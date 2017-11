EU-Terminvorschau vom 19. bis 26. November 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 20. NovemberBrüssel: Rat für Allgemeine Angelegenheiten (Institutionelle Fragen)Der Rat wird mit den Vorbereitungen für die Tagung des EuropäischenRates am 14./15. Dezember beginnen. Er wird ferner den Stand derUmsetzung einer interinstitutionellen Vereinbarung über bessereRechtsetzung zur Kenntnis nehmen und voraussichtlichSchlussfolgerungen zur Cybersicherheit annehmen. Im Rahmen derjährlichen Programmplanung werden die Minister einenGedankenaustausch über das Arbeitsprogramm der Kommission für 2018führen. Als Teil der Vorbereitung des Europäischen Semesters 2018werden der estnische Vorsitz und der künftige bulgarische Vorsitz denFahrplan für das Europäische Semester 2018 vorstellen. WeitereInformationen dazu finden Sie hier http://ots.de/NCIUH.Brüssel: Rat für Bildung, Jugend, Kultur und Sport (bis 21.11.)Der Rat tagt am 20. November in seiner Formation Jugend und Bildung.Er wird heute über den Vorschlag für eine Verordnung über dasEuropäische Solidaritätskorps beraten und Schlussfolgerungen zursmarten Jugendarbeit annehmen. Außerdem werden die Minister die Rolleder Berufsbildung im Wandel erörtern und eine Empfehlung zurWerdegang-Nachverfolgung annehmen, mit der Probleme bei derBeschäftigungsfähigkeit besser verstanden werden sollen. WeitereInformationen finden Sie hier http://ots.de/SHCjl.Naypyidaw: Internationale Außenministertagung im Rahmen desAsien-Europa-Treffens (bis 21.11.)In Myanmar werden die Außenminister erörtern, wie die wichtigstenHerausforderungen, die beide Kontinente betreffen, bewältigt werdenkönnen. Dazu gehören u.a. die Bereiche Sicherheit, Klimawandel undHandel. Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- undSicherheitspolitik Federica Mogherini wird die EU-Delegation leiten.Weitere Informationen finden Sie vorab hier http://ots.de/NIHTO.Luxemburg: EuGH zu Markenstreit um "Fack Ju Göhte"2005 beantragte die Constantin Film Produktion GmbH beim Amt der EUfür Geistiges Eigentum (EUIPO) die Eintragung der Wortmarke "Fack JuGöhte" als Unionsmarke für verschiedene Waren und Dienstleistungen,etwa für Körperpflegeartikel, Schmuck, Schreibwaren, Kleidung, Spiel-und Sportartikel, bestimmte Lebensmittel und Getränke sowie fürUnterhaltung. Das EUIPO lehnte die Eintragung mit der Begründung ab,dass die Anmeldung gegen die öffentliche Ordnung und die guten Sittenverstoße. Gegen diese Ablehnung hat Constantin Film Klage beimGericht der Europäischen Union erhoben. Weitere Informationen findenSie hier http://ots.de/Vols4.Dienstag, 21. NovemberBerlin: Pressehintergrundbriefing vor dem Gipfeltreffen zur ÖstlichenPartnerschaftAm 24. November findet in Brüssel das fünfte Gipfeltreffen derÖstlichen Partnerschaft statt. Die Staats- und Regierungschefs derEU-Mitgliedstaaten und der sechs Länder der Östlichen Partnerschaftwerden sich mit der künftigen Zusammenarbeit befassen und eine Bilanzder Errungenschaften seit dem letzten Gipfeltreffen 2015 in Rigaziehen. Im Vorfeld soll das Pressebriefing die Möglichkeiten geben,mit Direktoren aus dem Europäischen Auswärtigen Dienst und derGeneraldirektion für Nachbarschaftspolitik per Videokonferenz zusprechen. Zeit: 15.15 Uhr, Ort: Vertretung der EuropäischenKommission, Unter den Linden 78. Das Gespräch findet auf Englischstatt. Anmeldung - ausschließlich für Medienvertreter - bitte bis20.11. unter: COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu.Berlin: IEP-Mittagsgespräch über die Zukunft des EU-HaushaltsMinisterialdirektor Thomas Westphal, Leiter der AbteilungEuropapolitik im Bundesministerium der Finanzen, spricht zum Thema"Eine strategische Neuausrichtung des EU-Haushalts?". Das Grußworthält Richard Kühnel, Leiter der Vertretung der EuropäischenKommission in Deutschland. Zeit 12.30 Uhr, Ort: Europäisches Haus,Unter den Linden 78. Weitere Informationen können Sie hierhttp://ots.de/pMYfk abrufen.Saarbrücken: EU-Bürgerdialog zur Zukunft Europas mitEU-Kommissionvertreter KühnelWie wirkt sich europäische Politik auf das Saarland aus? Wie kannEuropa im Zeitalter der Globalisierung seine wirtschaftliche Stärkeund seine kulturelle Vielfalt erhalten und ausbauen? Wie können wirdie Zukunft der EU beeinflussen? Zu dem Bürgerdialog mit demsaarländischen Europaminister Stephan Toscani und Richard Kühnel,Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, sind alleBürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen. Weitere Informationen undAnmeldung hier http://ots.de/My34l.Brüssel: Rat für Bildung, Jugend, Kultur und SportDer Rat tagt am 21. November in seiner Formation Kultur und Sport.Heute wird er Schlussfolgerungen zur Förderung des Zugangs zur Kulturüber digitale Mittel annehmen und die Rolle der Kultur für dengesellschaftlichen Zusammenhalt in Europa vor dem Hintergrundzunehmender Migrations- und Mobilitätsströme erörtern. Die Ministerwerden zudem den Präsidenten des Internationalen Olympischen KomiteesThomas Bach begrüßen und Schlussfolgerungen zur Rolle derTrainer/Sportlehrer in der Gesellschaft annehmen. WeitereInformationen finden Sie hier http://ots.de/SHCjl.Luxemburg: EuGH zu Aufenthaltsrecht für gleichgeschlechtlichenEhepartner aus DrittstaatEin Rumäne und sein Ehepartner aus einem EU-Drittstaat haben inBelgien geheiratet. Die rumänischen Behörden erkennen nun demEhepartner kein Aufenthaltsrecht in der EU zu, weil nach rumänischemRecht Ehen zwischen Personen des gleichen Geschlechts nicht anerkanntwerden. Die Ehegatten sehen sich dadurch wegen ihrer sexuellenAusrichtung diskriminiert. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://ots.de/Sgi3T.Mittwoch, 22. NovemberBrüssel: EU-Kommissionspräsident Juncker trifft MinisterpräsidentKretschmannEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker empfängt denbaden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann zupolitischen Gesprächen. Kretschmann wird sich außerdem noch mitEU-Kommissar Phil Hogan treffen, zuständig in der EuropäischenKommission für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.Brüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hierhttp://ots.de/CU6Yo abgerufen werden.Luxemburg: EuGH zu Verbot bestimmter Fischfangmethoden in Nord- undOstseeDer Deutsche Naturschutzring hat beim Verwaltungsgericht Kölnbeantragt, die Bundesrepublik Deutschland zu verpflichten, dieberufsmäßige Seefischerei mittels mobilen grundberührendenFanggeräten in dem FFH-Gebiet "Sylter Außenriff" sowie die Fischereimittels Stellnetzen ("Kiemen- und Verwickelnetze") in dem FFH-Gebiet"Pommersche Bucht mit Oderbank" sowie dem Vogelschutzgebiet"Pommersche Bucht" zu verbieten. Laut Naturschutzring wurden seinenach dem Bundesnaturschutzgesetz bestehenden Mitwirkungsrechteverletzt worden. Die Bundesrepublik müsse deshalb einschreiten. DasBundesamt für Naturschutz geht dagegen davon aus, dass Deutschlanddie Maßnahmen nicht erlassen dürfe, da allein die EU dafür zuständigsei. Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/kVRtO.Donnerstag, 23. NovemberMünchen: Erstes Jahresforum der EU-Alpenstrategie (EUSALP) undBürgerdialog mit EU-Regionalkommissarin Cretu (bis 24.11.)In der 2016 gestarteten EU-Alpenstrategie werden grenzüberschreitendeVorhaben in den Bereichen Wirtschaft und Bildung, Infrastruktur undVerkehr, Digitalisierung, Energie sowie Umwelt-, Kultur- undRessourcenschutz auf den Weg gebracht. Auf dem Jahresforum stellendie Staatsministerinnen Dr. Beate Merk und Ulrike Scharf zusammen mitEU-Regionalkommissarin Corina Cretu und politischen Vertretern dersieben Staaten und 48 Regionen des Alpenraums die bisherigenAktivitäten zur Umsetzung der Strategie vor. Am 23.11. um 17 Uhrstellen sich Merk und Cretu außerdem einem Bürgerdialog. Ort: BMWWelt, Am Olympiapark 1. Nähere Informationen zum EUSALP-Jahresforumfinden Sie hier http://ots.de/NS1vC. Informationen und Anmeldung zumBürgerdialog hier http://ots.de/JPpYD.Berlin: Diskussion "Europas digitale Selbstbehauptung. DieDatenschutzgrundverordnung und ihre Auswirkungen"Ist der Europäischen Union mit der Datenschutzgrundverordnung dergroße Wurf zu ihrer digitalen Selbstbehauptung gelungen oderverlagert die Verordnung lediglich bekannte Probleme auf dieeuropäische Ebene? Welche Rolle nehmen die Mitgliedstaaten zukünftigein? Diese und weitere Fragen diskutieren Prof. Dr. Martin Selmayr,Kabinettschef von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, PeterSchaar, Vorsitzender der Europäischen Akademie fürInformationsfreiheit und Datenschutz und RA Dr. Martin Braun, WilmerCutler Pickering Hale and Dorr LLP. Zeit: 18 Uhr, Ort: Festsaal derHumboldt-Universität, Luisenstraße 56. Weitere Informationen dazufinden Sie hier http://ots.de/q63pj.Flensburg: Bürgerdialog zur Zukunft Europas in einer Welt im UmbruchDiskutiert wird u.a. welchen Weg das europäische Projekt nehmen wirdund wie man wieder für die europäische Idee begeistern kann. DieVeranstaltung beginnt um 18.00 Uhr im Rathaus der Stadt Flensburg.Bitte melden Sie sich über das Online-Formular http://ots.de/Ap0l3an. Weitere Informationen finden Sie darüber hinaus hierhttp://ots.de/u1PAV.Berlin: Terre des Femmes: Abschlusskonferenz von CHANGE PlusCHANGE Plus ist ein Projekt von Terre des Femmes zur Überwindung vonweiblicher Genitalverstümmelung in der EU. Heute werden dieeuropäischen Partnerorganisationen sowie die beiden assoziiertenPartner aus Westafrika, CHANGE Agents und Champions, Repräsentantenaus der EU Kommission sowie viele weitere Gäste gemeinsam denAbschluss des Projekts auf der Konferenz gestalten. Vor Beginn derCHANGE Plus Abschlusskonferenz wird die jährlich stattfindendeFahnenaktion vor dem Brandenburger Tor zum internationalem Tag "NEINzu Gewalt an Frauen" stattfinden. Weitere Informationen zurVeranstaltung finden Sie hier: http://ots.de/pxvPb.Freitag, 24. NovemberBad Godesberg: EU-Kommissar Timmermans beim Zentralkomitee derdeutschen KatholikenEU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans wird ein Impulsreferathalten bei der Vollversammlung des Zentralkomitees der deutschenKatholiken. Thema: "Eine menschenwürdige Asylpolitik alsGemeinschaftsaufgabe der Europäischen Union". Weitere Informationendazu finden Sie hier http://ots.de/dWB1q.Brüssel: 5. Gipfeltreffen der Östlichen PartnerschaftDie Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten und der sechsLänder der Östlichen Partnerschaft werden sich mit ihrer künftigenZusammenarbeit befassen. 