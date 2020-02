EU-Terminvorschau vom 22. bis 28. Februar

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen derEU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine derEU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union unddes Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Samstag, 22. FebruarEU-weit: Europäischer Tag der Opfer von StraftatenSeit 30 Jahren wird der Europäische Tag der Opfer von Straftaten begangen. ImVorfeld des diesjährigen Gedenktages erinnertenhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/statement_20_304Kommissionsvizepräsidentin Jourova und Justizkommissar Reynders an die 75Millionen Menschen, die europaweit jedes Jahr Opfer einer Straftat werden. Siegedachten insbesondere auch der Opfer des Anschlags in Hanau und bekräftigten,dass Rassismus in Europa keinen Platz habe. Einen Überblick der Maßnahmen aufEU-Ebene zur Bekämpfung von Gewalt und zur Unterstützung von Opfern vonStraftaten finden Sie hierhttps://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/statement_19_1329.Montag, 24. FebruarBremen: Generaldirektorin Ingestad bei Kolloquium zur Digitalen Daseinsvorsorge(bis 25. Februar)Die Generaldirektorin für Informatik der Europäischen Kommission, GertrudIngestad, spricht auf dem zweitägigen Kolloquium zum Thema "DigitaleSouveränität und Digitale Daseinsvorsorge - Herausforderungen für Europa!".Ausgehend von der politischen Grundaussage zum sich veränderten Staatswesen inZeiten der Digitalisierung, legt das Kolloquium unter der Leitidee "SynergiaPoliteia" den Arbeitsschwerpunkt auf die "Digitale Daseinsvorsorge". WeitereInformationen erhalten Sie hierhttps://www.finanzen.bremen.de/organisation/staatskunst_kolloquium-66573.Anmeldungen unter Staatskunst@Finanzen.Bremen.de.Berlin: Pressegespräch mit MdEP Boeselager zum neuen Asyl- und MigrationspaktDer Europaabgeordnete Damian Boeselager (Volt Europa) berichtet bei einemPressegespräch über den neusten Stand der europäischen Initiativen zum neuenAsyl- und Migrationspakt. Damian Boeselager ist als Schattenberichterstatter fürdie Grüne/EFA-Fraktion im Innenausschuss für die Gesetzesvorschläge derKommission zur EU-Asylbehörde und der EU Blue Card-Richtlinie, sowie für denInitiativbericht zu legaler Arbeitsmigration zuständig. Ort: Europäisches Haus,Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland, 4. Stock, Unter denLinden 78, 10117 Berlin. Zeit: 10 - 10:45 Uhr. Anmeldungen bitte unterpresse-berlin@ep.europa.eu.Berlin: Pressegespräch mit MdEP Boeselager zu europäischen Plänen zurKünstlichen Intelligenz und DatenstrategieDer Europaabgeordnete Damian Boeselager (Volt Europa) berichtet bei einemPressegespräch in Berlin über den neusten Stand der europäischen Initiativen zuKünstlicher Intelligenz (KI) und Datenstrategie. Im Ausschuss für Industrie,Forschung und Energie des Europäischen Parlaments (ITRE) ist erSchattenberichterstatter für das "Digital Europe Dossier" im Rahmen desMehrjährigen Finanzrahmens 2021-2027. Darüber hinaus ist er in seiner FraktionAnsprechpartner für die von EU-Kommissar Breton vorgestellte europäischeStrategie zur Datenökonomie von industriellen und öffentlichen Daten. Ort:Europäisches Haus, Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland,4. Stock, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Zeit: 11 - 11:45 Uhr. Anmeldungenbitte unter presse-berlin@ep.europa.eu.Dienstag, 25. FebruarBerlin: Hintergrundgespräch mit Gunnar Wiegand (EEAS) über die Beziehungen derEU zum asiatischen und pazifischen Raum und zur Rolle der EU in der WeltDie Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland lädt zu einemHintergrundgespräch mit Gunnar Wiegand, dem Exekutivdirektor für Asien und denPazifik beim Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS) ein. Thema werden dieBeziehungen der EU zum asiatischen und pazifischen Raum und zur Rolle der EU inder Welt sein, sowie ein Einblick in den gegenwärtigen Stand und diePerspektiven für die EU-China Beziehungen unter der von der Leyen-Kommission.Ort: Vertretung der EU-Kommission, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Zeit: 12Uhr. Anmeldung - nur für Medienvertreter! - bis spätestens Montag, den 24.Februar 2020, 14 Uhr, an laura.bethke@ec.europa.eu.Brüssel: Sitzung des Rates für Allgemeine Angelegenheiten.Auf der Agenda stehen die Vorbereitungen für den Europäischen Rat am 26. und 27.März. Die Kommission wird den Ministern zum einen die neue vorgeschlageneErweiterungsmethodik, aber auch die Methodik zum horizontalenRechtsstaatlichkeitsmechanismus vorstellen. Abschließend werden die nächstenSchritte in den Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien erörtert - dazuwird voraussichtlich das Mandat für die Verhandlungen über eine neuePartnerschaft angenommen. Die genaue Tagesordnung kann hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2020/02/25/ abgerufen werden. ImAnschluss findet eine Pressekonferenz statt, die live auf EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200225 verfolgt werden kann.Mittwoch, 26. FebruarErfurt: Kommissionsvertreter Jörg Wojahn zu Gast in Thüringer StaatskanzleiDer Freistaat Thüringen veranstaltet zur Vorbereitung der 26. Europawoche(2.