EU-Terminvorschau vom 14. bis 21. Oktober 2018

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Sonntag, 14. OktoberEU-weit: Europäischer KinotagUnter dem Motto "Für Europa ins Kino" präsentieren die ArthouseKinos in Europa an diesem Tag die ganze Vielfalt europäischenFilmschaffens. In mehr als 600 Kinos wird ein Programm mitVorschauen, Kinderfilmen und historischen Klassikern gezeigt.Kinogänger können mit ihrem Besuch ein Zeichen für kulturelleVielfalt setzen. Eine Übersicht, welche Kinos in Deutschlandteilnehmen, können Sie hier https://artcinemaday.org/en/cinemasaufrufen. Weitere Informationen zum Europäischen Kinotag finden Siehier https://artcinemaday.org/.Montag, 15. OktoberBerlin: Rede von Cecilia Malmström zur EU-Handelspolitik mitanschließender PressebegegnungDie EU-Kommissarin für Handel, Cecilia Malmström, spricht zumThema "European Trade Policy in Turbulent Times" um 13.00 Uhr imSenatssaal der Humboldt-Universität zu Berlin. Das WalterHallstein-Institut für Europäisches Verfassungsrechthttps://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/whi lädt gemeinsam mit derEuropäischen Kommission im Rahmen der "Humboldt-Reden zu Europa"https://www.rewi.hu-berlin.de/de/lf/oe/whi/humboldt-reden-zu-europazu der Veranstaltung ein. Einlass ist ab 12.30 Uhr. Es sind Plätzefür Medienvertreter reserviert. Im Nachgang zu der Rede gibt es einePressebegegnung mit Kommissarin Malmström in der Humboldt-Universitätvon 14.30 bis 14.45 Uhr. Journalisten melden sich bitte an beiboris.nitzsche@uv.hu-berlin.de. Bitte halten Sie Ihren Presseausweisbereit. Außerdem trifft sich Cecilia Malmström mitBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier zu einem Meinungsaustausch.Strausberg: Bürgerdialog zum Thema "Verbraucherschutz in Europa"Mit den Bürgerinnen und Bürgern diskutieren Bernhard Schnittger,Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland, Anne Quart,Staatssekretärin im Ministerium für Justiz, Verbraucherschutz undEuropa des Landes Brandenburg, sowie Katarzyna Trietz von derVerbraucherzentrale Brandenburg. Ort: Stadtverwaltung Strausberg,Hegermühlenstraße 58, 15344 Strausberg, Beginn: 18 Uhr, Anmeldungunter katharina.kuss@deutsche-gesellschaft-ev.de. Mehr Informationenfinden Sie auf der Websitehttps://ec.europa.eu/germany/events/b%C3%BCrgerdialog-strausberg_deder Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland.Brüssel: EU-Kommissare bei Konferenz "Wahlstörungen im digitalenZeitalter"Wie zuversichtlich können wir in Bezug auf dieWiderstandsfähigkeit unserer Wahlprozesse und Demokratien sein?Passen sich politische Entscheidungsträger und Institutionen schnellgenug an die sich ständig weiterentwickelnden Bedrohungen undTechnologien an? Ziel der Konferenz ist es, Abwehrkräfte gegenCyber-Bedrohungen aufzubauen. An der Konferenz nehmen dieEU-Kommissare Dimitris Avramopoulos, Vera Jourova, Julian King undMariya Gabriel teil. Mehr Informationen finden Sie in dieserPressemitteilunghttp://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-5869_en.htm sowie aufder Website http://ots.de/1WNmrp der Konferenz.Brüssel: EU-Kommissar Christos Stylianides trifft deutscheInnenministerDer für Humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz zuständigeEU-Kommissar Christos Stylianides empfängt die deutschenInnenminister Boris Pistorius (Niedersachsen), Senator Andy Grote(Hamburg), Georg Maier (Thüringen) und Staatssekretär Torsten Akmann(Berlin).Luxemburg: Rat "Auswärtige Angelegenheiten"Die Minister blicken auf die Ergebnisse der 73. UN-Vollversammlungzurück. Die Hohe Vertreterin der Union für Außen- undSicherheitspolitik, Federica Mogherini, stellt die neue EU-Strategiefür Asien vor, die beim bevorstehenden Europäischen Rat und demASEM-Gipfel thematisiert