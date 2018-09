EU-Terminvorschau vom 17. bis 23. September 2018

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich. Bitte beachten Sie: Die nächsteTerminvorschau erscheint erst wieder am Montag, den 24.09.2018.Montag, 17. SeptemberEuropaweit: Start der Europäischen Mobilitätswoche (bis 22.09.)Ziel der Europäischen Mobilitätswoche ist die Förderung einernachhaltigen städtischen Mobilität und die Verringerung vonEmissionen, insbesondere in den Städten. Auch in Deutschland sindzahlreiche Aktionen geplant. In diesem Jahr werden die Menschen dazuermutigt, unter dem Motto "Mix and Move" Transportmittel wie Fahrradund Carsharing zu verwenden. Am 19.9. findet der europaweiteAktionstag "Ein Tag ohne Verkehrstote auf Europas Straßen"https://projectedward.eu/de/uber/ statt. Weitere Informationen zurEuropäischen Mobilitätswoche und den Aktionen in Deutschland findenSie hier http://www.mobilityweek.eu/.Bukarest: EU-Kommissionspräsident Juncker beim Gipfeltreffen derDrei-Meere-Initiative (bis 18.9.)Der Präsident der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker,wird erstmals am Gipfeltreffen der Drei-Meere-Initiative teilnehmen.Ziel des Treffens in Bukarest ist es, konkrete Fortschritte beimAusbau von Verkehr, Energie und digitalen Verbindungen in der Regionzu erzielen. Zu diesem Zweck werden Vertreter der teilnehmendenEU-Mitgliedstaaten zwischen Adria, Ostsee und Schwarzem Meer überkonkrete Beiträge zur Förderung der Vernetzung in der Region, derKonvergenz, des Zusammenhalts und der Einheit der EU diskutieren.Juncker wird begleitet von EU-Regionalkommissarin Corina Cretu.Weitere Informationen dazu finden Sie hier. http://three-seas.eu/Linz: Informelle Tagung der Energieminister (bis 18.09.)Im Zentrum der Veranstaltung stehen die erfolgreiche Integrationder erneuerbaren Energien in das Energiesystem und der Beitrag, dervon modernen Technologien zur Erreichung dieses Ziels erwartet werdenkann. In Fortführung einer Hochrangigen Fachkonferenz im Vorfeld desMinistertreffens wird insbesondere das Potenzial vonWasserstofftechnologien für die Energiewende näher analysiert und inseiner Bedeutung betont. Auch wird das Treffen Gelegenheit zurPräsentation erfolgreicher österreichischer Innovationen bieten.Weitere Informationen finden Sie vorab hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2018/09/17-18/.Beijing/Tianjin/Chengdu: Wirtschaftsgespräche vonEU-Kommissionsmitgliedern in ChinaDie EU und China arbeiten in einer Vielzahl von Wirtschafts-,Finanz- und Innovationsfragen zusammen. Vor diesem Hintergrund reisenEU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis,EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska undEU-Forschungskommissar Carlos Moedas zu Gesprächen nach China. Unteranderem werden sie an der EU-China Business & Technology CooperationFair in Chengdu und an der Jahrestagung der New Champions desWeltwirtschaftsforums (WEF) in Tianjin teilnehmen. Weitere aktuelleInformationen dazu finden Sie hierhttp://europa.eu/rapid/press-release_MEX-18-5785_en.htm, mehr zu denBeziehungen der EU und China finden Sie hierhttps://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/20131123.pdf.Dienstag, 18. SeptemberBerlin: EU-Kommissarin Bulc bei InnoTrans 2018 (bis 21.09.)Auf Fachbesucherseite werden erneut Experten aus rund 120 Ländernzur Weltleitmesse für Verkehrstechnik InnoTrans erwartet:Spitzenmanager global aktiver Systemhersteller ebenso wieGeschäftsführer mittelständischer Hightech-Schmieden derZulieferindustrie, internationale Verkehrsminister und viele mehr.Violeta Bulc, EU-Kommissarin für Verkehr, wird eine einleitende Redehalten. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hierhttp://ots.de/a7npd1.Brüssel: Rat für Allgemeine Angelegenheiten zum BrexitDer Chefunterhändler der Kommission, Michel Barnier, wird den Ratim EU-27-Format über die Brexit-Gespräche mit dem VereinigtenKönigreich unterrichten. Die Minister werden den Stand derVerhandlungen erörtern, sowohl hinsichtlich des Abschlusses derBeratungen über die Fragen im Zusammenhang mit dem Austritt als auchhinsichtlich der Gespräche über den Rahmen für die künftigenBeziehungen mit dem Vereinigten Königreich. Der Rat wird ferner mitden Vorbereitungen für die nächste Tagung des Europäischen Rates(Artikel 50) am 18. Oktober beginnen. Weitere