-10. Mai 2020) eine Informationsveranstaltung zur Europawoche 2020 imBarocksaal der Thüringer Staatskanzlei. Der Vertreter der EuropäischenKommission in Deutschland, Jörg Wojahn, wird dort u.a. zum europäischen GreenDeal und den Prioritäten der neuen EU-Kommission sprechen. Weitere Redner sindProf. Dr. Benjamin-Immanuel Hoff, Minister für Kultur und Europa und Chef derThüringer Staatskanzlei, sowie Irina Speck, Leiterin E-Stab und stellvertretendeLeiterin des Arbeitsstabs deutsche EU-Ratspräsidentschaft 2020 des AuswärtigesAmtes. Ort: Thüringer Staatskanzlei, Regierungsstraße 73, 99084 Erfurt. Zeit:15-17 Uhr. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitteeiz@tsk.thueringen.de.Brüssel: Wöchentliche KommissionssitzungAuf der vorläufigen Agendahttp://ots.de/2RvGif für die Kommissionssitzung stehen die Länderberichte überdie wirtschaftliche und soziale Lage in den Mitgliedstaaten. Die Berichte werdenim jährlichen Zyklus für die Koordinierung der Wirtschaftspolitik auf EU-Ebeneerstellt, der als Europäisches Semester http://ots.de/bezIxr bezeichnet wird.Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hierhttp://ots.de/ExgPTu abgerufen werden.Luxemburg: EuGH verhandelt zum Ausschluss von EU-Bürgern von sozialenGrundleistungenEin polnischer Staatsangehöriger, der mit seinen beiden schulpflichtigenTöchtern in Deutschland lebt, hat für einen Zeitraum, in dem er vorübergehendarbeitslos war, für sich und seine Töchter die Grundsicherung fürArbeitssuchende (SGB II) beantragt. Das Jobcenter Krefeld lehnte den Antragunter Verweis auf eine Ausschlussklausel des SGB II ab. Danach sind Ausländervon SGB-II-Leistungen ausgeschlossen, wenn sich ihr Aufenthaltsrecht allein ausdem Zweck der Arbeitssuche ergibt und/oder aus dem selbständigenAufenthaltsrecht ihrer minderjährigen Kinder ableitet, die in Deutschland zurSchule gehen. So verhielt es sich hier. Das mit dem Rechtsstreit in zweiterInstanz befasste Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen ist der Auffassung,dass der streitige Leistungsausschluss, soweit er auf EU-Bürger angewandt wird,gegen Unionsrecht verstößt, und hat daher den Gerichtshof dazu befragt. Heutefindet die mündliche Verhandlung vor der Großen Kammer des Gerichtshofs statt.Weitere Informationen erhalten Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-181/19.Donnerstag, 27. FebruarBerlin: Preisverleihung des 10. Europa-Malwettbewerbs 2019/20Im Rahmen des jährlich stattfindenden Wettbewerbs https://www.euroregion-viadrina.de/wp-content/uploads/Teilnahmebedingungen-2019-3.pdf, waren erneut jungeMenschen an den Schulen im Land Brandenburg dazu aufgerufen, sich auf kreativeWeise mit europäischer Politik auseinanderzusetzen und Bilder einzusenden. Ausden besten Bildern entstand ein Kalender für 2020. Zur Preisverleihung geladensind die Gewinner/innen mit ihren Klassen, Lehrer/innen und Eltern. GeorgPfeifer, Leiter des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments Berlin, wirddie Veranstaltung mit einem Grußwort eröffnen. Nach einer Laudatio von Dr.Christian Ehler, Mitglied des Europäischen Parlaments, werden den Gewinner/innendie Preise überreicht. Die Veranstaltung findet im Europäischen Haus, Unter denLinden 78, 10117 Berlin, von 10-12 Uhr, statt.Addis Abeba: "College to College"-Treffen der EU-Kommission und AfrikanischenUnionDie Kommission der Afrikanischen Union und die Europäische Kommission halten ihrjährliches College-to-College-Treffen in Addis Abeba, Äthiopien, ab. Das Treffenbringt die Kommissare der Afrikanischen Union und der EU-Kommission zusammen undsoll den politischen Dialog und die gemeinsame Partnerschaft fördern. WeitereInformationen zu den Beziehungen der EU-Afrika-Partnerschaft finden Sie hierhttps://www.africa-eu-partnership.org/en.Brüssel: Sitzung des Rates "Wettbewerbsfähigkeit" (bis 28. Februar)Am ersten Sitzungstag des Rates steht u.a. eine Orientierungsaussprache über denim Rahmen des europäischen Grünen Deals vorgesehenen Übergang zu einerklimaneutralen Kreislaufwirtschaft in der EU auf der Agenda. Darüber hinauswerden voraussichtlich neue Schlussfolgerungen zur besseren Rechtsetzungangenommen. Abschließend erörtern die Minister den Bericht über dieLeistungsfähigkeit des Binnenmarkts 2019. Im Bericht wird