werden wird. EU-ErweiterungskommissarJohannes Hahn wird ebenfalls teilnehmen. Beim Thema Migration werdendie Minister die Diskussionen beim bevorstehenden Europäischen Ratvorbereiten. Auch die Lage in Libyen, der ZentralafrikanischenRepublik und in Venezuela wird erörtert. Mehr Informationen findenSie auf der Website des Ratshttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2018/10/15/. EinePressekonferenz ist für 14.30 Uhr geplant und wird auf Europe bySatellite https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfmübertragen.Luxemburg: Außenministertreffen der "Östlichen Partnerschaft"Bei dem Jahrestreffen der Außenminister der EU-Mitgliedstaaten mitden Östlichen Partnerländer Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland,Georgien, Moldau und der Ukraine werden der Umsetzungsstand dergemeinsam vereinbarten Verpflichtungen sowie die Planung derVeranstaltungen zum 10. Jahrestag der Gründung der ÖstlichenPartnerschaft im Jahr 2019 diskutiert. Die Tagung bietet die Chance,den politischen Dialog zwischen der EU und ihren östlichenPartnerländern wieder aufzunehmen. Den Vorsitz führt die HoheVertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, FedericaMogherini. EU-Erweiterungskommissar Johannes Hahn wird ebenfallsteilnehmen. Mehr Informationen werden auf der Website desEuropäischen Rats http://ots.de/sfD3Uk veröffentlicht. Europe bySatellite (EbS) http://ots.de/RTECDC stellt Videomitschnitte vomTreffen zur Verfügung und überträgt ein Statement von FedericaMogherini live.Luxemburg: Rat "Landwirtschaft und Fischerei" (bis 16.10.)Der Rat verabschiedet Rechtsvorschriften in mehreren Bereichen,die die Nahrungsmittelerzeugung, die ländliche Entwicklung und dieBewirtschaftung der Fischbestände betreffen. An dem Rat werden auchEU-Agrarkommissar Phil Hogan und EU-Umweltkommissar Karmenu Vellateilnehmen. Mehr Informationen finden Sie auf der Website des Ratshttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2018/10/15-16/.Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/bKOqKJ überträgt zweiPressekonferenzen, eine um 16 Uhr sowie eine weitere nach Abschlussdes Treffens.Dienstag, 16. OktoberBerlin: Vorbriefing zum Europäischen RatDie Staats- und Regierungschefs der EU-27 werden am 17. Oktober imEuropäischen Rat (Artikel 50) zusammenkommen, um den Brexit zuerörtern. Der Schwerpunkt der Tagung http://ots.de/u0va44 desEuropäischen Rats am 18. Oktober wird auf den Themen Migration undinnere Sicherheit liegen. Auf die Tagung folgt ein Euro-Gipfel iminklusiven Format. Medienvertreter sind eingeladen zu einemVorbriefing (unter zwei) mit Richard Kühnel, dem Vertreter derEuropäischen Kommission in Deutschland. Beginn: 10.30 Uhr, Ort:Vertretung der Europäischen Kommission, Unter den Linden 78, 10117Berlin. Anmeldungen (ausschließlich für Medienvertreter) bitte bisMontag, 15. Oktober, 14 Uhr unter: COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.euBerlin: Auftaktveranstaltung zur deutschen "KulturhauptstadtEuropas" 2025Deutschland kann turnusgemäß im Jahr 2025 wieder eine"Kulturhauptstadt Europas" benennen. Um diesen Titel bewerben sich ineinem nationalen Auswahlverfahren die Städte Chemnitz, Dresden, Gera,Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg, Pforzheim und Zittau.Richard Kühnel, der Vertreter der Europäischen Kommission inDeutschland, begrüßt die Teilnehmenden einer Konferenz, die sich mitden Herausforderungen und Chancen für die Städte beschäftigt, die mitder Bewerbung um den Titel "Kulturhauptstadt Europas" verbunden sind.Veranstalter ist die Kulturstiftung der Länder. Ort: EuropäischesHaus, Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Zeit: 9 bis 15.30 Uhr,Anmeldung für Medien bis zum 15. Oktober 2018 um 12 Uhr bei JohannesFellmann, Leiter Kommunikation, Kulturstiftung der Länder, E-Mailjf@kulturstiftung.de. Mehr Informationen finden Sie auf der Websitehttps://www.kulturstiftung.de/__trashed/ der Kulturstiftung.Brüssel: Dreigliedriger SozialgipfelBei dem Treffen kommen Vertreter der europäischen Sozialpartner,der EU-Ratspräsidentschaft und der Europäischen Kommission zusammen.Die Kommission wird durch EU-Kommissionspräsident JeanClaude-Juncker, EU-Kommissionsvizepräsident Valdis Dombrovskis undEU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen vertreten. Im Mittelpunkt stehtdas Thema "Europas Zukunft gestalten: Widerstandsfähigkeit stärkenund wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt für alle fördern". DerGipfel findet zweimal jährlich statt. Mehr Informationen finden Sieauf der Website des Europäischen Rats http://ots.de/JE8Wyj. Europe bySatellite (EbS) http://ots.de/Kz6Wap überträgt um 15.30 Uhr live diePressekonferenz zum Gipfel.Wien: EU-Justizkommissarin Jourova bei Tagung zur Bekämpfung vonRassismus, Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz(bis 17.10.)Die Tagung bietet Gelegenheit, Bilanz zur bisherigen Arbeit derhochrangigen Gruppe zur Bekämpfung von Rassismus,Fremdenfeindlichkeit und anderen Formen der Intoleranz zu ziehen undüber die Fragen der praktischen Anwendung nationalerRechtsvorschriften zu Hassverbrechen und -reden zu diskutieren. Diessteht im Zusammenhang mit den Leitlinien zum EU-Rahmenbeschluss zurBekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, die gegenwärtigvon der Kommission ausgearbeitet werden. Mehr Informationen findenSie auf der Websitehttp://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=51025 derGruppe.Luxemburg: Rat "Allgemeine Angelegenheiten"Die Minister werden ab 9.30 Uhr die Vorbereitungen für die Tagungdes Europäischen Rates am 18. Oktober 2018 fortsetzen. Der Rat wirdden aktuellen Stand der Dinge in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit inPolen erörtern. Der Vorsitz wird berichten, wie er die Beratungen desRates im Anschluss an die Einleitung des Verfahrens des Artikels 7Absatz 1 EUV in Bezug auf Ungarn gestalten möchte. Außerdem wird überden Mehrjährigen Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 gesprochen.Mehr Informationen finden Sie auf der Website des Ratshttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2018/10/16/. Europe bySatellite (EbS+) http://ots.de/gKwrtV wird die Pressekonferenz liveübertragen.Luxemburg: Rat "Allgemeine Angelegenheiten" (Artikel 50)Der Rat tritt um 16 Uhr im "EU 27"-Format zusammen. MichelBarnier, der Chefunterhändler der Kommission für den Brexit,unterrichtet über den aktuellen Stand der Verhandlungen mit demVereinigten Königreich, sowohl in Bezug auf das Austrittsabkommen alsauch auf die politische Erklärung über die künftigen Beziehungen. DerRat wird auf dieser Grundlage die Tagung des Europäischen Rates(Artikel 50) am 17. Oktober 2018 vorbereiten. Mehr Informationenfinden Sie auf der Websitehttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac-art50/2018/10/16/ desRats. Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/ZpJZ5G wird diePressekonferenz live übertragen.Mittwoch, 17. OktoberBrüssel: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/y0N1Za abgerufen werden.Brüssel: Europäischer Rat (Artikel 50)Während des Arbeitsessens des Europäischen Rats (Artikel 50)werden sich die Staats- und Regierungschefs der EU-27 mit dem Standder Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich befassen.EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird ebenfalls an demEssen teilnehmen. Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten desEuropäischen Rats http://ots.de/fZI65S.Europe by Satellite (EbS) http://ots.de/AxATgt stelltlive-Videomaterial zur Verfügung.