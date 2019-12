EU-Terminvorschau vom 15. Dezember 2019 bis 1. Januar 2020

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen derEU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine derEU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union unddes Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Dies ist die letzte Terminvorschau in diesem Jahr. Die nächste Terminvorschauwird am 10. Januar 2020 erscheinen. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage undeinen guten Rutsch ins neue Jahr.Sonntag, 15. DezemberMadrid: Josep Borrell leitet Treffen der ASEM-Außenminister (bis 16.12.)Das Asien-Europa-Treffen (ASEM) ist ein Forum für den Dialog und dieZusammenarbeit zwischen Europa und Asien. Das ASEM-Format bringt 53 Partnerzusammen: 51 europäische und asiatische Länder, die EU und dasASEAN-Sekretariat. Der ASEM-Gipfel findet alle zwei Jahre statt, um diePrioritäten der Partnerschaft festzulegen. Dazwischen gibt es Ministertreffen,darunter auch das Treffen der Außenminister, das diesmal unter dem Motto "Asienund Europa: gemeinsam für einen wirksamen Multilateralismus" steht. JosepBorrell, der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, wird esleiten. Mehr Informationen finden Sie auf der Websitehttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/international-summit/2019/12/15-16/des Europäischen Rats. Eine Pressekonferenz ist für Montag um 15.45 Uhr geplant.Europe by Satellite (EbS https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191216)wird Videomaterial zum ASEM-Treffen veröffentlichen.Bonn: Hauskonzert "Beethoven for Brunch"Die Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn ehrt den BonnerLudwig van Beethoven als "Vater" der europäischen Hymne mit einem Hauskonzert.Seit 1985 ist die "Ode an die Freude" die offizielle Hymne der EuropäischenUnion. Weitere Infos finden Sie auf der Websitehttps://ec.europa.eu/germany/events/beethoven-brunch_de der Vertretung derEU-Kommission in Deutschland.Montag, 16. DezemberBerlin: Kommissionsvertreter Wojahn zur Bilanz des Europäischen RatsJörg Wojahn, der Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland,kommentiert die Ergebnisse des Europäischen Rats vom 12. und 13. Dezember ausSicht der Kommission im Rahmen eines De-Briefings, das von der EuropäischenBewegung Deutschland (EBD) organisiert wird. Weitere Redner sind u. a. AndreasPeschke, Abteilungsleiter Europa im Auswärtigen Amt, sowie Dr. Kirsten Scholl,Abteilungsleiterin Europapolitik im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie(BMWi). Ort: Bundesverband deutscher Banken e.V., Burgstraße 28, 10178 Berlin.Zeit: 8.30 Uhr bis 10 Uhr (Einlass und kleines Frühstück ab 8.00 Uhr).Genf: EU beim Globalen Flüchtlingsforum (bis 18.12.)Die EU wird auf dem ersten Globalen Flüchtlingsforumhttps://www.unhcr.org/global-refugee-forum.html von den Kommissaren fürKrisenmanagement, Janez Lenarcic, für Nachbarschaft und Erweiterung, OliverVarhelyi, und für internationale Partnerschaften, Jutta Urpilainen, vertreten.Das Forum findet ein Jahr nach der Annahme des Globalen Pakts für Flüchtlingehttps://www.unhcr.org/dach/ch-de/was-wir-tun/der-globale-pakt-fur-fluchtlingestatt und wird von der Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen sowie derSchweiz gemeinsam ausgerichtet. Es bringt die internationale Gemeinschaftzusammen, um bewährte Verfahren im Bereich des Flüchtlingsschutzes vorzustellen.Am Montag wird Kommissar Várhelyi an der von der Europäischen Kommissionorganisierten Spotlight-Sitzung über die syrische Flüchtlingskrise und diegemeinsame Reaktion in Zusammenarbeit mit Gastländern, lokalen undinternationalen Organisationen teilnehmen. Am Mittwoch wird Kommissar Lenarcicvor dem hochrangigen Dialog über Bildung sprechen, und