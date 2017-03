EU-Terminvorschau vom 20. bis zum 25. März 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 20. MärzHannover: EU-Kommission auf der CeBIT (bis 20.3.)Andrus Ansip, Vizepräsident der EU-Kommission zuständig für dieDigitale Agenda, und Vera Jourova, EU-Kommissarin für Justiz,Verbraucherschutz und Gleichstellung werden am 20.3. die CeBIThttp://www.cebit.de/ besuchen, die Internationale Messe für Anbieterund Anwender der Informations- und Telekommunikations-Branche inHannover. Ansip nimmt an einem Messerundgang mit BundeskanzlerinMerkel und dem japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe teil. Japanist in diesem Jahr CeBIT-Partnerland, an einem bilateralen Treffennehmen Ansip und Jourová ebenfalls teil. Ansip trifft sich außerdemmit Industrievertretern, Vera Jourova spricht mit Vertretern vonStart-ups. Im Rahmen der Konferenz "Driving the Digital Economy &Society in Europe" http://ots.de/ndyWO, die in Zusammenarbeit mit derEuropäischen Kommission organisiert wird, werden die Fortschritte beider Entwicklung des digitalen Binnenmarktes in Europa diskutiert undin den Kontext internationaler technologischer und gesellschaftlicherEntwicklungen gesetzt. Andrus Ansip wird die Konferenz mit einemFireside Chat http://ots.de/lcxTG eröffnen. Außerdem werden auf derCeBIT die Gewinner des Europäischen Food-Scanner Preiseshttp://ots.de/r9YGK bekanntgegeben. 2016 hatte die EU-Kommission denPreis ausgelobt, um erschwingliche und schonende mobile Lösungenentwickeln zu lassen, mit denen die Nutzer erfahren, welche Stoffesich in ihren Nahrungsmitteln befinden. Der Preis ist mit 800.000Euro für den ersten Platz und jeweils 100.000 Euro für den zweitenund dritten Platz dotiert.Berlin: Frans Timmermans trifft deutsche Politiker (bis 21.3.)Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der EU-Kommission, trifftin Berlin mit Kanzleramtsminister Peter Altmaier und dem ehemaligenPräsidenten des Europäischen Parlaments, Martin Schulz, zusammen.Morgen trifft er Bundesaußenminister Sigmar Gabriel.Berlin: EU-Kommissar Cañete beim Berliner Energiewende-Dialog 2017Miguel Arias Cañete, EU-Kommissar für Klimapoltik und Energie,nimmt heute an dieser von der Bundesregierung organisierten Konferenzteil. Bei einer Podiumsdiskussion um 14 Uhr wird er sich mit Expertenaus Kuwait, China, Marokko und Singapur dazu austauschen, wie dieMärkte für die Energiewende vorbereitet werden können. MehrInformationen finden Sie hier http://ots.de/cKvAr.Berlin: EU-Kommissar Carlos Moedas bei "Open Science"-KonferenzCarlos Moedas, EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft undInnovation, nimmt an der Open Science-Konferenzhttps://www.open-science-conference.eu/ teil. Das Programm derVeranstaltung können Sie hierhttps://www.open-science-conference.eu/programme/ einsehen.Veranstalter ist die Leibniz Research Alliance Science 2.0.Brüssel: Treffen der EurogruppeHeute kommen die Finanzminister der Eurostaaten unter Leitung vonJeroen Dijsselbloem zu einem regulären Treffen zusammen. DieFinanzminister haben eine umfangreiche Tagesordnung. Unter anderemwird die Haushaltsplanung der Mitgliedsländer und die Umsetzung desStabilitäts- und Wachstumspakts ein Thema sein. Die staatlichenRentensysteme sollen finanziell nachhaltiger gestaltet werden. Auchdie Finanzsituation Griechenlands wird einmal mehr diskutiert. DieTagesordnung zu dem Treffen finden Sie auf dieser Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2017/03/20/.Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/KM4tt wird die abschließendePressekonferenz übertragen.Washington: EU-Außenbeauftragte Mogherini bei Nuklearkonferenz(bis 22.3.)Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini hält eine Keynote-Redebei der Carnegie nuklearpolitischen Konferenz http://ots.de/ozEsw.Morgen trifft sie sich dort mit Vertretern des US-Kongresses.Übermorgen nimmt sie an einem Treffen der internationalen Koalitiongegen den sogenannten "Islamischen Staat" teil.Valetta: Informeller Rat der GesundheitsministerEU-Kommissar Vytenis Andriukaitis, zuständig für Gesundheit undLebensmittelsicherheit, nimmt an dem Fachministertreffen teil. MehrInformationen dazu finden Sie hier http://ots.de/SP3w1.EU-weit: Veranstaltungen zum WeltwassertagAm Mittwoch dieser Woche (22.3.) ist der "Weltwassertag". Dazugibt es bereits ab heute auch Veranstaltungen mit EU-Bezug inDeutschland. So veranstaltet das Europe Direct InformationszentrumDarmstadt ab heute verschiedene Events, darunter am Mittwoch einen"Tag der Offenen Tür" in der RheinwasseruntersuchungsstationMainz-Wiesbaden http://ots.de/z0jRZ. Beim Europe Direct Kölnhttp://ots.de/LkoyK berichten heute zwei Wasserexperten, wieEU-Gesetzgebung ganz lokal realisiert wird. Hier http://ots.de/Q0QgVfinden Sie die Wasserrahmenrichtlinie der EU.Dienstag, 21. MärzBrüssel: Japanischer Ministerpräsident Shinzo Abe bei der EUEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und EU-RatspräsidentDonald Tusk empfangen den japanischen Ministerpräsidenten zu einemArbeitsmittagessen. Anschließend ist eine Pressekonferenz geplant,Details folgen.Berlin: Pressebriefing zu Protektionismus undHandelsschutzinstrumenten im WelthandelssystemImmer mehr Länder schützen ihre heimische Wirtschaft u.a. durchstaatliche Maßnahmen wie Zölle, nicht-tarifäre Hemmnisse undmengenmäßige Restriktionen. Das behindert den internationalenAustausch von Waren und Dienstleistungen, erschwert dieHandelsbeziehungen und bremst das Wachstum. In einemHintergrundbriefing für Journalisten erläutern Experten derEuropäischen Kommission (Frank Hoffmeister), desBundeswirtschaftsministeriums (Martin Lutz) und des DIHKs (IljaNothnagel) die Auswirkungen von Protektionismus auf Wirtschaft undUnternehmen und mögliche Gegenmaßnahmen. Uhrzeit: 10.00 Uhr bis 12.00Uhr. Ort: Europäische Kommission, Vertretung in Deutschland, Unterden Linden 78, 10117 Berlin. Anmeldung - ausschließlich fürMedienvertreter - bitte bis Montag, den 20. März 2017, unter:COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu.Brüssel: EU-Kommissar Carlos Moedas beim EuropäischenForschungsratZum Abschluss der Feiern zu seinem 10-jährigen Bestehen hat derEuropäische Forschungsrat https://erc.europa.eu/ERC10yrs/home seineMitglieder zu einer Konferenz unter dem Motto "Jenseits der erstenzehn Jahre" eingeladen. Es werden bahnbrechende Projekte vorgestelltund ein Blick in die Zukunft geworfen. Mehr Informationen finden Siehier http://ots.de/eLDV7. Europe by Satellite http://ots.de/84axSüberträgt die Eröffnung, bei der auch EU-Kommissar Carlos Moedas,zuständig für Forschung, Wissenschaft und Innovation, sprechen wird,sowie große Teile des Verlaufs der Konferenz.Brüssel: Rat Wirtschaft und FinanzenDie Fachministerinnen und -minister werden sich mit den Themenermäßigter Mehrwertsteuersatz für elektronische Veröffentlichungen,Umkehrung der Mehrwertsteuerschuldnerschaft und derwirtschaftspolitischen Koordinierung im Rahmen des EuropäischenSemesters sowie mit den Ergebnissen des Treffens der Finanzministerund Zentralbankpräsidenten der G20 beschäftigen. AusführlichereInformationen finden Sie auf dieser Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2017/03/21/. Europeby Satellite (EbS+) http://ots.de/84axS überträgt die abschließendePressekonferenz.Brüssel: 751 Bürgerinnen und Bürger beim "Bürgerparlament"Heute organisiert das Europäische Parlament aus Anlass des60-jährigen Bestehens der EU ein "Bürgerparlament", das denTeilnehmenden die Europäische Union sowie deren Arbeitsweiseerfahrbar machen soll. 751 Bürgerinnen und Bürger werden zusammen mitweiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Zivilgesellschaft aneiner Debatte im Europäischen Parlament teilnehmen. Sie können sichim Bürgerparlament mit den Europaabgeordneten über Themen wieJugendarbeitslosigkeit, Globalisierung, die Zukunft Europas,Sicherheit und Klimawandel austauschen. Mehr Informationen finden Siehier http://eu.digiden.de/ep-newsletter-maerz/index.html#top1. Europeby Satellite (EbS+) http://ots.de/84axS überträgt dieEröffnungszeremonie ab 15 Uhr.Mittwoch, 22. MärzBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/CU6Yo abgerufen werden.Brüssel: Gedenken zum Jahrestag der Terroranschläge von BrüsselIm Gedenken an die vor einem Jahr verübten Anschläge in der U-Bahnund am Brüsseler Flughafen nimmt EU-Kommissionspräsident Jean-ClaudeJuncker gemeinsam mit dem belgischen Königspaar an der Einweihungeines Denkmals teil, das an die Opfer der Anschläge erinnert Zudemwird der Kommissionspräsident bei einer Rede an die EU-MitarbeiterinPatrizia Rizzo erinnern, die bei den Anschlägen starb.EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc wird die EU-Kommission bei einerErinnerungsfeier am Flughafen vertreten. EU-Kommissar Julian Kingwird eine Rede zur Veröffentlichung eines Berichts über dieHerausforderungen der islamistischen Radikalisierung halten. NähereInformationen dazu finden Sie hier http://www.epc.eu/calendar.php.Berlin: EU-Generaldirektor Ruete bei Rundem Tisch zur AsylpolitikDie Bertelsmann-Stiftung lädt zu einer Diskussionsveranstaltungzur Asylpolitik ein. Matthias Ruete, Generaldirektor derGeneraldirektion "Migration und Inneres" der Europäischen Kommission,hält einen Vortrag zum Thema "Herausforderungen für eine nachhaltigeAsylpolitik in Europa". Mehr Informationen finden Sie auf der Websitehttp://ots.de/cCnA9 der Stiftung. Ort: Bertelsmann-Stiftung, Unterden Linden 1, 10117 Berlin, Zeit: 13.30 Uhr - 16.30 Uhr. DieTeilnahme an der Veranstaltung ist nur auf Einladung möglich.Anmeldungen per Mail unter vision.europe@bertelsmann-stiftung.de.Bonn: Literatour d'Europe - Lesung mit Walid NabhanDie Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn lädt zueiner Lesung mit Walid Nabhan ein. Der Autor wurde 1966 in Jordanienals Sohn palästinensischer Flüchtlinge geboren. Er studierte in Maltaund begann, in maltesischer Sprache zu schreiben und zuveröffentlichen: Erzählungen, Feuilletons und Lyrik. Sein 2013erschienener Debütroman "L-Ezodu tac-Cikonji" (Exodus der Störche)trug ihm den National Book Prize 2014 ein und erscheint unter demTitel "The Storks' Exodus" demnächst auf Englisch. Nahbans Thema istdie Auseinandersetzung über Flucht, Außengrenzen und Identität.Zweimal jährlich stellen die Bonner Vertretung der EU-Kommission unddas Literaturhaus Bonn Autorinnen und Autoren aus dem Land derjeweiligen Ratspräsidentschaft vor und kommen über Europa insGespräch. Ort: Haus der Bildung (Saal), Mülheimer Platz 1, 53111Bonn, Beginn: 19.30 Uhr. Mehr Informationen finden Sie auf derWebsite http://ots.de/bcGof der Vertretung der EuropäischenKommission in Deutschland.München: Festakt "Wir sind zu unserem Glück vereint."Das Informationsbüro des Europäischen Parlaments lädt zur Feierdes 60-jährigen Jubiläums der Unterzeichnung der Römischen Verträgezu einem Festabend in das Münchner Künstlerhaus ein. Festredner istHans-Gert Pöttering, der ehemalige Präsident des EuropäischenParlaments. Mehr Informationen finden Sie auf dieser Websitehttp://ots.de/tQSQX.Frankfurt/Main: Treffen des EZB-RatsHeute kommt der EZB-Rat, das oberste Beschlussorgan derEuropäischen Zentralbankhttp://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.de.html,zu einer regulären Sitzung zu nicht monetären Fragen in Frankfurtzusammen. Mehr Informationen werden hierhttp://www.ecb.europa.eu/press/weekly/html/index.en.htmlbereitgestellt.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Zustellung eines Strafbefehls beiunbekannter AuslandsadresseBereits 2015 hat der Gerichtshof entschieden, dass von einemBeschuldigten ohne Inlandswohnsitz verlangt werden darf, für dieZustellung eines Strafbefehls einen Zustellungsbevollmächtigten zubenennen, sofern er selbst tatsächlich über die volle Einspruchsfristverfügt. Das Landgericht München I sowie das Amtsgericht Münchenmöchten nun wissen, ob es zulässig ist, dass die zweiwöchigeEinspruchsfrist mit der Zustellung an den inländischenZustellungsbevollmächtigten zu laufen beginnt und der Strafbefehl beiVerstreichen dieser Frist rechtskräftig wird, wenn auch dieAuslandsadresse des Beschuldigten nicht bekannt ist. Auf Antrag istihm Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren, sodass dannwie bei rechtzeitig eingelegtem Einspruch weiter zu verfahren ist.Ohne diese Möglichkeit bliebe nur der Ausweg, den Beschuldigtenvorerst in Haft zu nehmen, um so die persönliche Zustellungsicherzustellen. Mehr Informationen gibt es hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-124/16, hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-188/16 und hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-213/16.Donnerstag, 23. MärzBerlin: Pressebriefing zur EU-Flüchtlingspolitik mitEU-Generaldirektor Matthias RueteMatthias Ruete, Generaldirektor der Generaldirektion "Migrationund Inneres" der Europäischen Kommission, spricht - unter 3 - zumThema "Europäische Migrationspolitik: Was wurde erreicht, welcheHerausforderungen stehen noch an?" Matthias Ruete wird Deutschsprechen. Ein Imbiss wird gereicht. Ort: Europäisches Haus, Unter denLinden 78, 10117 Berlin, Beginn. 18 Uhr, Anmeldung - ausschließlichfür Medienvertreter - bis spätestens 22. März, 10 Uhr, beikatrin.abele@ec.europa.eu.Berlin: Richard Kühnel bei Podiumsdiskussion mit jungen Europäern:"60 Years Treaties of Rome - 60 Years European Integration, A NewGeneration Taking the Legacy - the New Europeans?"Gemeinsam mit der Italienischen Botschaft und der Vertretung derEuropäischen Kommission in Deutschland lädt die Schwarzkopf-Stiftungzu einer Podiumsdiskussion http://ots.de/TinKi mit jungen Europäernin englischer Sprache zu "60 Years Treaties of Rome - 60 YearsEuropean Integration" ein. Neben dem italienischen Botschafter PietroBenassi hält auch Richard Kühnel, der Vertreter der EuropäischenKommission in Deutschland, einen Impulsvortrag. Ort: Botschaft derRepublik Italien, Tiergartenstraße 22, 10785 Berlin, Zeit: 18 - 20Uhr. Anmeldung per E-Mail oder online hierhttp://schwarzkopf-stiftung.de/events/60-years-treaties-of-rome/Berlin: IEP-Mittagsgespräch mit Beate Grzeski, Auswärtiges AmtDas Institut für Europäische Politik (IEP) hat Beate Grzeski, dieBeauftragte für Flucht und Migration im Auswärtigen Amt, eingeladen,zum Thema "Migration: Mega-Aufgabe für Deutschland und Europa" zusprechen. Vorab wird Richard Kühnel, der Vertreter der EuropäischenKommission in Deutschland, ein Grußwort halten. Anmeldungen sind biszum 20. März 2017 über diese Websitehttp://iep-berlin.de/blog/forum/anmeldungmigmaerz/ möglich. Bittebeachten Sie, dass die "Chatham House Rule" Anwendung findet. Ort:Europäischen Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Zeit: 12.30 Uhrbis 14.00 Uhr (ab 12.00 Uhr Imbiss)Rom: Kommissionsvizepräsident Ansip und Kommissar Oettinger beim"Digital Day"Im Vorfeld des 60. Jubiläums der Unterzeichnung der RömischenVerträge findet ein Kongress zur digitalen Zukunft Europas statt. Erstellt die digitalen Herausforderungen in den Fokus und wird diewachsende Bedeutung des Digitalen im täglichen Leben der Europäerthematisieren. Themen sind etwa automatisiertes Fahren oder dieAuswirkung der Digitalisierung auf Arbeitsplätze undQualifizierungen. Andrus Ansip, EU-Kommissionsvizepräsident zuständigfür Digitale Wirtschaft und Gesellschaft, nimmt an dieser Konferenzgemeinsam mit Kommissar Günther Oettinger teil. Nähere Informationenfinden Sie auf der Websitehttp://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-522_en.htm desPressedienstes der Europäischen Kommission.Frankfurt/Main: Treffen des Erweiterten EZB-RatsHeute kommt der Erweiterte Rat der EZBhttps://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/genc/html/index.de.htmlzu einem turnusgemäßen Treffen zusammen. Mehr Informationen werdenhier http://www.ecb.europa.eu/press/weekly/html/index.en.htmlbereitgestellt.Freitag, 24. MärzRom: Papst Franziskus empfängt die EU-Staats- und RegierungschefsPapst Franziskus empfängt am Vorabend des Sondergipfels zu "60Jahre Römische Verträge" die Staats- und Regierungschefs der EU sowieKommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Die Audienz ist für 18 Uhrin Rom geplant und wird voraussichtlich in der "Sala Regia" imApostolischen Palast stattfinden, in dem Papst Franziskus auch denKarlspreis entgegennahm. Mehr Informationen stellt der Vatikan hierhttp://ots.de/nR5yJ zur Verfügung.Rom: EU-Kommissionspräsident Juncker trifft Sozialpartner undBürgermeisterEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird zusammen mitEU-Kommissarin Marianne Thyssen, zuständig für Soziales undBeschäftigung, an einem Treffen der EU Sozialpartner teilnehmen,Außerdem trifft sich Juncker mit dem Bürgermeister der von einemErdbeben betroffenen italienischen Stadt Norcia, Nicola Alemanno.Mehr Informationen zum Treffen mit den Sozialpartnern finden Sie hierhttp://ots.de/QTFIN.Nürnberg: ESF-Infotour eröffnet Veranstaltungsreihe zu 60 Jahre EU(bis 25.)Das Europabüro der Stadt Nürnberg hat eine umfangreicheVeranstaltungsreihe zum 60. Gründungstag der Europäischen Union unterdem Motto "Im Herzen Europa(s): Nürnberg und die EU. entdecken -erleben - einmischen!" organisiert. Am Auftaktwochenende macht heuteund morgen die "ESF-Tour" des Bundesministeriums für Arbeit undSoziales (BMAS) mit einem Infostand vor der Lorenzkirche in derNürnberger Innenstadt Station. Hier werden Gesprächsrundenstattfinden. Möglichkeiten des (Wieder-)Einstiegs in den Arbeitsmarktwerden vorgestellt und Mitmach-Aktionen durchgeführt. Damit wird dieBandbreite von Themen und Initiativen vorgestellt, die derEuropäische Sozialfonds (ESF) unterstützt, um Menschen in Arbeit zubringen. Die ESF-Tour ist in diesem Jahr noch an mehreren Orten inDeutschland vor Ort. Mehr Informationen finden Sie auf dieser Websitehttp://ots.de/ksTkc. Eine aktuelle Broschüre http://ots.de/kLL5L ausdem Bundesministerium für Arbeit und Soziales informiert über die60-jährige Geschichte des ESF und die Förderschwerpunkte.Dresden: Europäisches JugendforumDie Jugendforen des Informationsbüros des EU-Parlaments stehendieses Jahr unter dem Motto "Alles geregelt in Europa? - Wir alsVerbraucher im europäischen Binnenmarkt". In Zusammenarbeit mit denLandtagen werden ganztägige Jugendforen in den Landtagen derBundesländer durchgeführt, die sich speziell an Erst- und Jungwählerrichten. Die Schülerinnen und Schüler tauschen sich in drei Workshopsüber Themen des Verbraucherschutzes in der EU aus. Anschließenddiskutieren sie mit Abgeordneten des Europäischen Parlaments und derLandtage über ihre Positionen zu den einzelnen Themen. Das heutigeJugendforum findet im Sächsischen Landtag statt. WeitereInformationen zu den Jugendforen finden Sie hier http://ots.de/J00d4.Samstag, 25. MärzRom: Sondergipfel zum 60. Jahrestag der Römischen VerträgeDie EU-Staats- und Regierungschefs werden anlässlich des 60.Jahrestages der Unterzeichnung der Römischen Verträge am 25. März inRom (Italien) zusammenkommen. Sie werden dabei voraussichtlich die"Erklärung von Rom" zur Zukunft der Europäischen Union annehmen. Mitden Römischen Verträgen wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft(EWG) gegründet. Sie wurden am 25. März 1957 unterzeichnet und geltenheute als Geburtsstunde der EU. Mehr Informationen dazu finden Siehier http://ots.de/Dhjaj und hierhttps://europa.eu/european-union/eu60_de, sowie auf dieser Webistewww.60-gute-gruende.eu der Vertretung der Europäischen Kommission inDeutschland.Rom/Berlin/EU-weit: "March for Europe"Zum 60. Jubiläum der Römischen Verträge veranstaltet die Union derEuropäischen Föderalisten (UEF) gemeinsam mit der EuropäischenBewegung, der JEF (Junge Europäische Föderalisten), derSpinelli-Gruppe und vielen weiteren Partnern ab 12 Uhr einen großenDemonstrationszug durch Rom http://www.marchforeurope2017.eu/. Auchin Berlin http://ots.de/tiptG, Bremen, Frankfurt, Hamburg, München,Stuttgart und vielen anderen europäischen Städten gehen Menschen fürdie europäische Idee auf die Straße. Weitere Informationen hierhttp://www.marchforeurope2017.eu/participate/.Berlin: Bürgerfest zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge imERLEBNIS EUROPAMit einem Bürgerfesthttp://ec.europa.eu/germany/events/die-eu-wird-60_de begehen dieVertretung der Europäischen Kommission und das Informationsbüro desEuropäischen Parlaments in Deutschland heute den 60sten Jahrestag derUnterzeichnung der Römischen Verträge. Das Weißbuchhttp://ots.de/ztokg von Kommissionspräsident Juncker zur Zukunft derEU und "60 Gründe für die EU"https://ec.europa.eu/germany/events/eu60_de bieten Stoff für lebhafteDiskussionen. Es wird ein Kinderprogramm und Live-Musik geben. Ort:"Erlebnis Europa" im Europäischen Haus, Unter den Linden 78, 10117Berlin, Zeit: 12.00 bis 17.00 Uhr.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Original-Content von: Europ?ische Kommission, übermittelt durch news aktuell