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Präzisierung von KautabakNach der Tabakrichtlinie 2014/40 http://ots.de/zHnXwr ist Tabakzum oralen Gebrauch grundsätzlich verboten, wobei Kautabak von diesemVerbot ausgenommen ist. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof ersuchtden EuGH um Präzisierung, wann es sich bei einem Produkt um erlaubtenKautabak und wann um verbotenen Tabak zum oralen Gebrauch handelt.Der Verwaltungsgerichtshof hat einen Rechtsstreit zwischen der GünterHartmann Tabakvertrieb GmbH & Co. KG und der Stadt Kempten zuentscheiden. Letztere hatte dem Unternehmen untersagt, zwei seinerProdukte in Deutschland zu vermarkten. Weitere Informationen werdenhier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-425/17veröffentlicht.Donnerstag, 18. OktoberSchwedt/Oder: Bürgerdialog zum Thema Migration und FluchtWie soll die EU handeln? Was haben wir damit zu tun? Mit denBürgern diskutieren Patrick Lobis von der Vertretung der EuropäischenKommission in Deutschland, Anne Quart, Staatssekretärin imMinisterium für Justiz, Verbraucherschutz und Europa des LandesBrandenburg sowie Doris Lämmermeier, die Integrationsbeauftragte desLandes Brandenburg. Ort: MehrGenerationenHaus im Lindenquartier,Bahnhofstraße 11b, 16303 Schwedt/Oder, Beginn: 18 Uhr, Anmeldung beikatharina.kuss@deutsche-gesellschaft-ev.de, mehr Informationen findenSie auf der Websitehttps://www.schwedt.eu/sixcms/detail.php/land_bb_boa_01.c.408323.deder Stadt Schwedt/Oder.Brüssel: Europäischer RatEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und die HoheVertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, FedericaMogherini, werden am Europäischen Rat teilnehmen. Der Schwerpunkt derTagung des Europäischen Rats im Oktober wird auf den Themen Migrationund innere Sicherheit liegen. Wie in den Schlussfolgerungen desEuropäischen Rats vom Juni vereinbart, soll über die Fortschritte imBereich der Migration berichtet werden. Beim Thema innere Sicherheitwerden die Staats- und Regierungschefs an die thematische Aussprachezur Agenda der EU-Führungsspitzen vom 20. September 2018 in Salzburganknüpfen. Auf die Tagung folgt ein Euro-Gipfel im inklusiven Formatmit 27 EU-Mitgliedstaaten. Je nach Entwicklung der Lage wird sich derEuropäische Rat möglicherweise mit spezifischen außenpolitischenFragen befassen. Gegen 15.30 Uhr ist eine Pressekonferenz geplant,die live auf EbS https://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1übertragen wird. Mehr Informationen finden Sie auf der Website desEuropäischen Rats http://ots.de/ga6LIJ. Europe by Satellite (EbS)http://ots.de/MW32jk stellt Live-Videomaterial zur Verfügung.Brüssel: ASEM-Gipfel mit EU-Kommissionspräsident Juncker (bis19.10.)Das Asien-Europa-Treffen (ASEM) wurde 1996 als Forum für denDialog und die Zusammenarbeit zwischen Europa und Asien eingerichtet.Ziel ist es, die Beziehungen zwischen den beiden Kontinenten zustärken. An dem Treffen mit 51 Staats- und Regierungschefs aus Europaund Asien nehmen auch EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker,die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,Federica Mogherini, EU-Kommissionsvizepräsident Jyrki Katainen,EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc und EU-Ratspräsident Donald Tuskteil. Mehr Informationen finden Sie auf der Website des EuropäischenRats http://ots.de/tEkEoz sowie auf der Websitehttps://www.aseminfoboard.org/events/12th-asem-summit-asem12 derKonferenz. Für den 19. Oktober um 15.30 Uhr ist eineAbschlusspressekonferenz geplant. Europe by Satellite (EbS)http://ots.de/kIjAoV stellt Live-Videomaterial zur Verfügung.Ergänzend finden drei weitere Konferenzen statt: dasASEF-Gipfeltreffen junger Führungskräfte http://ots.de/f6lFpY, dasWirtschaftsforum Asien-Europahttp://bruegel.org/events/asia-europe-economic-forum-2018-public/ unddas ASEM Business Forum http://ots.de/vvKVo6.Brüssel: EU-Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans trifftWinfried KretschmannDer Vizepräsident der Europäischen Kommission, Frans Timmermans,empfängt den baden-württembergischen Ministerpräsidenten WinfriedKretschmann.Luxemburg: EuGH-Urteil zu unerlaubtem File-SharingDas Landgericht München I hat über eine Schadensersatzklage desVerlages Bastei Lübbe gegen den Inhaber eines Internetanschlusses zuentscheiden. Der Verlag macht geltend, dass über den fraglichenAnschluss ein Hörbuch im Wege des Filesharing unberechtigt anderenInternetnutzern zum Herunterladen angeboten worden sei. DerAnschlussinhaber bestreitet, die Rechtsverletzung begangen zu haben.Seine Eltern hätten ebenfalls Zugriff auf den Anschluss gehabt. DasLandgericht versteht ein neueres Urteil des Bundesgerichtshofs dahin,dass bei dieser Sachlage eine Schadensersatzhaftung desAnschlussinhabers ausscheide, da auch Dritte als Täter in Betrachtkämen. Das Landgericht möchte vom EuGH wissen, ob eine solcheHandhabung des urheberrechtlichen Anspruchs auf Schadensersatz einewirksame und abschreckende Sanktion bei Urheberrechtsverletzungen imWege des Filesharing darstellt, wie sie das Unionsrecht von denMitgliedstaaten fordere. Weitere Informationen werden hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-149/17 und einePressemitteilung hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/veröffentlicht.Freitag, 19. OktoberBerlin: Auftaktveranstaltung des Europäischen SolidaritätskorpsDurch einen Beschluss http://ots.de/QqWpHY des Europäischen Ratsvom 27. September wurde für das Europäische Solidaritätskorps einRechtsrahmen geschaffen, der jungen Menschen im Rahmen desEuropäischen Solidaritätskorps europaweit die Möglichkeit einerFreiwilligentätigkeit oder Mitarbeit in gemeinnützigen Projektengibt. Die Verordnung trat am 5. Oktober in Krafthttp://ots.de/4Jxo5w. "Jugend für Europa" gestaltet die nationaleAuftaktveranstaltung zusammen mit 300 Jugendlichen, die ihrfreiwilliges Engagement in ganz Europa bereits unter Beweis gestellthaben. Auch Bundesjugendministerin Franziska Giffey und PetraKammerevert (MdEP) werden an der Veranstaltung teilnehmen. MehrInformationen auf der Website http://ots.de/Cc7Fr7 von "Jugend fürEuropa".Brüssel: Gipfeltreffen EU-SüdkoreaAm Rand des ASEM-Gipfels wird ein Treffen von EU-RatspräsidentDonald Tusk und Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit demsüdkoreanischen Präsidenten Jae-in Moon stattfinden. Sie werden eineBilanz der bilateralen Beziehungen einschließlich der Umsetzung desseit 2011 bestehenden Freihandelsabkommens zwischen der EU undSüdkorea ziehen. Die Politiker werden sich zur Denuklearisierung derkoreanischen Halbinsel sowie anderen außen- und sicherheitspolitischeFragen austauschen. Auch die Zusammenarbeit zwischen der EU undSüdkorea im Bereich Klimawandel, Forschung und Entwicklung wirdthematisiert. Die EU-Kommissarin für Handel, Cecilia Malmström, nimmtebenfalls an dem Treffen teil. Mehr Informationen dazu finden Sie aufder Website http://ots.de/hFjnYM des Europäischen Rats.Brüssel: Kommissionspräsident Juncker bei Unterzeichnung desAbkommens EU-SingapurPräsident Jean-Claude Juncker nimmt zusammen mit EU-RatspräsidentDonald Tusk und dem Ministerpräsidenten von Singapur, Lee HsienLoong, an der Unterzeichnung des Freihandelsabkommens mit Singapurteil. Mehr Infos zum Freihandelsabkommen EU-Singapur finden Sie aufdieser Websitehttp://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-singapore-agreement/.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell