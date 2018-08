EU-Terminvorschau vom 1. bis 9. September 2018

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Samstag, 01. SeptemberEU-weit: Halogen-Lampen dürfen nicht mehr produziert werdenIneffiziente Lampen der Energieklasse "D" und schlechter dürfen ab 1.September nicht mehr hergestellt und auf den Markt gebracht werden.Betroffen sind davon die besonders ineffizienten Halogenlampen mitungebündeltem Licht, die meist birnen- oder kerzenförmig verkauftwerden. Nicht betroffen sind hingegen Spotlampen für Deckenstrahleroder Halogenlampen in Schreibtischlampen. Restbestände können injedem Fall noch abverkauft werden. Mit dieser Maßnahme werden jedesJahr so viele Emissionen eingespart, wie Estland jährlich produziert.Mehr Informationen finden Sie in diesem FAQ http://ots.de/wNQAg1auf Deutsch.EU-weit: Neue Abgastests für alle Neufahrzeuge verpflichtendAb 1. September treten neue Maßnahmen der EU zur Verringerung derLuftverschmutzung durch Fahrzeuge in Kraft. Die neuen Emissionstestssind seit September 2017 für neue Automodelle vorgeschrieben undwerden nun auf alle neuen Fahrzeuge ausgeweitet. Die neuenEmissionstests (Emissionsmessung im praktischen Fahrbetrieb - "RealDriving Emissions", RDE), aber auch verbesserte Laboruntersuchungen(nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen undleichte Nutzfahrzeuge - "World Harmonised Light Vehicle TestProcedure", WLTP) sorgen für zuverlässigere Ergebnisse und helfen so,das Vertrauen in die Leistungsfähigkeit neuer Fahrzeugewiederherzustellen. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://ots.de/KA508u.Montag, 03. SeptemberBerlin: Hochrangige Konferenz über die Tschadsee-Region mitEU-Kommissar StylianidesDie Konferenz, die Deutschland gemeinsam mit Nigeria, Norwegen undden Vereinten Nationen ausrichtet, bringt Regierungen, multilateraleund internationale Organisationen sowie zivilgesellschaftlicheAkteure in der Tschadsee-Region zusammen. Ziel ist es, dieAnstrengungen zur Stärkung der humanitären Hilfe, derKrisenprävention und -stabilisierung sowie der nachhaltigenEntwicklung zu stärken und politische und finanzielle Unterstützungfür die Verbesserung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit und zurBewältigung der Krise in der Tschadsee-Region zu mobilisieren. Auchder EU-Kommissar für humanitäre Hilfe, Christos Stylianides, wird ander Konferenz teilnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttps://lakechadberlin.de/.Wien: Informelle Tagung der JugendministerAm Vormittag werden aktuell relevante jugendpolitische Themendiskutiert. Geplant ist eine Debatte über die EU-Jugendstrategie nach2018 und die Entwicklungen des Programms Erasmus+. Am Nachmittagtreffen die Minister für Jugend auf die Teilnehmenden derEU-Jugendkonferenz, die im Rahmen des EU-weiten Prozesses desstrukturierten Dialogs im Jugendbereich stattfindet und tauschen sichmit diesen in einem partizipativen Format über die Zukunft derEU-Jugendstrategie nach 2018 aus. Weitere Informationen zurinformellen Tagung finden Sie hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eycs/2018/09/03/.Dienstag, 04. SeptemberBerlin: Treffen von EU-Kommissionspräsident Juncker undBundeskanzlerin MerkelEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die deutscheBundeskanzlerin Angela Merkel treffen sich am Mittag zu einemArbeitsessen. Es sind keine presseöffentlichen Termine geplant.Mittwoch, 05. SeptemberBrüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung Weitere Informationen undeine detaillierte Agenda können vorab hier http://ots.de/FPSLE6abgerufen werden.Luxemburg: EuGH verhandelt über kommunale Auftragsvergabe fürRettungsdiensteEin privater Rettungsdienstanbieter beanstandet vor demOberlandesgericht Düsseldorf, dass die Stadt Solingen die geplanteVergabe von Aufträgen für die Betreuung von Notfallpatienten sowiedie Betreuung und Versorgung von Patienten in kommunalenKrankentransportwagen durch Rettungssanitäter nicht europaweitausgeschrieben hat. Das OLG möchte nun vom EuGH wissen, welcheDienstleistungen von der Ausschreibungsausnahme "Einsatz vonKrankenwagen zur Patientenbeförderung" erfasst sind. WeitereInformationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-465/17.Donnerstag, 06. SeptemberPotsdam: Europa-Dialog "Sprechen wir über Europa" mitEU-Kommissionsvertreter KühnelWie geht es weiter mit dem künftigen Haushalt der EU, mit dereuropäischen Förderung in den Regionen und der Europäischen Unioninsgesamt? Darüber sprechen Richard Kühnel, Vertreter derEuropäischen Kommission in Deutschland, Stefan Ludwig, Minister derJustiz, für Europa & Verbraucherschutz, Susanne Melior, MdEP (SPD /S&D) und Barbara Richstein, MdL (CDU). Zeit: 17 Uhr, Ort: Salonschiff"Fridericus Rex", Start am Anleger der Weißen Flotte, Lange BrückePotsdam. Weitere Infos auch zur Anmeldung dazu finden Sie hierhttps://efre.brandenburg.de/cms/detail.php/bb1.c.606935.de.Mendoza/Argentinien: G20-Arbeitsministertreffen mit EU-KommissarinThyssen (bis 7.9.)Zum ersten Mal findet im November ein G20-Gipfel auf demsüdamerikanischen Kontinent statt. Im Rahmen der Vorbereitungstreffenwerden sich die Arbeits- und Beschäftigungsminister der G20-Staatenzu einer Konferenz treffen. Auch EU-BeschäftigungskommissarinMarianne Thyssen wird daran teilnehmen. Weitere Informationen dazufinden Sie hier https://www.g20.org/en.