Kommissarin Urpilainenwird auf der Abschlusssitzung des Globalen Flüchtlingsforums eine Rede halten.Von 2016 bis 2019 hat die EU rund 8,85 Mrd. Euro ihrer externen Mittel für dieUnterstützung von Flüchtlingen und ihren Aufnahmegemeinschaften auf der ganzenWelt bereitgestellt, davon mehr als 2,1 Mrd. Euro im Jahr 2019. Ausschnitte desFlüchtlingsforums werden bei Europe by Satellite (EbShttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191216) zu sehen sein.Brüssel: Rat "Landwirtschaft und Fischerei" (bis 17.12.)Die Europäische Kommission hat in Vorbereitung auf dieses Ratstreffen denVorschlag https://ec.europa.eu/germany/news/20191024-fangquoten-nordsee_de fürdie Fangmöglichkeiten im Jahr 2020 für 72 Fischbestände im Atlantik und in derNordsee angenommen. Die Minister werden sich voraussichtlich auf der Grundlagedieses Vorschlags einigen. Der Rat strebt einen gemeinsamen Standpunkt zu einerneuen Verordnung in Bezug auf Dorsch in der östlichen Ostsee an, mit derbestehende Verordnungen geändert werden sollen. Der Rat wird eineBestandsaufnahme und Erörterung der Fortschritte beim Reformpaket für dieGemeinsame Agrarpolitik (GAP) nach 2020 vornehmen. Die Tagesordnung wird aufdieser Websitehttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2019/12/16-17/bereitgestellt. Europe by Satellite (EbShttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191216) überträgt diePressekonferenz am ersten Tag live um 18.30 Uhr. Am zweiten Tag ist auch eineLive-Übertragung https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191217 geplant.Die Uhrzeit steht noch nicht fest.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 19.12.)Die Europäische Kommission wird eine Erklärung zum Gedenken an den 30. Jahrestagder rumänischen Revolution im Dezember 1989 abgeben. Außerdem werden die neuenVorstandsmitglieder der Europäischen Zentralbank ernannt. Weitere Themen sindder Kampf gegen Betrug bei der Mehrwertsteuer sowie Makrofinanzhilfe fürJordanien. Die vorläufige Tagesordnung können Sie hier www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23101/SYN_PDOJ_December%20II_STR_v2_EN.pdf einsehen. Europe bySatellite (EbS+ https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191216) überträgtdie Parlamentssitzung.Dienstag, 17. DezemberStraßburg: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hierhttp://ots.de/7J1u8s abgerufen werden.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 19.12.)Angesichts der jüngsten Entwicklungen zur Ermordung der Journalistin DaphneCaruana Galizia wird die Europäische Kommission zu Beginn der Sitzung einStatement zur Rechtsstaatlichkeit in Malta abgeben. Um 12 Uhr wird das Parlamentden Europäischen Bürgerbeauftragten in geheimer Abstimmung für eine fünfjährigeAmtszeit wählen. Fünf Kandidaten bewerben sich um den Posten. Nach dem Untergangeines mit Schafherden beladenen Schiffs vor der Küste Rumäniens fordern dieAbgeordneten auch strengere Regeln für Tiertransporte in Drittländer. Sie werdenmit Kommissions- und Ratsvertretern über mögliche Maßnahmen auf nationaler undEU-Ebene diskutieren. Die Abgeordneten werden außerdem einer Reihe von Maßnahmenzustimmen, um Mitgliedstaaten die Eintreibung von jährlich rund 137 MillionenEuro Mehrwertsteuer im Online-Handel zu erleichtern. Die vorläufige Tagesordnungkönnen Sie hier www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23101/SYN_PDOJ_December%20II_STR_v2_EN.pdf einsehen. Europe by Satellite (EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191217) überträgt dieParlamentssitzung.Mittwoch, 18. DezemberStraßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 19.12.)Mittwochmorgen werden die Abgeordneten Bilanz der vom Lissabon Vertragausgegangenen Demokratie-Reform der EU mit mehr Rechten für Parlament und Bürgerziehen. Kommissionspräsidentin von der Leyen wird an der Plenarsitzung zum 10.Jahrestag des Vertrags von Lissabon teilnehmen. Am Vormittag besprechen dieAbgeordneten die Ergebnisse des Europäischen Rats vom 12. und 13. Dezember mitRatsvorsitzendem Charles Michel und Kommissionspräsidentin von der Leyen. Um 12Uhr wird der uigurische Menschenrechtsverfechter und Wirtschaftsprofessor IlhamTohti http://ots.de/VFWIsV mit dem Sacharow-Preis für geistige Freiheit 2019ausgezeichnet. Am Nachmittag wird Josep Borrell, der Hohe Beauftragte für Außen-und Sicherheitspolitik, zur Lage der Uiguren sowie zur humanitären Krise inVenezuela Stellung beziehen. Das Parlament stimmt zum Thema Rettung der Bienenab und könnte weitere Einschränkungen von Pestiziden in der Landwirtschaft sowiemehr Mittel für Forschung und Bestandserhebungen von bestäubenden Insektenfordern. Außerdem kommt die Entschließung zur Öffentlichen Diskriminierung undHetze gegen Lesben, Homosexuelle, Transgender und Intersexuelle Menschen (LGBTI)in manchen EU-Ländern zur Abstimmung. Angesichts internationaler Verhandlungenwollen die Abgeordneten schließlich detailliert Auskunft von der Kommission,welche Wege der Besteuerung digitaler Unternehmen sie vorschlagen wird. EineEntschließung wird zur Abstimmung vorgelegt. Die vorläufige Tagesordnung könnenSie hier www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23101/SYN_PDOJ_December%20II_STR_v2_EN.pdf einsehen. Europe by Satellite (EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191218) überträgt dieParlamentssitzung.Berlin: Verleihung des Theodor-Wanner-Preises 2019 an Federica MogheriniDas ifa (Institut für Auslandsbeziehungen), der Förderverein für das ifa und dasAllianz Stiftungsforum Pariser Platz laden ein zur Verleihung desTheodor-Wanner-Preises 2019 an Federica Mogherini, die scheidende HoheVertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik undVizepräsidentin der Europäischen Kommission. Bundesaußenminister Heiko Maas wirddie Laudatio und die Preisträgerin eine Dankesrede halten. Seit 2009 verleihtdas ifa den Theodor-Wanner-Preis an Personen oder Organisationen, die mit ihremwissenschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen, künstlerischen, oderunternehmerischen Engagement Herausragendes für Frieden, Völkerverständigung undden Dialog der Kulturen leisten oder geleistet haben. Weitere Informationen zumTheodor Wanner Preis erhalten Sie auf der Websitehttps://www.ifa.de/organisation/theodor-wanner-preis des ifa. Ort: AllianzForum, Pariser Platz 6, 10117 Berlin, Zeit: um 17.30 Uhr.Frankfurt/Main: Sitzung des EZB-RatsDer EZB-Rathttps://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/decisions/govc/html/index.de.html, dasoberste Beschlussorgan der Europäischen Zentralbank, kommt zu seiner nächstennicht geldpolitischen Sitzung zusammen. Mehr Informationen zu dem Treffen findenSie auf der Websitehttp://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.html derZentralbank.Donnerstag, 19. DezemberBerlin: Öffentliche Podiumsdebatte zur Entwicklungspolitik der Kommission vonder LeyenDie Europäische Kommission lädt zusammen mit dem Deutschen Institut fürEntwicklungspolitik (DIE) zur Podiumsdebatte "Europäische Entwicklungspolitikunter der von der Leyen-Kommission: Eine Union, die nach mehr strebt" ein. ImPanel diskutieren: Koen Doens, Generaldirektor für Internationale Zusammenarbeitund Entwicklung der Europäischen Kommission, Christoph Rauh, stellvertretenderGeneraldirektor für Afrika, Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung, Cornelia Füllkrug-Weitzel, Präsidentin Brot für die Welt undDiakonie Katastrophenhilfe und Moderatorin der ACT Alliance EU und NielsKeijzer, Senior Researcher, Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE)Anmeldungen sollten bis zum 17. Dezember an globaldev@die-gdi.de erfolgen.Weitere Informationen zur Podiumsdebatte finden Sie auf der Websitehttp://ots.de/VCWW4e des Deutschen Instituts für Entwicklungspolitik. MehrInformationen zur neuen Kommission und ihren Prioritäten gibt es hierhttps://ec.europa.eu/commission/commissioners/2019-2024_de. Ort: Vertretung derEuropäischen Kommission, Unter den Linden 78, Berlin, Zeit: 18.00 bis 20 Uhr.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen ParlamentsWie stets am letzten Tag einer Sitzungswoche stehen Fälle von Verletzungen derMenschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit auf der Tagesordnungdes Parlaments. Das Parlament wird mit Blick auf die neuesten Entwicklungen zumMord an der Journalisten Daphne Caruana Galizia über eine Resolution zurRechtsstaatlichkeit in Malta abstimmen. Die vorläufige Tagesordnung können Siehier www.europarl.europa.eu/sed/doc/news/flash/23101/SYN_PDOJ_December%20II_STR_v2_EN.pdf einsehen. Europe by Satellite (EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191219) überträgt dieParlamentssitzung.Brüssel: Rat "Umwelt"Der Rat wird politische Leitlinien für die EU-Politik zur Erhaltung derbiologischen Vielfalt nach 2020 verabschieden. Die Minister werden über diePrioritäten und Initiativen in der Umwelt- und Klimapolitik ab 2020 diskutieren,einschließlich des europäischen Grünen Deals. Während des Mittagessens werdendie Minister in Anwesenheit von Inger Andersen, Exekutivdirektor desUmweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP), und Hans Bruyninckx,Exekutivdirektor der Europäischen Umweltagentur (EUA), eine informelleDiskussion über den Stand des Umweltberichts 2020 führen. Die Minister werden zuden Ergebnissen der UN-Klimakonferenz COP25 in Madrid informiert. Die kroatischeDelegation wird die Minister über das Arbeitsprogramm des künftigenRatsvorsitzes informieren. Die komplette Tagesordnung wird auf dieser Websitehttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/env/2019/12/19/ bereitgestellt. DiePressekonferenz soll bei Europe by Satellite (EbShttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191219) live übertragen werden.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Zwangshaft für bayerische AmtsträgerBayern weigert sich, eine von der Deutschen Umwelthilfe erstritteneverwaltungsgerichtliche Entscheidung zu befolgen. Mit dieser wird das Bundeslandverpflichtet, Verkehrsverbote für Dieselfahrzeuge auf bestimmten Straßen inMünchen vorzusehen, wo die in der Richtlinie über Luftqualität festgelegtenGrenzwerte für Stickstoffdioxid seit etlichen Jahren teils erheblichüberschritten wurden. Nach Ansicht des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofsreicht die Verhängung von Zwangsgeldern nicht aus, um den Freistaat dazuanzuhalten, der Gerichtsentscheidung nachzukommen. Das Gericht möchte deshalbvom EuGH wissen, ob die Pflicht, "alle erforderlichen Maßnahmen" zu treffen, umdie Einhaltung der Richtlinie sicherzustellen, auch die Pflicht umfassen kann,Zwangshaft zu verhängen. Der Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgenhttps://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-11/cp190143de.pdfdie Ansicht vertreten, dass dies nicht möglich sei. Zu diesem Urteil wird eseine Pressemitteilung https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/ sowieFilmaufnahmen von Europe by Satellite (EbShttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191212) geben. WeitereInformationen zum Urteil werden hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-752/18 hinterlegt.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Europäischen Bürgerinitiative "Einer von uns"Im Jahr 2012 wurde bei der Kommission der Vorschlag für die EuropäischeBürgerinitiative "Einer von uns" angemeldet. Mit ihr soll erreicht werden, dassdie Union die Finanzierung von Tätigkeiten verbietet und unterbindet, die mitder Zerstörung menschlicher Embryonen (insbesondere in den Bereichen Forschung,Entwicklungszusammenarbeit und öffentliche Gesundheit) verbunden sind,einschließlich der unmittelbaren oder mittelbaren Finanzierung vonSchwangerschaftsabbrüchen. Nach ihrer Registrierung sammelte die Initiative dieerforderliche Zahl von einer Million Unterschriften, bevor sie Anfang 2014offiziell der Kommission vorgelegt wurde. Im Mai 2014 teilte die Kommission mit,dass sie nicht tätig werden wolle. Die Organisatoren der Initiative habendaraufhin beim Gericht der EU Klage auf Nichtigerklärung der Mitteilung derKommission erhoben, ohne Erfolg: Das Gericht bestätigt die Entscheidung derKommissionhttps://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-04/cp180052de.pdf.Die Organisatoren verfolgen ihr Anliegen weiter im Wege eines Rechtsmittelsgegen das Urteil des Gerichts vor dem Gerichtshof. Zu diesem Urteil wird es einePressemitteilung https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/ sowieFilmaufnahmen von Europe by Satellite (EbShttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191212) geben.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Eintrittspflicht des Pensions-Sicherungs-VereinsHerr Bauer bezieht verschiedene Leistungen der betrieblichen Altersversorgung,darunter eine Pensionskassenrente, die ihm auf der Grundlage von Beiträgenseines ehemaligen Arbeitgebers von einer betrieblichenZusatzversorgungseinrichtung gezahlt wird, der Pensionskasse für die DeutscheWirtschaft. Als die Pensionskasse in wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet,kürzte sie mit behördlicher Genehmigung die Renten. Diese Kürzung glich zunächstder ehemalige Arbeitgeber von Herrn Bauer aufgrund seiner gesetzlichvorgesehenen Einstandspflicht aus. Als dieser ehemalige Arbeitgeber Jahre späterinsolvent wurde, blieben die Ausgleichszahlungen jedoch aus. Herr Bauer ist derAnsicht, dass nunmehr der Pensions-Sicherungs-Verein die Rentenkürzungausgleichen müsse. Dabei handelt es sich um den gesetzlich bestimmten Träger derInsolvenzsicherung für die betriebliche Altersversorgung. DasBundesarbeitsgericht möchte vom Gerichtshof wissen, ob sich eine Haftung desPensions-Sicherungs-Vereins aus der Richtlinie 2008/94 über den Schutz derArbeitnehmer bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers ergibt. WeitereInformationen werden hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-168/18veröffentlicht.Freitag, 20. DezemberBerlin: Podiumsdiskussion zur Verleihung des Sacharow-Preises an Ilham TohtiZu dieser Veranstaltung des Verbindungsbüros des Europäischen Parlaments inDeutschland reist auch Jewher Ilham an, die Tochter des diesjährigenPreisträgers. Gemeinsam mit Reinhard Bütikofer, dem Vorsitzenden der Delegationfür die Beziehungen zur Volksrepublik China im Europäischen Parlament und derPolitikwissenschaftlerin Katrin Kinzelbach von der Universität Erlangen-Nürnbergwird sie über die Lage der Rechte der uigurischen Minderheit in Chinadiskutieren. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Zeit: 11Uhr bis 12.30 Uhr. Mehr Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung findenSie auf der Website http://ots.de/HCSkqf des Verbindungsbüros. Mittwoch, 1.JanuarEU-weit: Kroatien übernimmt RatspräsidentschaftMit dem Beginn des neuen Jahres übernimmt Kroatien die EU-Ratspräsidentschaftvon Finnland. Während der ersten sechs Monate 2020 leitet das Land die Sitzungenund Tagungen auf allen Ebenen des Rates und sorgt für die Kontinuität der Arbeitder EU im Rat. Im zweiten Halbjahr 2020 wird Deutschland die Ratspräsidentschaftinnehaben. Basisinformationen zum Thema Ratspräsidentschaft finden Sie hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/council-eu/presidency-council-eu/. Das bis30.6.2020 geltende 18-Monats-Programm der Trio-Ratspräsidentschaft von Rumänien,Finnland und Kroatien finden Sie