Informationen dazufinden Sie hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac-art50/2018/09/18/.Brüssel: Rat für Allgemeine AngelegenheitenDie Ministertagung wird mit einer öffentlichenOrientierungsaussprache zum mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027beginnen. Danach wird der österreichische Vorsitz den Ministern seinePrioritäten vorstellen - auch dieser Teil der Tagung ist öffentlich.Die Minister werden sich auch über die Rede von KommissionspräsidentJuncker zur Lage der Union 2018 http://ots.de/8wH7Ov austauschen. Einweiterer Tagesordnungspunkt ist eine Anhörung zur Rechtsstaatlichkeitin Polen nach Artikel 7 Absatz 1 EUV. Weitere Informationen zurTagung finden Sie vorab hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2018/09/18/.Luxemburg: EuG verhandelt über restriktive Maßnahmen gegen Mubaraku.a.2011 verhängte der Rat der EU restriktive Maßnahmen (insbesonderein Form des Einfrierens von Geldern) gegen Personen, die als für dierechtswidrige Verwendung staatlicher Gelder Ägyptens verantwortlichermittelt worden sind und damit die Entwicklung der Demokratie imLand untergraben. Zu diesen Personen zählt auch der ehemaligeägyptische Präsident Mohamed Hosni Elsayed Mubarak. Er hat gegendiese Maßnahmen Klage vor dem Gericht der EU erhoben. WeitereInformationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-358/17.Mittwoch, 19. SeptemberBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/TfjkiW abgerufen werden.Salzburg: Informelle Tagung der Staats- und Regierungschefs (bis20.9.)Die Tagung der EU-Staats- und Regierungschefs, bei der die innereSicherheit im Mittelpunkt stehen wird, ist Teil der Agenda derEU-Führungsspitzen. Die Staats- und Regierungschefs werden eineBilanz ziehen bei den Fragen der Erweiterung der polizeilichen undjustiziellen Zusammenarbeit und der Stärkung der Grenzsicherheit undder Widerstandsfähigkeit im Cyberspace. Am Abend vor der Tagungwerden sich die Führungsspitzen zu einem informellen Arbeitsessentreffen, bei dem die Migration das Hauptthema sein wird. Die Tagungendet mit einem Treffen im EU-27-Format, das den Brexit zum Themahaben wird. Zum Abschluss der Tagung am 20. September ist um 15 Uhreine gemeinsame Pressekonferenz von EU-Kommissionspräsident Juncker,EU-Ratspräsident Tusk sowie dem österreichischen Bundeskanzler Kurzgeplant, die live auf EbShttps://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 übertragen wird.Weitere Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/YWlBzQ.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Auswirkungen des Brexits auf denEuropäischen HaftbefehlEin wegen Totschlags, Brandstiftung und Vergewaltigung gesuchterbritischer Staatsbürger wurde aufgrund zweier EuropäischerHaftbefehle in Irland in Haft genommen. Er hat jedoch seiner Übergabean Nordirland mit der Begründung widersprochen, dass dieHaftbedingungen dort eine unmenschliche und erniedrigende Behandlungdarstellten und somit u.a. gegen die EU-Grundrechte-Chartaverstießen. Der irische High Court bittet den Gerichtshof in diesemZusammenhang um Klärung, ob die Vollstreckung des Haftbefehlsangesichts der mit dem Brexit verbundenen Unwägbarkeitenmöglicherweise abzulehnen oder zu vertagen ist. Weitere Informationendazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-327/18.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Nachtarbeitsverbot für stillendeArbeitnehmerinnenEine Frau war bei einem spanischen Sicherheitsunternehmenbeschäftigt, für das sie im Schichtdienst ein Einkaufszentrumbewachte, teilweise auch nachts. Nach der Geburt ihres Sohnesbeantragte sie, vorübergehend vom Dienst befreit zu werden, um ihrenSohn stillen zu können, und für diese Zeit eine Sozialleistung zuerhalten. Da der Versicherer ihres Arbeitgebers ihren Antragablehnte, wandte sich die Frau an die Gerichte. Weitere Informationendazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-41/17.Sonntag, 23. SeptemberSchloßhof/Österreich: Informelle Tagung der Minister fürLandwirtschaft (bis 25.09.)Auf dem Programm stehen u.a. Pressekonferenzen von ElisabethKöstinger, Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus und PhilHogan, Kommissar der Europäischen Kommission für Landwirtschaft undländliche Entwicklung. Weitere Informationen zur Tagung finden Sievorab hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2018/09/23-25/.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell