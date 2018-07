EU-Terminvorschau vom 16. bis 21. Juli 2018

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Bitte beachten Sie: Dies ist die letzte Terminvorschau vor derSommerpause. Die nächste Ausgabe erhalten Sie am 31. August.Montag, 16. JuliPeking: EU-China GipfelKommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident DonaldTusk vertreten die EU auf dem 20. EU-China Gipfel. Die führendenPolitiker der EU und Chinas werden über bilateralen Handel undInvestitionen sprechen. Sie werden voraussichtlich gemeinsam ihreUnterstützung für ein auf Regeln beruhendes Handelssystem zumAusdruck bringen. Darüber hinaus dürften sie bekräftigen, dass beideSeiten für eine Modernisierung der Welthandelsorganisation eintreten.Auf dem Programm stehen auch außen- und sicherheitspolitischeHerausforderungen. Am Rande des Gipfels wird Präsident Juncker aucheine Grundsatzrede beim Runden Tisch EU-China halten. Im Anschluss anden Gipfel ist eine Pressekonferenz geplant, die live von Europe bySatellite (EbS (http://ots.de/XttODb) übertragen wird. MehrInformationen finden Sie hier: http://ots.de/hrMrrTBrüssel: Ministertreffen der EU und der Gemeinschaft derLateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) (bis 17.07.)Führende Politiker aus Europa sowie Lateinamerika und der Karibiktreffen sich, um die Beziehungen zwischen beiden Regionen zu stärken.Das Thema des Treffens lautet "Brücken bauen und unsere Partnerschaftzur Bewältigung globaler Herausforderungen stärken". Die EuropäischeUnion und Lateinamerika/die Karibik pflegen seit dem erstenbi-regionalen Gipfel in Rio de Janeiro (Brasilien) im Jahr 1999, beidem eine strategische Partnerschaft ins Leben gerufen wurde,präferenzielle Beziehungen. Weitere Informationen rund um das Treffenfinden Sie hier: http://ots.de/64awWqBrüssel: Tagung des Rates "Auswärtige Angelegenheiten"Auf der Agenda des Treffens der EU-Außenminister stehen u.a. dasweitere Vorgehen zum Erhalt des Iran-Abkommen, die politischeSituation in Libyen sowie die Ergebnisse des Westbalkan-Gipfel vom10. Juli in London. Nähere Informationen dazu finden Sie hier:http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2018/07/16/Brüssel: Tagung des Rates "Landwirtschaft und Fischerei"Die Landwirtschaftsminister werden sich mit der Zukunft derGemeinsamen Agrarpolitik befassen, insbesondere mit Blick auf dieAspekte Vereinfachung und Subsidiarität. Nähere Informationen dazufinden Sie hier:http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2018/07/16/Wien: Informelle Tagung der Minister für Wettbewerbsfähigkeit(Binnenmarkt und Industrie)Nähere Informationen werden auf dieser Website(http://ots.de/lcBs5z) bereitgestellt.Dienstag, 17. JuliBerlin: Trilaterale Gasgespräche mit EU-Kommission, Russland undder UkraineAuf Initiative des Vizepräsidenten der Energieunion Maros Sefcovicfinden in der Berliner Vertretung der Europäischen Kommissiontrilaterale Ministergespräche mit Russland und der Ukraine über denlangfristigen Transit von Erdgas nach Europa statt. Der russischeEnergieminister Alexander Novak und der ukrainische AußenministerPavlo Klimkin sowie Vertreter der jeweiligen Gasunternehmen werdenanwesend sein. Das trilaterale Treffen beginnt um 14.30 Uhr undfindet in den Räumlichkeiten der Vertretung der Kommission in Berlinstatt (Unter den Linden, 78). Die Gespräche selbst sind nicht für dieMedien zugänglich, aber Vizepräsident Sefcovic wird im Anschluss miteinem Statement vor die Presse treten. Europe by Satellite (EbS:http://ots.de/u5hSMM) wird das Statement übertragen. InteressierteJournalisten können sich für das Statement des Vizepräsidentenakkreditieren. Medienvertreter wenden sich bitte per Email anLaura.BETHKE@ec.europa.eu mit Nachname, Vorname, Ausweisnummer undTitel des Mediums. Anmeldeschluss ist Montag, 16. Juli, 16:00 Uhr.Weitere Informationen hier: http://ots.de/6HOF7ITokio: EU-Japan GipfelAuf dem Gipfel werden die EU und Japan dasWirtschaftspartnerschaftsabkommen EU-Japan ((http://ots.de/sswHLh)und das Abkommen über eine strategische Partnerschaft EU-Japanunterzeichnen. Durch das Freihandelsabkommen werden die meistenZölle, die EU-Unternehmen jährlich für den Export nach Japanentrichten, abgeschafft und mehrere regulatorische Hindernissebeseitigt. Neben Handelsfragen werden die Führungsspitzen der EU undJapans voraussichtlich auch über eine engere Zusammenarbeit in denBereichen Datenschutz, Klimaschutz, Bildung und Forschung, sowieSicherheits- und Verteidigungspolitik beschließen. Die EU wird aufdem Gipfel durch Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker undRatspräsident Donald Tusk vertreten, auch EU-AußenbeauftragteFederica Mogherini und EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström werdenerwartet. Gegen 17:10 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz mitPräsident Juncker, Tusk und dem japanischen Premierminister ShinzoAbe geplant, die live von Europe by Satellite (EbS(http://ots.de/FfXisS) übertragen wird. Nähere Informationen zu demTreffen finden Sie hier: http://ots.de/aFv3N5Wien: Informelle Tagung der Minister für Wettbewerbsfähigkeit(Forschung)Bei dieser informellen Tagung der Forschungsminister findet einerster informeller Austausch über das Paket legislativer Maßnahmenfür Horizon Europe, das 9. Forschungsrahmenprogramm(http://ots.de/Revc0X) statt. Detailliertere Informationen finden Siehier.Mittwoch, 18. JuliBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda finden Siehier: http://ots.de/Ni8kRFDonnerstag, 19. JuliWien: Informelle Tagung der Minister für Beschäftigung undSozialpolitik mit Beschäftigungskommissarin Thyssen (bis 20.07.)Die für Beschäftigung und Sozialpolitik zuständigen Minister derEU-Mitgliedstaaten, die Kommissarin für Beschäftigung, Soziales,Qualifikationen und Arbeitskräftemobilität Marianne Thyssen, weitereVertreter der EU-Kommission und europäische Sozialpartner kommen zudieser informellen Tagung zusammen. Im Mittelpunkt stehen diekünftigen Herausforderungen, die durch neue Arbeitsformen aufgrundder zunehmenden Digitalisierung des europäischen Arbeitsmarktesentstehen. Genauere Informationen dazu hier: http://ots.de/9qabw9Freitag, 20. JuliBrüssel: Tagung des Rates "Allgemeine Angelegenheiten" (Artikel50)Der Chefunterhändler der Kommission, Michel Barnier, wird den Ratim EU-27-Format über die Brexit-Gespräche mit dem VereinigtenKönigreich unterrichten. Im Mittelpunkt wird das Weißbuch stehen, dasdie britische Regierung am 12. Juli 2018 vorgelegt hat und in dem sieihren Standpunkt zu den künftigen Beziehungen zwischen der EU und demVereinigten Königreich darlegt. Der Standpunkt der EU-27 zu diesemThema wurde in den Leitlinien des Europäischen Rates (Artikel 50) vom23. März 2018 festgelegt und in den Schlussfolgerungen desEuropäischen Rates (Artikel 50) vom 29. Juni 2018 bestätigt. NähereInformationen werden hier veröffentlicht:http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac-art50/2018/07/20/Samstag, 21. Buenos Aires: Kommissar Moscovici bei G20-Treffen derFinanzminister und ZentralbankchefsEU- Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici wird amG20-Treffen der Finanzminister und Zentralbankpräsidenten in derargentinischen Hauptstadt Buenos Aires teilnehmen.