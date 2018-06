EU-Terminvorschau vom 18. bis 24. Juni 2018

Berlin (ots) - Montag, 18. JuniBerlin: EU-Umweltkommissar Canete beim Petersberger Dialog (bis19.06.)Der für Klimaschutz und Energie zuständige Kommissar Miguel AriasCanete nimmt am Petersberger Klimadialog teil, einem jährlichenTreffen von über 30 Ministern aus der ganzen Welt mit informellenGesprächen zur Unterstützung des UN-Klimaverhandlungsprozesses. AmRande wird Kommissar Canete mit der chinesischen Sonderbeauftragtenfür Klimawandel, Xie Zhenhua, und der Schweizer Ministerin fürUmwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation, Doris Leuthard,zusammentreffen. Weitere Informationen inklusive Live-Stream findenSie hierhttps://www.bmu.de/veranstaltung/petersberger-klimadialog-ix/.Berlin: European Cultural Heritage Summit (bis 24.06.)Der Kulturerbegipfel unter dem Motto "Sharing Heritage - SharingValues" ist einer der großen Höhepunkte des EuropäischenKulturerbejahres https://sharingheritage.de/. Er wird von EuropaNostra, der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dem DeutschenNationalkomitee für Denkmalschutz organisiert und durch die EU überdas Programm Kreatives Europahttps://eacea.ec.europa.eu/kreatives-europa_de unterstützt. DasProgramm umfasst Workshops, Podiumsdiskussionen und Ausstellungen.Alle Termine finden Sie auf dieser Website http://ots.de/3lrKBw. Sofindet bspw. in der "Urania" in Berlin eine Podiumsdiskussionhttp://ots.de/F2UjFw zum Thema "Europäischer Mythos Berlin" statt undam 19. Juni beginnt der 26. Kongresshttps://sharingheritage.de/veranstaltungen/konferenz-european-city/Europäischer Denkmalschutz unter dem Motto "Europäische Stadt -Wandel und Werte".Wittlich: "Georg-Meistermann-Preis" an EU-KommissionspräsidentJunckerJean-Claude Juncker ist der Träger des Georg-Meistermann-Preises2018. Der Preis erinnert an den 1990 verstorbenen deutschenGlasfensterkünstler Georg Meistermann. Der Präsident der EuropäischenKommission nimmt den Preis im Rahmen eines Festaktes entgegen. Ort:"Eventim", Brautweg 5, 54516 Wittlich, Beginn: 18 Uhr. MehrInformationen finden Sie auf der Website http://ots.de/dhUfRa derStadt Wittlich sowie bei Simone Roehr (Tel. 06571-171351, E-Mail:simone.roehr@stadt.wittlich.de).Brüssel: EASO-Jahresbericht zur Asylsituation in der EU 2017Der Bericht analysiert nicht nur die Situation der Menschen, diein der EU um Asyl nachgesucht haben, sondern beschreibt auch dieDebatte um das Thema. Der Bericht formuliert die Herausforderungen andie Politik aus Sicht der EASO und wie die Mitgliedsstaaten mitdiesem Thema umgehen. Mehr Informationen finden Sie auf der Websitehttps://www.easo.europa.eu/easo-annual-report-2017 der EASO. Europeby Satellite (EbS+ http://ots.de/AT3kpt) überträgt die Präsentationdes Berichts live. Mehr über die EASO erfahren Sie auch auf derWebsite http://ots.de/clqsX3 des Bundesamts für Migration undFlüchtlinge.Brüssel: Treffen von fünf Staaten der Sahel-Zone ("G5 Sahel") mitder EUDie EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini ist die Gastgeberin desJahrestreffens der Europäischen Union mit den Außenministern derG5-Sahel-Länder Burkina Faso, Mali, Mauretanien, Niger und Tschad. Andem Treffen wird auch Neven Mimica, der EU-Kommissar fürinternationale Zusammenarbeit und Entwicklung, teilnehmen. Auf derTagesordnung steht die Entwicklung seit der internationalenSahel-Konferenzhttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1142_de.htm im Februardieses Jahres in Brüssel, bei der 414 Millionen Euro zurUnterstützung der gemeinsamen Sicherheitskräfte der G5 der Sahelzonemobilisiert wurden. Eine Pressekonferenz findet um 13.15 Uhr beimEuropäischen Auswärtigen Dienst in Brüssel statt.Brüssel: Fachkonferenz zu Künstlicher IntelligenzDie EU will die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz (KI)noch besser erschließen und dadurch die Wettbewerbsfähigkeit Europasweiter steigern. Interessenvertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft,Politik und Nichtregierungsorganisationen treffen sich, um sich u.a.