hervorgehoben, wiewichtig Strukturreformen auf Ebene der Mitgliedstaaten für eine guteLeistungsfähigkeit des Binnenmarkts sind. Weitere Informationen dazu erhaltenSie hier https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2020/02/27-28/. ImAnschluss findet eine Pressekonferenz statt, die live auf EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200227 verfolgt werden kann.Luxemburg: EuGH urteilt zum Markenstreit um Fack Ju GöhteMit Urteil von Januar 2018 bestätigte das Gericht der EU die Ablehnung des Amtsder Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO), für Constantin Film dasWortzeichen Fack Ju Göhte als Unionsmarke für verschiedene Waren undDienstleistungen einzutragen. Das EUIPO sei zu Recht davon ausgegangen, dass derenglische Ausdruck "fuck you" und somit das angemeldete Zeichen insgesamtnaturgemäß vulgär seien und die Verbraucher daran Anstoß nehmen könnten. Somithabe das EUIPO hieraus zutreffend geschlossen, dass das angemeldete Zeichengegen die guten Sitten verstoße und folglich nicht eingetragen werden könne.Gegen dieses Urteil des Gerichts hat Constantin Film ein Rechtsmittel beimGerichtshof eingelegt. Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung sowieFilmaufnahmen von Europe by Satellite (EBS) geben. Mehr Informationen auf denSeiten des EuGH http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-240/18,Ansprechpartner für Journalisten beim EuGH hierhttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/.Luxemburg: EuGH-Urteil zu finanziellen Sanktionen wegen Nitratbelastung inGriechenlandAuf eine erste Klage der Kommission hin hat der Gerichtshof mit Urteil von April2015 festgestellt, dass Griechenland gegen die Richtlinie zum Schutz derGewässer vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellenverstoßen hat. Da Griechenland nach Ansicht der Kommission noch immer nicht alleerforderlichen Maßnahmen getroffen hat, hat sie den Gerichtshof erneut angerufenund die Verhängung finanzieller Sanktionen beantragt: Zum einenvergangenheitsbezogenen Pauschalbetrag in Höhe von 2 639,25 Euro für jeden Tagab der Verkündung des Ersturteils bis zu dessen Durchführung bzw. längstens biszum jetzt zu erlassenden Urteil. Zum anderen ein zukunftsgerichtetes Zwangsgeldin Höhe von 23 753,25 Euro für jeden Tag der Verspätung ab dem jetzt zuerlassenden Urteil. Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilung geben. MehrInformationen auf den Seiten des EuGHhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-298/19, Ansprechpartner fürJournalisten beim EuGH hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/.Luxemburg: EuGH verhandelt zur Abschiebehaft bei GefährdernWegen der von ihm ausgehenden Terrorgefahr ordneten die deutschen Behörden dieAbschiebung eines tunesischen Staatsangehörigen, der als Schleuser undRekrutierer für den IS eingestuft wurde, nach Tunesien an und nahmen ihn dazu inAbschiebehaft. Der Betroffene, der inzwischen nach Tunesien abgeschoben wurde,macht geltend, dass seine Abschiebehaft rechtswidrig gewesen sei, weil sie nichtin einer speziellen Abschiebungshafteinrichtung, sondern in einer allgemeinenJustizvollzugsanstalt erfolgt sei. Nach deutschem Recht kann die Abschiebehaftvon sog. "Gefährdern" ausnahmsweise statt in einer speziellen Hafteinrichtungfür Abschiebehäftlinge in einer gewöhnlichen Haftanstalt vollzogen werden, wobeider Abschiebungsgefangene auch in diesem Fall getrennt von Strafgefangenenunterzubringen ist. Der deutsche Bundesgerichtshof möchte vom EuGH wissen, obdiese Regelung mit der Rückführungsrichtlinie 2008/115 vereinbar ist.Generalanwalt Pikamäe legt heute seine Schlussanträge vor. Weitere Informationendazu erhalten Sie hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-18/19,Ansprechpartner für Journalisten beim EuGH hierhttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/.Freitag, 28. FebruarBrüssel: Sitzung des Rates "Wettbewerbsfähigkeit"Am zweiten Sitzungstag werden die Minister über die StrategischeInnovationsagenda des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT)sprechen. Ziel ist es, vor den Verhandlungen mit dem Europäischen Parlamenteinen Standpunkt des Rates (partielle allgemeine Ausrichtung) zu erzielen. Alsweiteres Thema wird es eine Orientierungsaussprache über den strategischenAnsatz für die internationale Zusammenarbeit im Bereich Forschung und Innovationgeben. Es wird erwartet, dass die Aussprache einen Beitrag zu den Überlegungenüber die künftige Teilnahme von Drittländern an EU-Programmen leistet. WeitereInformationen dazu erhalten Sie hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/compet/2020/02/27-28/.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/35368/4526819OTS: Europäische KommissionOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell