und rechtliche Fragen? Die Vertretung der EuropäischenKommission lädt ein zu Gespräch und Diskussion mit Andrus Ansip,Vizepräsident der Europäischen Kommission, sowie Prof. Hito Steyerl(Universität der Künste Berlin), dem Publizist Christoph Kappes, Paulvon Bünau, Geschäftsführer von Idalab und Frank Wetzel aus demBundeskanzleramt. Stefan Heumann von der Stiftung Neue Verantwortungwird die Diskussion moderieren. Zeit: 10:00 bis 12:15 Uhr(französisches Frühstück ab 09:15 Uhr). Ort: Europäisches Haus, Unterden Linden 78, Berlin. Anmeldungen bitte bis zum 20. April 2018 hier:https://eu-kommission.yve-tool.de/public_registration/7153.München: Veranstaltung "Frauenpower entfalten: in Wirtschaft,Medien und Technologie"Die zunehmende Digitalisierung eröffnet große Chancen für eineVerbesserung der Gleichstellung. Insbesondere Frauen in der modernenArbeitswelt können davon profitieren. Wie kann es Politik undWirtschaft in Europa gelingen, dieses Potential auszuschöpfen undideale Bedingungen für eine digitale Arbeitswelt ohne "Glasdecke" zuschaffen? Das Münchener Verbindungsbüro des Europäischen Parlamentsladen gemeinsam mit Serviceplan München und der ZeitschriftCosmopolitan zu dieser Veranstaltung, u.a. mit Dr. Angelika Niebler,Mitglied des Europäischen Parlaments (CSU) sowie Claudia Helming,Gründerin & CEO, Dawanda und Tobias Winkler, Leiter desVerbindungsbüros des Europäischen Parlaments in München. Ort:Plan.Net Innovation Studio, Brienner Straße 45, München. Zeit: 10:00- 15:30 Uhr. Das vollständige Programm und das Anmeldeformular findenSie hier: http://ots.de/VFUtomSofia: Treffen der EurogruppeNähere Informationen werden hier bekanntgegeben:http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2018/04/27/Sofia: Informelle Tagung der Wirtschafts- und Finanzminister (bis28.04.)Die Ministerinnen und Minister für Wirtschaft und Finanzen derEU-Mitgliedstaaten treffen sich in Sofia. Auf der Tagesordnung stehenunter anderem die Themen Konvergenz in der EU - innerhalb undaußerhalb des Euroraums, weitere Reduzierung der Fragmentierunginnerhalb der Kapitalmarktunion, Verbesserung der Steuererhebung undBekämpfung des Steuerbetrugs im Binnenmarkt sowie dieUnternehmensbesteuerung im Binnenmarkt. 