über die rechtlichen und ethischen Aspekte des Themas auszutauschen.EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel hält die Keynote-Rede. WeitereDetails finden Sie auf der Website http://ots.de/OBg27Y derKonferenz. Europe by Satellite (EbS+ http://ots.de/OfuX24) zeigt dieHöhepunkte des Tages. Mehr Informationen finden Sie auch in dieserPressemitteilunghttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3362_de.htm derEuropäischen Kommission.Australien/Neuseeland: Kommissarin Malmström führtHandelsgespräche (bis 21.06.)EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nimmt in Australien undNeuseeland Verhandlungen über Handelsabkommen zwischen der EU und denbeiden Ländern auf. Am Montag wird sie sich mit dem australischenHandelsminister Steven Ciobo treffen. Während ihres Aufenthalts inCanberra wird sie mit mehreren anderen Ministern zusammentreffen undeine Rede an der Australian National University halten. Am folgendenTag wird die Kommissarin ein High-Tech-Gründerzentrum in Sydneybesuchen. Am Donnerstag, 21. Juni, wird sie zusammen mit demneuseeländischen Handelsminister David Parker in WellingtonHandelsgespräche zwischen der EU und Neuseeland aufnehmen. Europe bySatellite (EbS http://ots.de/l8u11m) wird Videomaterial von der Reisezur Verfügung stellen.Luxemburg: Rat "Landwirtschaft und Fischerei"Die Ministerinnen und Minister werden über denKommissionsvorschlag für einen Europäischen Meeres- undFischereifonds (EMFF) für 2021-2028 beraten. Auch dieFangbeschränkungen für kommerziell befischte Bestände im Jahr 2019sowie die Zukunft der gemeinsamen Agrarpolitik nach 2020 stehen aufder Tagesordnung. Schließlich wird es auch um die jüngstenEntwicklungen auf den wichtigsten Agrarmärkten gehen, u. a. auf demMarkt für Milcherzeugnisse und dem Schweinefleischmarkt. Details zurTagesordnung finden Sie auf dieser Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2018/06/18/.Europe by Satellite (EbS http://ots.de/q4M0RC) zeigt gegen 20.45 Uhrdie abschließende Pressekonferenz.Dienstag, 19. JuniBerlin/Meseberg: EU-Kommissionspräsident Juncker zu Gast beiTreffen mit Europäischen IndustrievertreternKommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist auf Einladung vonBundeskanzlerin Angela Merkel zu Besuch auf Schloss Meseberg.Gemeinsam mit der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidententrifft Juncker mit Vorstandsvorsitzenden führender europäischerUnternehmen zusammen, die dem European Round Table of Industrialists(ERT https://www.ert.eu/) angehören. Schwerpunkte des Gesprächs sinddie Themen Handel, Investitionen und Digitalisierung.Erfurt: EU-Kommissar Günther Oettinger zur Zukunft EuropasWelche Chancen hat ein wirtschaftlich starkes, gerechteres undsozialeres Europa? Diese Frage steht im Mittelpunkt einerInformations- und Diskussionsveranstaltung mit ThüringensMinisterpräsidenten Bodo Ramelow und EU-Kommissar Günther Oettinger.Ort: Thüringer Staatskanzlei, Barocksaal, Regierungsstraße 73, 99084Erfurt. Zeit: 18.00 bis 19.30 Uhr. Anmeldungen bei Martina Uth untermartina.uth@tsk.thueringen.de oder telefonisch unter 0361 573211969.Mehr Informationen und das genaue Programm finden Sie hierhttp://ots.de/Lfdb6F.Brüssel: "Digital4Her"-KonferenzDas Thema dieser Konferenz ist die Gleichstellung der Geschlechterim digitalen Sektor. An der Veranstaltung nehmen Unternehmer/innen,Wissenschaftler/innen und Vertreter/innen der digitalen Industrie unddes öffentlichen Sektors teil. Die Konferenz wird vonEU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel eröffnet. Mehr Informationenfinden Sie auf der Websitehttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital4her derKonferenz. Europe by Satellite (EbS) http://ots.de/1wgDso begleitetdas Treffen und wird um 13.45 Uhr eine Pressekonferenz mitEU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel übertragen.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Zugang zu Informationen derFinanzaufsichtsbehördeEin Anleger, der durch betrügerischeSchneeballsystem-Machenschaften der Phoenix Kapitaldienst GmbHgeschädigt wurde, beantragte bei der deutschen Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Zugang zu bestimmten Dokumentenwie dem Gutachten einer Sonderprüfung, Berichten vonWirtschaftsprüfern sowie internen Stellungnahmen und Berichten. DieBaFin lehnte den Antrag ab. Das in dritter Instanz mit diesem Fallbefasste Bundesverwaltungsgericht ersucht den EuGH in diesemZusammenhang, die Reichweite des Berufsgeheimnisses(Verschwiegenheitspflicht) der Finanzaufsichtsbehörde nach derRichtlinie 2004/39 über Märkte für Finanzinstrumente zu präzisieren.Der Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgen die Ansichtvertreten, dass alle bei einer nationalen Aufsichtsbehörde für dieFinanzmärkte angefallenen Informationen vertraulich im Sinne derRichtlinie seien und daher durch das Berufsgeheimnis geschützt seien.Zu diesem Urteil wird es eine Pressemitteilunghttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_16799 geben. WeitereInformationen finden Sie auf der Websitehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-15/16 des Gerichtshofs.Luxemburg: EuGH-Urteil zu 300.000 Euro Rückforderungen an MarineLe PenIm Dezember 2016 stellte der Generalsekretär des EuropäischenParlaments fest, dass der Europaabgeordneten Marine Le Pen imZeitraum Dezember 2010 - Februar 2016 zu Unrecht ein Betrag in Höhevon knapp 300.000 Euro für parlamentarische Assistenz ausgezahltworden und dieser zurückzufordern sei. Der Betrag würde, wenn ernicht bis Ende Januar 2017 gezahlt werden sollte, mit den monatlichenAbgeordnetenbezügen verrechnet. Gegen diese Maßnahmen hat Frau Le PenKlage beim Gericht der Europäischen Union erhoben. Einen Antrag vonFrau Le Pen, die streitigen Maßnahmen bis zur Urteilsverkündungauszusetzen, hatte das Gericht zurückgewiesen. Zu diesem Urteil wirdes eine Pressemitteilunghttps://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de geben. Europe bySatellite (EbS http://ots.de/pWd9sM) wird Videomaterial zur Verfügungstellen. Weitere Informationen können Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-86/17 herunterladen.Mittwoch, 20. JuniBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda finden Sie hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2018/06/11/. DieKommission wird sich mit dem französischen Premierminister ÉdouardPhilippe zu einem Arbeitsessen treffen.Donnerstag, 21. JuniBerlin: EU-Kommissar Günther Oettinger beim Zentralverband derElektroindustrieDer Zentralverband Elektrotechnik und Elektroindustrie (ZVEIhttps://www.zvei.org) feiert sein 100-jähriges Bestehen. GüntherOettinger wird neben Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ab 14Uhr eine Rede halten. Ort: Palais am Funkturm, Hammarskjöldplatz,14055 Berlin. Pressevertreter können sich über diese Websitehttps://zvei-services.de/festveranstaltung/ zur Teilnahme anmelden.Berlin: Oettinger beim Bundesverband der Volks- undRaiffeisenbankenEU-Kommissar Günther Oettinger ist zu Gast bei der 74.Bankwirtschaftlichen Tagung des Bundesverbands der Volksbanken undRaiffeisenbanken (BVR). Ort: Maritim Hotel Berlin, Stauffenbergstraße26, 10785 Berlin. Mehr Informationen finden Sie auf der Websitehttps://www.bvr.de/p.nsf/index.xsp des Verbands.Presseakkreditierungen können bis Dienstag, 19. Juni, unterwww.bvr.de/bwtpresse erfolgen.Berlin: Open Heritage EveningDie Gastgeber des "European Cultural Heritage Summit" laden alleTeilnehmenden zu einem festlichen Empfang auf die BerlinerMuseumsinsel ein. Die musikalische Gestaltung übernehmen Mitgliederdes European Union Youth Orchestra (EUYO http://www.euyo.eu/). MehrInformationen finden Sie auf der Websitehttps://sharingheritage.de/veranstaltungen/open-heritage-evening/ desKulturerbegipfels.Berlin: Europäischer Tag der Musik - Fête de la MusiqueBerlin feiert den europäischen Tag der Musik auf 145 Bühnen in derganzen Stadt. Das größte Live-Musikfest der Welt ist öffentlich undgratis. Die meisten Veranstaltungen finden unter freiem Himmel statt.Beginn ist 16 Uhr. Beim zentralen Event im Lustgarten singen BerlinerChöre gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern des "EuropeanCultural Heritage Summit", darunter die "Ode an die Freude"(Europahymne). Mehr Informationen und Kontakte:https://www.fetedelamusique.de/München: EU-Kommissar Sefcovic trifft BMW-VorstandsvorsitzendenKrüger MarosSefcovic, der EU-Kommissar für die Energieunion, besucht die MesseIntersolar Europe https://www.intersolar.de/de/home.html, bei der erdie Eröffnungsrede hält und an einer Podiumsdiskussion teilnimmt,Ort: Messe München, 81823 München. Außerdem trifft er sich mit demBMW-Vorstandsvorsitzenden Harald Krüger.Mainz: Pressetermin zu drei EU-geförderten ForschungsprojektenWie profitieren Hochschulen und Forschungseinrichtungen inRheinland-Pfalz von finanzieller Förderung durch die EuropäischeKommission? Welchen Nutzen haben EU-Bürger davon? Im Projekt "SuPro"entwickeln Forscher selbstreinigende Oberflächen, die Wasser, Schmutzoder Öl abweisen. Für das Projekt "Excatro" wurde ein Messgerät zurAnalyse von Wolken und Aerosolpartikeln entwickelt, um Aussagen überdas globale Klimasystem zu ermöglichen. Im Projekt "PanCareLIFE"erarbeiten Forscher Input für die Entwicklung künftiger Diagnostikund Therapie von jungen Krebspatienten, um bei Langzeitüberlebendenbesser Spätfolgen wie Unfruchtbarkeit und Schwerhörigkeit vorhersagenzu können. Die drei vorgestellten Projekte erhalten insgesamt rund 11Millionen Euro von der EU. Jochen Pöttgen, Leiter derRegionalvertretung der EU-Kommission in Bonn, und diePressereferentin Kerstin Streich begleiten die Veranstaltung. Zeit:12.30 bis 17.00 Uhr, Anmeldung bei Sylvia Bösch unterboesch@pressto.de. Die Einladung zum Pressetermin können Sie hierhttps://bit.ly/2s5BYs8 herunterladen.Luxemburg: Treffen der Euro-GruppeAm Vorabend des Rates der Wirtschafts- und Finanzminister treffensich turnusgemäß die Finanzminister der Euro-Gruppehttp://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/eurogroup/ unter Vorsitzvon Mário Centeno. Mehr Informationen zur Tagesordnung werden hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2018/06/21/bereitgestellt.Luxemburg: Rat "Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit undVerbraucherschutz" (Sozialpolitik)Der Rat beschäftigt sich mit einer umfangreichen Tagesordnung: Erwird sich u.a. voraussichtlich auf eine allgemeine Ausrichtung zurKoordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit einigen. Dieentsprechende Verordnung zielt darauf ab, die EU-Bestimmungen zurKoordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit weiter zumodernisieren. Die Fachministerinnen und -minister werden dievorgeschlagene Richtlinie zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatlebenfür Eltern und pflegende Angehörige erörtern. Außerdem werden sie denRichtlinienvorschlag über transparente und verlässlicheArbeitsbedingungen im Hinblick auf eine allgemeine Ausrichtungprüfen. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden auf dieser Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2018/06/21-22/erläutert. Europe by Satellite (EbS http://ots.de/TaRyGO) wird dieAbschlusspressekonferenz übertragen.Luxemburg: Aufsichtsratssitzung des EuropäischenStabilitätsmechanismus (ESM)Der Aufsichtsrat besteht aus den 19 Finanzministern desEuro-Währungsgebiets. Er hält seine jährliche Sitzung in denRäumlichkeiten des ESM in Luxemburg ab, in der er den vomGeneraldirektor vorgelegten ESM-Jahresbericht billigt. MehrInformationen zu dem Treffen finden Sie auf dieser Websitehttp://ots.de/DPvL65. Dazu wird es um 14.30 Uhr eine Pressekonferenzgeben, die Europe by Satellite (EbS+ http://ots.de/Uwidvv) liveüberträgt.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Gewässerverunreinigung durch Nitrat inDeutschlandNach Ansicht der Europäischen Kommission hat Deutschland gegen dieRichtlinie 91/676 zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durchNitrat aus landwirtschaftlichen Quellen verstoßen, indem es nichtzusätzliche Maßnahmen oder verstärkte Aktionen getroffen habe, sobalddeutlich geworden sei, dass die Maßnahmen des Aktionsprogramms zurVerwirklichung der Ziele der Richtlinie nicht ausreichten, und dasAktionsprogramm nicht überarbeitet habe, um es mit den verbindlichenAnforderungen der Richtlinie in Einklang zu bringen. Die Kommissionhat Deutschland daher vor dem Gerichtshof verklagt (Details dazufinden Sie in dieser Pressemitteilunghttp://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1453_de.htm). NähereInformationen können Sie auf der Websitehttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-543/16 des GerichtsherunterladenFreitag, 22. JuniBerlin: EU-Kommissar Tibor Navrascics bei KulturerbegipfelAls zentrale Veranstaltung des Kulturerbegipfels bietet die"European Policy Debate" eine Plattform, auf der Entscheidungsträgerund Akteure aus dem Kulturerbebereich die Rolle des Kulturerbes fürdie Zukunft Europas debattieren. EU-Kulturkommissar Tibor Navrascicsspricht ein Grußwort. Bei einer Pressekonferenz um 12.45 Uhr u.a.gemeinsam mit Hermann Parzinger, dem Präsidenten der "StiftungPreußischer Kulturbesitz", wird der "Berliner Appell" (Berlin Call)erläutert. Er ist ein wichtiger Beitrag zur "Neuen europäischenAgenda für Kultur" und dem "Aktionsplan für Kulturerbe", die derzeitdurch die Europäische Kommission vorbereitet werden. KommissarNavracsics wird auch einen Überblick zum EU-Programm "KreativesEuropa" im langfristigen EU-Haushalt 2021-2027 präsentieren. Ort:Allianz Forum, Pariser Platz 6, 10117 Berlin (9.30 bis 15 Uhr), bccBerlin Congress Center, Alexanderstraße 11, 10178 Berlin (17 bis19.30 Uhr). Mehr Informationen finden Sie auf der Websitehttp://ots.de/mWAF7A des Kulturerbegipfels. Abends überreichtNavracsics gemeinsam mit Plácido Domingo, dem Präsidenten von "EuropaNostra" http://www.europanostra.org/, die sieben EU-Preise für dasKulturerbe/Europa Nostra Awards 2018 http://ots.de/kWDdpK. AuchBundespräsident Frank-Walter Steinmeier nimmt an dieser Veranstaltungteil. Für alle Veranstaltungen ist eine Anmeldung vonPressevertretern bis spätestens 20. Juni 2018, 12 Uhr, erforderlich.Kontakt: pressestelle@hv.spk-berlin.de.Berlin: Meinungsaustausch zur neuen EU-KohäsionspolitikEnde Mai hat die Europäische Kommission ihre Vorschlägehttp://ots.de/JhVIKq der Verordnungen zur neuen Kohäsionspolitik fürdie Periode 2021 - 2027 vorgelegt. Bei einem Meinungsaustausch zudiesen Vorschlägen sprechen Richard Kühnel, Vertreter derEuropäischen Kommission in Deutschland, Eric von Breska, Direktor inder Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung sowieAndriana Sukova, stellvertretende Generaldirektorin in derGeneraldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration und KarinScheffel vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. EineÜbersicht zum Ablauf der Veranstaltung kann man sich hierhttp://ots.de/Gi4Y7U herunterladen. Ort: Europäisches Haus, Unter denLinden 78, 10117 Berlin, Beginn: 10.30 Uhr, Anmeldungen per Mailunter https://eu-kommission.yve-tool.de/public_registration/7663.Reutlingen: EU-Kommissar Oettinger bei der Hochschule ReutlingenDer aus Baden-Württemberg stammende EU-Kommissar Günther Oettingernimmt an einer Feier zum 10jährigen Bestehen der Hochschulehttps://www.reutlingen-university.de/de/home/ teil.Brüssel: "Blockathon" zum Aufbau einer Blockchain gegenProduktfälschungen (bis 25.06.)Das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) unddie Europäische Kommission laden zu einem "Blockathon" gegengefälschte Produkte ein. Durch die direkte Zusammenarbeit vonIT-Experten mit Herstellern, Logistikunternehmen, Zollbehörden,Einzelhändlern und Verbrauchern soll die nächste Stufe derFälschungsschutz-Infrastruktur geschaffen werden. Es werden Preise inHöhe von 100.000 Euro vergeben. Die Teams sollen erkunden, wieBlockchain-Technologie tatsächlich einen Unterschied machen und zueiner besseren Gesellschaft führen kann. Mehr Informationen findenSie hierhttps://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/observatory/blockathon.Luxemburg: Rat "Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit undVerbraucherschutz" (Gesundheit)Die Minister werden eine Aussprache über die vorgeschlageneVerordnung zur Bewertung von Gesundheitstechnologien führen. Siewerden auch über die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der EUberaten. Im Mittelpunkt wird insbesondere die Frage stehen, wie dieMitgliedstaaten die gesundheitspolitische Agenda gestalten können, inwelchen Bereichen sich ein Mehrwert durch Zusammenarbeit erzielenlässt und wie der Rahmen für eine solche Zusammenarbeit aussehensollte. Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden auf dieser Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2018/06/21-22/erläutert. Europe by Satellite (EbS+ http://ots.de/zzke5V) überträgtdie Pressekonferenz zum Abschluss des Treffens.Luxemburg: Rat "Wirtschaft und Finanzen"Der Rat wird voraussichtlich das Defizitverfahren gegen Frankreicheinstellen und Empfehlungen hinsichtlich der Haushaltsabweichungenvon Ungarn und Rumänien geben. Die Minister werden voraussichtlichauch die länderspezifischen Empfehlungen des sogenannten"Europäischen Semesters" annehmen. Vor dem Hintergrund einer im Junigetroffenen Vereinbarung zur Risikominderung im Bankensektor werdensie einen Vorschlag für ein europäisches Einlagensicherungssystemerörtern. Die Tagesordnung dieses Treffens wird auf der Websitehttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2018/06/22/ desEuropäischen Rats bekanntgegeben.Sonntag, 24. JuniBerlin: Mitmachtag zum Abschluss des KulturerbegipfelsZum Abschluss der Woche des Kulturerbegipfels findet auf demGendarmenmarkt in Berlin ein bunter Info- und Mitmachtag zum Thema"Kulturerbe" statt. Im Rahmen des Mitmach-Markts "Wir erben!" könnenBürgerinnen und Bürger mit Experten zu Europa diskutieren oder ihrenKindern zeigen, wie kulturelles Erbe bewahrt wird. Interessiertekönnten unter der fachkundigen Anleitung einer Tänzerin der "PinaBausch Foundation" außerdem die choreografierten Bewegungen der"Nelken-Line" einüben und anschließend auf dem Gendarmenmarktmittanzen. Zeit: 11 bis 17 Uhr. Mehr Informationen finden Sie auf derWebsite http://ots.de/TOdxGW des Kulturerbegipfels.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell