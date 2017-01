EU-Terminvorschau vom 21. bis 28 Januar 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Samstag, 21. JanuarEssen: EU-Kommissar Vella zu Gast bei der Eröffnung der GrünenHauptstadt Europas 2017Heute wird EU-Kommissar Karmenu Vella, zuständig für Umwelt,Meerespolitik und Fischerei, in einer offiziellen Eröffnungsfeier imBeisein von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks undNRW-Umweltminister Johannes Remmel der Stadt Essen den Titel "GrüneHauptstadt Europa 2017" verleihen. Essen ist eine Strukturumwandlunggelungen: von einer Kohle- und Stahlmetropole wird sie dieses Jahrdie grünste Stadt Nordrhein-Westfalens. Um 15:40 Uhr trägt sichKommissar Vella ins Stahlbuch (Goldenes Buch) der Stadt Essen ein.Die feierliche Zeremonie findet ab 16 Uhr im Grugapark, EingangOrangerie, Virchowstr. 137, statt. Um 17:40 Uhr ist ein Presseterminim Musikpavillon geplant. Das anschließende Bürgerfest dauert bis22:00 Uhr an. Weitere Informationen unter: http://ots.de/wUGXy undhttp://ots.de/EzEnA. Die Eröffnung wird live auf EbS übertragen:http://ots.de/OZxak Pressekontakte: media@ecg2017.essen.de undkerstin.streich@ec.europa.euSonntag, 22. JanuarBerlin: Treffen der G20-Agrarminister mitEU-Landwirtschaftskommissar Phil HoganEU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan wird heute bei dem Treffender G20-Agrarminister anwesend sein. Neben der Digitalisierung in derLandwirtschaft liegt der Themenschwerpunkt auf dem Umgang mit Wasserim Agrarsektor. Weitere Informationen hier. Akkreditierung bis 18.01.um 15:00 Uhr hier. Außerdem sind eine Reihe bilateraler Treffengeplant, u.a. mit dem Präsidenten des Deutschen BauernverbandesJoachim Rukwied und NABU-Präsident Olaf Tschimpke.Montag, 23. JanuarBerlin: Preisverleihung des Farming By Satellite Prize -Internationale Grüne WocheHeute wird zum dritten Mal der Preis für die Förderung derAnwendung von Satellitentechnologien in der Landwirtschaft ("FarmingBy Satellite Prize") vergeben. Bei dem Wettbewerb werden Studentenund junge Landwirte mit innovativen Ideen für die Nutzung vonSatellitentechnik zur Verbesserung landwirtschaftlicher Produktionund Effizienz ausgezeichnet. Die Award-Zeremonie mit der Bekanntgabeder Gewinner findet um 14:00 Uhr statt. Weitere Informationen hier:European GNSS AgencyBrüssel: Konferenz "Die europäische Säule der sozialen Rechte" mitKommissionspräsident JunckerDie EU Kommission veranstaltet eine europäische Konferenz zumThema "Die europäische Säule der sozialen Rechte: gemeinsam vorwärtsgehen". Der Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird zumAbschluss eine Rede halten. Die Konferenz ist ein wichtigerMeilenstein bei Festlegung der zukünftigen Ausrichtung dereuropäischen Säule der sozialen Rechte. Die Säule soll einBezugsrahmen werden, um die Beschäftigung und die gesellschaftlicheLeistung der teilnehmenden Mitgliedstaaten abzubilden und Reformenauf nationaler Ebene voranzutreiben. Weitere Informationen unter:http://ots.de/lWSDb und unter: http://ots.de/XpPBMBrüssel: Kommissionspräsident Juncker bei CDU/CSUEuropa-FraktionsvorsitzendenkonferenzDie Vorsitzenden der Unionsfraktionen aus den deutschenLandesparlamenten, der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und derCDU/CSU-Gruppe der EVP-Fraktion kommen in Brüssel zusammen, um überein Beschlusspapier zur inneren Sicherheit in Deutschland und Europazu beraten und dieses zu verabschieden. Neben KommissionspräsidentJean-Claude Juncker nehmen auch die EU-Kommissare Günther Oettinger,zuständig für Haushalt und Personal, und Johannes Hahn, zuständig fürEuropäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlungen, anden Beratungen teil. Weitere Informationen unter: http://ots.de/osH9PBrüssel: Ratstreffen der Minister für Landwirtschaft und FischereiDer maltesische Vorsitz stellt dem Rat heute sein künftigesArbeitsprogramm vor. Auf Basis einer Studie der EU Kommission überdie Auswirkungen der Freihandelsabkommen auf landwirtschaftlicheErzeugnisse findet eine Diskussion über Fragen des internationalenHandels statt. Darüber hinaus steht der Bericht über das Milchpaketauf der Agenda. Weitere Informationen zur Tagesagenda finden Sievorab hier: http://ots.de/7cllH. Das Treffen wird live bei EbSübertragen: http://ots.de/wRcz6Malta: Informelle Tagung des Rates für Allgemeine Angelegenheiten(bis 24.1.)Ein detailliertes Programm finden Sie vorab hier:http://ots.de/2G9emDienstag, 24. JanuarBerlin: Festveranstaltung zu 30 Jahre Erasmus+Im Jahr 2017 wird das 30-jährige Bestehen von Erasmus gefeiert unddamit auch das aktuelle EU-Programm für allgemeine und beruflicheBildung, Jugend und Sport - Erasmus+. Bei der Festveranstaltungfindet eine Reise durch die Geschichte der europäischenBildungsprogramme statt und gleichzeitig wird ein Blick in dieZukunft gerichtet. Tibor Navracsics, EU-Kommissar für Bildung,Kultur, Jugend und Sport, hält einen Impulsvortrag. Johanna Wanka,Bundesministerin für Bildung und Forschung, und Manuela Schwesig,Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, sindebenfalls anwesend. Veranstaltungsort: Berlin Congress Center (bcc),10:00 - 19:30 Uhr. Weitere Informationen zu den einzelnenProgrammpunkten finden Sie unter: http://ots.de/mblwr. MehrInformationen zu Erasmus+ gibt es hier: http://ots.de/zDRTqBerlin: EU-Bildungskommissar Navracsics besucht Mobilitätsprojektfür BerufsschülerIm Anschluss an die Festveranstaltung zu 30 Jahren Erasmus+besucht EU-Bildungskommissar Tibor Navracsics ein Mobilitätsprojektfür Berufsschüler in Berlin-Friedrichshain. In Kooperation mit derAugust-Sander-Schule und berufsbildenden Schulen in Finnland, Island,Frankreich und Großbritannien organisiert das Ludwig-Wolker-Haus e.V.Auslandspraktika für Sozialassistent/innen. Dabei werdenbenachteiligte Jugendliche in ihrer Berufsausbildung unterstützt unddurch internationale Mobilität dazu bewegt, Abbrüche ihresAbschlusses zu verhindern. Beginn des Projektbesuchs: 14.15 Uhr, Ort:August-Sander-Schule, Nagler Str. 1-3. Anmeldung für Pressevertreterbis zum 23. Januar per Mail bei: gabriele.imhoff@ec.europa.eu.Brüssel: Konferenz zur europäischen Raumfahrtpolitik mitEU-Kommissionspräsident Juncker (bis 25.1.)Im Rahmen der 9. Konferenz zur europäischen Raumfahrtpolitik zumThema "Weltraumstrategie für Europa: Der Weg voran" wird über diemittel- und langfristige Entwicklung der europäischenRaumfahrtprogramme diskutiert. Dabei steht auch die von derEuropäischen Kommission erarbeitete Weltraumstrategie für Europa undder neue Fahrplan der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) zurDebatte. Seitens der EU-Kommission sind