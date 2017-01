EU-Terminvorschau vom 14. bis 21. Januar 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 16. JanuarStraßburg: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 19.1.)Heute werden die Kandidaten für die Wahl zum Amt des Präsidentendes Europäischen Parlaments bekannt gegeben. Weitere Informationenunter: http://ots.de/hdyiu. Die Plenarsitzung wird live auf EbSübertragen: http://ots.de/7WAz8Brüssel: Ratstreffen der Minister für Auswärtige AngelegenheitenDie Ratstagung findet unter Vorsitz der Hohen Vertreterin derUnion für Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini, stattund beginnt um 9:30 Uhr. Eine abschließende Pressekonferenz ist für15:30 Uhr geplant. Die Außenminister werden bei ihrem Treffen überdie Entwicklung in Syrien sprechen und voraussichtlich darüberberaten, welchen Beitrag die EU zu einer vollständigen Waffenruhe undeinem echten politischen Übergang in Syrien unter Schirmherrschaftder VN leisten kann. Weitere Themen sind der Nahost-Friedensprozessund die Präsidentenwahl in Libanon. Weitere Informationen zurTagesordnung finden Sie hier:http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2017/01/16/ . DasTreffen wird live auf EbS übertragen: http://ots.de/7WAz8Dienstag, 17. JanuarStraßburg: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier abgerufen werden: http://ots.de/CU6YoStraßburg: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 19.1.)Die Abgeordneten werden am Dienstag in geheimer Abstimmung einenneuen Präsidenten des Europäischen Parlaments für die kommendenzweieinhalb Jahre wählen. Die Kandidaten für das Amt halten ab 9:00Uhr, vor dem Urnengang, jeweils eine dreiminütige Ansprache. Derscheidende Präsident Martin Schulz führt bei der Abstimmung denVorsitz. Nähere Informationen zur Tagesagenda finden Sie hierhttp://ots.de/uKbXT und hier http://ots.de/zv66e. Die Plenarsitzungwird live auf EbS übertragen: http://ots.de/ZGw4gDavos: Europäische Kommission auf dem Weltwirtschaftsforum (bis20.1.)Gemäß dem Motto "Responsive and Responsible Leadership" liegt derThemenschwerpunkt des diesjährigen Weltwirtschaftsforums aufverantwortungsvoller Führung. Die Europäische Kommission wird zurDebatte beitragen und ihre geplanten politischen Maßnahmen im BereichMigration, Sicherheit, Wirtschaft, Klimawandel und Energie darlegen.Neben dem Ersten Kommissionsvizepräsidenten Frans Timmermans werdendie Hohe Vertreterin der Europäischen Union für Außen- undSicherheitspolitik, Federica Mogherini, dieKommissionsvizepräsidenten Ansip, Sefcovic und Dombrovskis sowie dieEU-Kommissare Oettinger, Hahn, Malmström, Bulc, Moscovici, Navracsicsund Moedas teilnehmen. Weitere Informationen unter:https://www.weforum.org. Eine Live-Übertragung liefert EbS:http://ots.de/ZGw4gMittwoch, 18. JanuarBerlin: Europapolitik während der maltesischenEU-RatspräsidentschaftDie Europäische Bewegung Deutschland e.V. veranstaltet gemeinsammit der Botschaft der Republik Malta und der Vertretung derEuropäischen Kommission in Berlin ein EBD Briefing zur "Europapolitikwährend der maltesischen Ratspräsidentschaft". Das Arbeitsprogrammder Ratspräsidentschaft wird S.E. Botschafter Dr. Albert Friggierivorstellen. Der Mittelmeerstaat engagiert sich für eine sozialere undkrisenfestere EU. Zu den höchsten Prioritäten zählen einesolidarische Migrationspolitik, die Stärkung der Inneren Sicherheitund das Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Meere. Richard Kühnel,Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland,wird einen Erstkommentar zum Programm abgegeben. Veranstaltungsort:Europäisches Haus Berlin, Unter den Linden 78, 09:30 bis 12:00 Uhr.Weitere Informationen unter: http://ots.de/nd2PmStraßburg: Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (bis 19.1.)Heute spricht EU-Kommissionspräsident Juncker zum Programm dermaltesischen EU-Ratspräsidentschaft für die kommenden sechs Monate,auch Maltas Premierminister Joseph Muscat nimmt an der Debatte teil.Außerdem diskutieren die Abgeordneten mit KommissionspräsidentJuncker und Ratspräsident Tusk über die Ergebnisse des EU-Gipfels vonDezember 2016 und über die Herausforderungen für 2017. Zudem findendie Wahl der 14 Vizepräsidenten und fünf Quästoren des Parlamentsstatt. Detailliertere Informationen zu den einzelnen Programmpunktenerhalten Sie hier: http://ots.de/nbq0d und hier http://ots.de/uKbXTDie Sitzung wird live auf EbS übertragen: http://ots.de/7WAz8Donnerstag, 19. JanuarBerlin: EU-Kommission auf der Grünen Woche (bis 29.01.)Der EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan besucht zusammen mitdem EU-Kommissar für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit VytenisAndriukaitis anlässlich der Internationalen Grünen Woche Berlin.Außerdem ist die Generaldirektion Landwirtschaft und LändlicheEntwicklung (DG AGRI) der EU Kommission auf der Messe mit einem Standim Erlebnisbauernhof zum Thema "Vom Erzeuger zum Verbraucher,nachhaltige Lebensmittel für unsere Zukunft" vertreten. Dort wird am23.01. zum dritten Mal der Preis für die Förderung der Anwendung vonSatellitentechnologien in der Landwirtschaft ("Farming By SatellitePrize") vergeben. Bei dem Wettbewerb werden Studenten und jungeLandwirte mit innovativen Ideen für die Nutzung von Satellitentechnikzur Verbesserung landwirtschaftlicher Produktion und Effizienzausgezeichnet. Die Award-Zeremonie mit der Bekanntgabe der Gewinnerfindet um 14:00 Uhr statt. Weitere Informationen hier: European GNSSAgencyBerlin: Besuch von EU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan (bis22.1)Im Rahmen der Internationalen Grünen Woche gibtEU-Landwirtschaftskommissar Phil Hogan heute um 16:00 Uhr einePressekonferenz. Veranstaltungsort: Messe Berlin, Messedamm 22, Halle6.3, Pressezentrum, Raum C. Weitere Informationen unterhttp://www.gruenewoche.de/Presse/Pressetermine/index.jsp. Am Abendwird Hogan eine Rede auf der offiziellen Eröffnungsfeier der Messehalten. Am 20.1. debattiert Hogan gemeinsam mitBundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt zur Cork2.0-Erklärung "Ein besseres Leben in ländlichen Gegenden". Mehr dazuhier: http://ots.de/pNLQS Außerdem nimmt Hogan am "Global Forum forFood and Agriculture (GFFA)" teil, einer internationalen Konferenz zuZukunftsfragen der globalen Land- und Ernährungswissenschaft, zumMotto "Landwirtschaft und Wasser - Schlüssel zur Welternährung" :http://www.gffa-berlin.de. Am 22.01. wird er bei dem Treffen derG20-Agrarminister anwesend sein. Außerdem sind eine Reihe bilateralerTreffen geplant, u.a. mit dem Präsidenten des DeutschenBauernverbandes Joachim Rukwied und NABU-Präsident Olaf Tschimpke.Berlin: EU-Kommissar Andriukaitis bei Bürgerdialog und auf derGrünen Woche (bis 20.1.)Vytenis Andriukaitis, der EU-Kommissar für Gesundheit undLebensmittelsicherheit, besucht im Rahmen der Internationalen GrünenWoche Berlin. Am Vormittag nimmt er von 10:00 bis 11:30 Uhr an einemBürgerdialog zum Thema "Die Europäische Union heute und in derZukunft" teil und diskutiert mit jungen Menschen über die ZukunftEuropas. Die Debatte findet statt in der Ausstellung "ErlebnisEuropa" im Europäischen Haus Berlin, Unter den Linden 78. WeitereInformationen hier https://ec.europa.eu/germany/events_de und hierhttp://www.erlebnis-europa.eu/. Interessierte Journalisten melden Siebitte an bei COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.euAußerdem hat EU-Kommissar Andriukaitis eine Reihe bilateralerTreffen, u.a. mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks undBundesgesundheitsminister Hermann Gröhe.Berlin: IEP-Mittagsgespräch - Perspektiven europäischerMigrationspolitik aus deutscher SichtDr. Emily Haber, Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern,spricht im Rahmen eines Mittagsgesprächs des Instituts fürEuropäische Politik (IEP) zum Thema "Perspektiven europäischerMigrationspolitik aus deutscher Sicht". Richard Kühnel, Vertreter derEuropäischen Kommission in Deutschland, hält ein Grußwort.Veranstaltungsort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 12:30 bis14:00 Uhr. Anmeldungen bis zum 16. Januar und weitere Informationenunter http://ots.de/RPzHhStraßburg: Plenarsitzung des Europäischen ParlamentsHeute stimmen die Abgeordneten über eine Verschärfung derschwarzen Liste von Ländern mit Geldwäscherisiko ab. Weitere Punkteauf der Agenda sind die Nothilfe für Flüchtlinge bei der aktuellenKältewelle, die europäische Säule sozialer Rechte sowie Fälle vonVerletzungen von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.Mehr dazu hier http://ots.de/NXlZa und hier http://ots.de/uKbXT.Die Plenarsitzung wird live auf EbS übertragen: http://ots.de/NIvxYSamstag, 21. JanuarEssen: EU-Kommissar Vella zu Gast bei der Eröffnung der GrünenHauptstadtEuropas Der EU-Kommissar für Umwelt, Meerespolitik und Fischerei,Karmenu Vella, nimmt heute an der offiziellen Eröffnungsfeier vonEssen als Grüne Hauptstadt Europas 2017 teil. Die feierlicheZeremonie findet von 17:30 bis 22:00 Uhr im Grugapark Essen statt.Weitere Informationen unter:https://www.essengreen.capital/startseite_essen_egc.de.html