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Sozialversicherungspflicht entsandterArbeitnehmerDie österreichische Alpenrind GmbH hat das ungarische UnternehmenMartimpex damit beauftragt, für sie in ihren SalzburgerRäumlichkeiten Rinderhälften zu zerlegen. Martimpex setzte für diesenAuftrag seine Mitarbeiter aus Ungarn ein. Streitig ist nun, ob dieMartimpex-Mitarbeiter der ungarischen oder der österreichischenSozialversicherung unterliegen. Weitere Informationen dazu finden Siehier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-527/16.Luxemburg: EuGH-Urteil im Markenstreit um NeuschwansteinEnde 2011 trug das Amt der Europäischen Union für geistigesEigentum (EUIPO) zugunsten des Freistaats Bayern die UnionsmarkeNEUSCHWANSTEIN ein, u.a. für Souvenirartikel, aber auch fürverschiedene Dienstleistungen. Der Bundesverband Souvenir - Geschenke- Ehrenpreise beantragte kurz darauf die Nichtigerklärung dieserMarke, da die Marke beschreibend in Bezug auf die geografischeHerkunft und zudem nicht unterscheidungskräftig sei. WeitereInformationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-488/16.Luxemburg: EuGH verhandelt über Datenschutz beiFacebook-Like-ButtonDie Verbraucherzentrale NRW wirft dem Online-Modehändler FashionID vor, dass er Facebook durch die Einfügung des "Gefällt mir"-Buttonauf seiner Website gestattet habe, Zugang zu den personenbezogenenDaten der Nutzer dieser Seite zu erlangen, ohne dass dieseeingewilligt hätten. Damit habe Fashion ID gegen die zum Schutzpersonenbezogener Daten bestehenden Informationspflichten verstoßen.Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17.Freitag, 07. SeptemberBrüssel: EU-Außenbeauftragte Mogherini trifft die Präsidenten desKosovo und SerbiensFederica Mogherini, Hohe Vertreterin für Außen- undSicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Europäischen Kommission,wird in Brüssel den Präsidenten des Kosovo, Hashim Thaci, und denserbischen Präsidenten Aleksandar Vucic treffen. Die Hohe Vertreterinwird die Gespräche mit den beiden Präsidenten über das umfassendeNormalisierungsabkommen fortsetzen, um angesichts der Priorität, diedem von der EU geförderten Dialog zwischen Belgrad und Pristinaeingeräumt wird, konkrete Fortschritte zu erzielen. WeitereInformationen finden Sie hier http://ots.de/n0adAo.Forst/Lausitz: Bürgerdialog "Herausforderung Digitalisierung"Was macht die Politik in der EU beim Thema Digitalisierung? Waserwarten die Verbraucher? Darüber diskutieren Stefan Ludwig, Ministerfür Justiz, Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg undNora Hesse, Europäische Kommission in Deutschland. Zeit: 18 Uhr. Ort:Ratssaal im Rathaus, Lindenstraße 10-12. Weitere Informationen dazufinden Sie hier http://ots.de/84pbUh.Wien: Informelle Tagung der Minister für Wirtschaft und Finanzen(bis 08.09)Die EU-Finanzminister befassen sich mit aktuellen wirtschafts- undfinanzpolitisch relevanten Fragen. Im Vorfeld des informellenTreffens findet eine Sitzung der Euro-Gruppe statt, an der dieMitgliedstaaten der Euro-Zone teilnehmen. Weitere Informationenfinden Sie vorab hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2018/09/07-08/.Wien: Treffen der Euro-GruppeNähere Informationen zu dem Treffen werden hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2018/09/07/bereitgestellt.Samstag, 08. SeptemberJena: Bürgerdialog "Denk mal - worauf baut Europa?" mitEU-Kommissionsvertreter KühnelMüssen Kulturerbe und Kultur in Europa gestärkt werden undinwieweit fördern sie den Zusammenhalt der Bürger in Europa? Darüberdiskutieren beim Bürgerdialog des Ausschusses der Regionen (AdR) inder EU Staatssekretärin Dr. Babette Winter, der Vizepräsident desAdR, Roby Biwer aus Luxemburg, und der Vertreter der EU-Kommission inDeutschland, Richard Kühnel. Abschließend (12 Uhr) unterzeichnenStaatssekretärin Dr. Babette Winter und Richard Kühnel einePartnerschaftsvereinbarung zwischen der Thüringer Landesregierung undder Vertretung der EU-Kommission in Deutschland zur Durchführunggemeinsamer Projekte im Bereich der Europa-Kommunikation. HerrKühnel steht am Rande für Interviewanfragen zur Verfügung, beiInteresse melden Sie sich bei katrin.abele@ec.europa.eu. DieVeranstaltung findet von 10 bis 12 Uhr im Zeiss-Planetarium, AmPlanetarium 5 in Jena statt. Weitere Informationen auch zur Anmeldungfinden Sie hierhttps://www.thueringen.de/th1/eiz/aktuelles/termine/index.aspx.Sonntag, 09. 