vertreten derKommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die Hohe Vertreterin derUnion für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, dieKommissionsvizepräsidenten Maros Sefcoviccund Jyrki Katainen sowiedie EU-Kommissare Elzbieta Bienkowska und Carlos Moedas. WeiterInformationen unter: http://ots.de/r4n0hLuxemburg: EuGH-Urteil Erzberger/TUI AG - Aufsichtsratswahl beigrenzüberschreitendem KonzernDas Kammergericht Berlin möchte wissen, ob es mit demunionsrechtlichen Verbot der Diskriminierung aufgrund derStaatsangehörigkeit und mit der Arbeitnehmerfreizügigkeit vereinbarist, dass ein Mitgliedstaat das aktive und passive Wahlrecht für dieVertreter der Arbeitnehmer in das Aufsichtsorgan eines Unternehmensnur solchen Arbeitnehmern einräumt, die in Betrieben des Unternehmensoder in Konzernunternehmen im Inland beschäftigt sind. Vor demKammergericht streiten Herr Erzberger, ein Anteilseigner der TUI AG,und die TUI AG über die richtige Zusammensetzung des Aufsichtsratsder TUI AG. Herr Erzberger begehrt die Feststellung, dass derAufsichtsrat nur aus Vertretern der Anteilseigner zusammenzusetzenist. Heute findet die mündliche Verhandlung vor dem Gerichtshofstatt. Weiter Informationen unter: http://ots.de/Sh39FMittwoch, 25. JanuarBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier abgerufen werden: http://ots.de/CU6YoDonnerstag, 26. JanuarBerlin: Kommissionsvizepräsident Dombrovskis spricht auf Konferenz"Finanzmarktklausur 2017"Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis, zuständig fürFinanzstabilität, Finanzdienstleistungen und die Kapitalmarktunionhält heute anlässlich einer Konferenz zum Thema "Finanzmarktklausur2017" eine Rede. Entscheidungsträger aus Politik und Wirtschaftberaten über strategische Leitlinien und Handlungsnotwendigkeiten derFinanzmarktpolitik. Veranstaltungsort: Commerzbank, Pariser Platz 1,09:15 bis 21:30 Uhr. Weitere Informationen unter: http://ots.de/3zKS2Berlin: EU-Verkehrskommissarin Bulc auf Symposium zuEisenbahnsektorWichtige Vertreter und Vertreterinnen aus Wissenschaft, Politikund Wirtschaft diskutieren im Rahmen des Symposiums "Wettbewerb undRegulierung im Eisenbahnsektor" ordnungspolitische Themen desEisenbahnsektors und anderer Netzindustrien. EU-VerkehrskommissarinVioleta Bulc wird um 10:10 Uhr zu den "Eckpunkten der europäischenEisenbahnpolitik" sprechen. Am Rande der Konferenz trifft Bulc mitDr. Rüdiger Grube, CEO und Vorsitzenden des Vorstandes der DeutschenBahn AG, zusammen. Weitere Informationen: http://ots.de/BPih8Hannover: Kommissionsvertreter Richard Kühnel in Gesprächen mitSchülern und PolitikernDer Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, RichardKühnel, ist ganztägig in Hannover zu Besuch. Er ist am Morgen ab09:00 Uhr zu Gast an der IGS Roderbruch, einer IntegriertenGesamtschule und diskutiert mit den Schülern über Europa. ImAnschluss trifft er zu Gesprächen mit Staatssekretärin Birgit Honé inder Niedersächsischen Staatskanzlei zusammen. Geplant sind außerdemein Treffen mit Landtagspräsident Busemann und die Teilnahme an einerSitzung des Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten. ImEuropäischen Informationszentrum (EIZ) findet um 16:00 Uhr eineöffentliche Veranstaltung zum Thema Europa aktuell "Jahresprogrammder Europäischen Kommission und besondere Herausforderungen" statt.Pressekontakt: katrin.abele@ec.europa.eu, 030-22802140Brüssel: Erster Vizepräsident der EU-Kommission Timmermans nimmtam Internationalen Holocaust-Gedenktag teilDer Erste Vizepräsident der EU-Kommission Frans Timmermans nimmtheute am Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaustmit dem Titel "Wie kann das Leben weitergehen?" teil. Die VereintenNationen haben diesen zum Gedenken an den Holocaust und die Befreiungdes Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau eingeführt. Darüberhinaus nimmt Timmermans an einer Debatte mit der Autorin undHistorikerin Deborah Lipstadt teil.Brüssel: Startschuss für die Feierlichkeiten zum 30jährigenBestehen von Erasmus+Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Erasmus+ Programms nehmenEU-Kommissarin Marianne Thyssen und EU-Kommissar Tibor Navracsics anden offiziellen Feierlichkeiten im Europäischen Parlament in Brüsselteil. Das ganze Jahr 2017 wird es überall in Europa Veranstaltungenzur Feier des 30jährigen Bestehens geben - Konferenzen, Foren,Dialoge, Festakte, Debatten und Ausstellungen. Weitere Informationenunter: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_enBrüssel: Treffen der Euro-GruppeDie Euro-Gruppe wird über die bisherigen Fortschritte im Rahmender noch laufenden zweiten Überprüfung des makroökonomischenAnpassungsprogramms für Griechenland beraten und sich mit derUmsetzung der kurzfristigen Entschuldungsmaßnahmen beschäftigen.Darüber hinaus steht die Überwachung nach Abschluss des Programms inIrland und in Portugal auf der Agenda. Zudem ist einGedankenaustausch über Artikel-IV-Konsultationen des IWF mit demEuro-Währungsgebiet geplant. Es findet auch eine Beratung zum Entwurfeiner Empfehlung zur Wirtschaftspolitik des Euro-Währungsgebiets für2017 statt. Weitere Tagesordnungspunkte werden vorab unterhttp://ots.de/oQjF6 veröffentlicht. Die Pressekonferenz wird live aufEbS übertragen: http://ots.de/SZNSlMalta: Informelle Tagung der Justiz- und Innenminister (bis 27.1.)Die Justiz- und Innenminister kommen zwei Mal pro Jahr in derHauptstadt des Mitgliedstaates, das den EU-Ratsvorsitz innehält,zusammen, um sich über bestimmte Vorgehensweisen auszutauschen. Beidiesem Treffen beraten die Minister über die Themen Einwanderung undSicherheit. Der EU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft,Dimitris Avramopoulos, nimmt seitens der EU-Kommission an dem Treffenteil. Weitere Informationen unter: http://ots.de/nfv19Luxemburg: EuGH-Urteil zum Kartell für BadezimmerausstattungenMit Beschluss vom 23. Juni 2010 verhängte die Kommission Geldbußenin einer Gesamthöhe von über 622 Mio. Euro gegen 17 Hersteller vonBadezimmerausstattungen wegen Beteiligung an einem Kartell fürArmaturen, Duschabtrennungen und zubehör sowie Sanitärkeramik. DieUnternehmen hätten zwischen 1992 und 2004 regelmäßig anwettbewerbswidrigen Zusammenkünften teilgenommen, und zwar inDeutschland, Österreich, Belgien, Frankeich, Italien und denNiederlanden. Mit Urteilen vom 16. September 2013 bestätigte dasGericht einen Teil der Geldbußen, andere setzte es herab. ZahlreicheUnternehmen, aber auch die Kommission, haben beim GerichtshofRechtsmittel gegen die sie betreffenden Urteile des Gerichtseingelegt. Der Gerichtshof verkündet heute seine Urteile über allevierzehn Rechtsmittel. Weitere Informationen unter:http://ots.de/VPADNFreitag, 27. 