hierhttp://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14518-2018-INIT/de/pdf.EU-weit: Galway und Rijeka sind die Kulturhauptstädte Europas 2020Die irische Stadt Galway https://galway2020.ie/en/ sowie die kroatische StadtRijeka sind die beiden Kulturhauptstädte Europashttps://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_de desJahres 2020. Galway hat sich für das Motto "Let the magic in" entschieden. DieAuftaktveranstaltunghttps://galway2020.ie/en/projects/galway-2020-opening-event/ wird am 1. Februar2020 stattfinden. In Rijeka steht das Kulturhauptstadtjahr unter dem Motto "Portof Diversity". Auch hier findet die Auftaktveranstaltung http://ots.de/2BTi1F am1. Februar 2020 statt.EU-weit: 25 Jahre EU-Erweiterung um Österreich, Finnland und SchwedenAm 1. Januar 1995 traten Finnland, Österreich und Schweden der Europäischen EUbei. Die EU bestand nun aus 15 Mitgliedstaaten. Mehr Informationen zurEU-Erweiterung können Sie in dieser Zeitleiste http://ots.de/o1GLRq und auf denWebsites des Auswärtigen Amts https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/europa/erweiterung-nachbarschaft/-/209970 und der Europäischen Kommissionhttps://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/policy/from-6-to-28-members_ennachlesen.EU-weit: Richtlinie über CO2-Grenzwerte für Autos ab 2030 tritt in KraftAb dem 1. Januar tritt Richtlinie (EU) 2019/631 in Kraft. Demnach muss derCO2-Ausstoß von neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen bis 2030 im Durchschnittum 37,5 Prozent gegenüber 2021 sinken. Die bislang gültige Obergrenze liegt bei130 Gramm, ab 2021 dürfen neu zugelassene Personenwagen im Schnitt maximal 95Gramm CO2 pro Kilometer ausstoßen. Die heute in Kraft tretende Richtlinie mitden Grenzwerten für 2030 bietet für Niedrig- und Nullemissions-Fahrzeugebesondere Anreize. Bei Verstößen drohen hohe Strafen. Den vollständigen Text derRichtlinie finden Sie hier https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0631&from=EN. Eine Einschätzung des Bundesumweltministeriumsfinden Sie in dieser Pressemitteilung http://ots.de/fQWajy.EU-weit: Erste Stufe des EU-Mehrwertsteuersystems tritt in KraftDen Mitgliedstaaten wird gestattet, abweichende Mehrwertsteuersätze aufelektronische Veröffentlichungen anzuwenden und gegebenenfalls dieMehrwertsteuervorschriften für physische und elektronische Formen derVeröffentlichung aneinander anzugleichen. Den Mitgliedstaaten, die am stärkstenvon Mehrwertsteuerbetrug betroffen sind, wird gestattet, eine befristetegenerelle Umkehrung der Mehrwertsteuerschuldnerschaft anzuwenden. In diesemZusammenhang sollen - bis zur Einführung eines neuen Mehrwertsteuersystems - beiden Mehrwertsteuervorschriften der EU Anpassungen vorgenommen werden (sog. QuickFixes), um spezifische Probleme zu lösen. Alle Details zu den neuen Regelungenfinden Sie auf dieser Websitehttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2018/10/02/ des Rates.EU-weit: Neue Verordnung zur Europäischen BürgerinitiativeDie reformierte Verordnung https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?qid=1558082143592&uri=CELEX:32019R0788 über die Europäische Bürgerinitiative (EBIhttps://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/regulation-review?lg=de)ermöglicht den Mitgliedstaaten, das Mindestalter für die Unterstützung einer EBIvom Wahlalter zu entkoppeln und auf 16 Jahre abzusenken. Die EuropäischeBürgerinitiative (EBI) ist das ein wichtigtes Beteiligungsinstrument aufeuropäischer Ebene. Mit einer Million Unterschriften können Bürgerinnen undBürger die Kommission auffordern, zu einem bestimmten Vorhaben - das innerhalbder EU-Kompetenzen liegt - tätig zu werden; die Kommission muss sich mit demAnliegen befassen.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/35368/4468580OTS: Europäische KommissionOriginal-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell