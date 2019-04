EU-Terminvorschau vom 14. April bis 18. April 2019

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Bitte beachten Sie: Die nächste Terminvorschau erscheint wegen derOstertage erst in zwei Wochen, am Freitag, den 26. April.Sonntag, 14. AprilBukarest: Informelles Treffen der Gesundheitsminister (bis 15.04)Das Hauptthema des informellen Treffens der Zugang zuGesundheitsversorgung für alle EU-Bürger. Es wird über denuniversellen Zugang zu Medikamenten für Patienten, Hepatitis undPatientenmobilität diskutiert. Weitere Informationen finden Sie vorabhierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2019/04/14-15/.Eine Pressekonferenz wird am 15. April um 14 Uhr live von Europe bySatellite (EbS) https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190415übertragen.Montag, 15. AprilNeubrandenburg: Start der Uni-Tour zur Europawahl 2019In den vier Wochen vor der Europawahl können sich Studierende an17 Universitäten in Mecklenburg-Vorpommern, Hessen, Bremen,Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Nordrhein-Westfalenüber die Europawahl 2019 informieren. Die Grundlagen der Europawahl -und der Wahltermin am 26. Mai - stehen im Mittelpunkt. Zusätzlich istein Virtual Reality (VR)-Film über das Europäische Parlament zusehen. Mithilfe einer VR-Brille können die Studierenden dieDauerausstellung Erlebnis Europa in Berlin erkunden und sich dann insEuropäische Parlament in Brüssel beamen lassen. Weitere Informationenzur Uni-Tour finden Sie hier http://ots.de/gJRji8.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 18.04)Am Montag wird das Parlament ab 17 Uhr über den Schutz von"Whistleblowern", die Verstöße gegen das Unionsrecht melden, beratensowie über den Abbau von Risiken im Bankensystem und zur Schaffungder Bankenunion debattieren. Außerdem stehen auf der Tagesordnungu.a. Aussprachen über die Förderung von Fairness und Transparenz fürgewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten und dieTransparenz und Nachhaltigkeit der EU-Risikobewertung im Bereich derLebensmittelkette. Die vollständige Tagesordnung finden Sie vorabhier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html. Europe bySatellite (EbS+)https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190415 wird diePlenarsitzungen live übertragen.Brüssel: Pressekonferenz mit Frans Timmermans zur BesserenRechtsetzungDer Erste Vizepräsident der Europäischen Kommission, FransTimmermans, spricht ab 12 Uhr im Pressesaal zum Stand der Dinge inSachen Bessere Rechtsetzung. Eine politische Leitlinie derJuncker-Kommission ist "eine Europäische Union, die in großen FragenGröße und Ehrgeiz zeigt und sich in kleinen Fragen durchZurückhaltung und Bescheidenheit auszeichnet" (Juncker). Entlangdieses Prinzips hat sich die Kommission im Rahmen der BesserenRechtsetzung zu Transparenz während des gesamten Verfahrens,faktenbasierter Politikgestaltung und Einbeziehung der Bürgerinnenund Bürger verpflichtet. Europe by Sattelite (Ebs)https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190415 wird diePressekonferenz live übertragen.Bukarest: Informelle Tagung der Minister für Kultur (bis 16.04)Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eycs/2019/04/15-16/.EU-Kommissar Tibor Navracsics nimmt am 16. April an der Tagung teil.Die Pressekonferenz wird am 16. April um 16 Uhr live von Europe bySatellite (EbS) https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190415übertragen.Luxemburg: Rat für Landwirtschaft und FischereiDer Rat wird über das Reformpaket für die Gemeinsame Agrarpolitik(GAP) nach 2020 beraten. Die Minister werden einen Gedankenaustauschüber die "grüne Architektur" sowie über eine langfristige Vision füreine klimaneutrale Wirtschaft führen. Zudem wird der Rat sich überden Abschlussbericht der Task Force "Ländliches Afrika" austauschen.Die Task Force wurde im April 2018 eingesetzt und soll Empfehlungenaussprechen, wie der ländliche Sektor in Afrika gestärkt und dieEU-Rolle bei der Schaffung von Arbeitsplätzen sowie der Förderung derwirtschaftlichen Entwicklung ausgebaut werden können. Europe bySatellite (EbS) https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190415überträgt ab 19 Uhr die Pressekonferenz. Weitere Informationen dazufinden Sie hier:https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2019/04/15/.EU-weit: Beginn der Reisen von Jugendlichen mit DiscoverEU durchEuropaMehr als 14.500 Jugendliche wurden aus etwa 80.000 Bewerbungenausgewählt und haben einen DiscoverEU-Travel-Pass erhalten. Damitkönnen sie zwischen dem 15. April und dem 31. Oktober 2019 für bis zu30 Tage durch Europa reisen. Die Initiative DiscoverEU wurde im Juni2018 auf Vorschlag des Europäischen Parlaments ins Leben gerufen. ImMai 2018 schlug die Kommission vor, als Teil des Erasmus-Programms imRahmen des nächsten langfristigen EU-Haushalts für 2021-2027 700Millionen Euro für DiscoverEU bereitzustellen. Stimmen dasEuropäische Parlament und der Rat zu, könnten im Laufe dieser siebenJahre weitere 1,5 Millionen 18-Jährige auf diese Art reisen. MehrInformationen finden Sie in dieser Pressemitteilunghttps://ec.europa.eu/germany/news/discovereu20190114_de derEU-Kommission.Dienstag, 16. AprilSaarbrücken: EU-Kommissarin Corina Cretu bei ProjektbesichtigungCorina Cretu, die EU-Kommissarin für Regionalpolitik, trifft AnkeRehlinger, Wirtschaftsministerin und stellvertretendeMinisterpräsidentin des Saarlandes. Um 17.30 Uhr wird es einePressekonferenz mit beiden geben. Ab 17.45 Uhr folgt einProjekt-Besuch beim ZeMA, Zentrum für Mechatronik undAutomatisierungstechnik, Gewerbepark, Gebäude 9, Eschberger Weg 46,Saarbrücken. Pressekontakt: Kerstin Streich, BonnerRegionalvertretung der Europäischen Kommission,kerstin.streich@ec.europa.eu, Tel. 0228 53009-77.Kehl: Bürgerdialog zur Zukunft der EUInteressierte Bürger sind eingeladen zur Zukunft der EU zudiskutieren. Den Fragen stellen sich u.a.: Rainer Wieland, Präsidentder Europa Union Deutschland, Rebecca Harms, Mitglied desEuropäischen Parlaments, Bernd Krieger, Leiter des EuropäischenVerbraucherzentrums (EVZ) Deutschland in Kehl, Fabian Eser,Generaldirektion Geldpolitik der Europäischen Zentralbank, Uhrzeit:19 Uhr, Ort: Kehl, ATES Hotel Garni, Straßburger Straße 18. WeitereInformationen hier: https://eubw.eu/vorhaben/buergerdialog-in-kehlStraßburg: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/YrD4VN abgerufen werden. Eine Pressekonferenz imAnschluss ist für 15.30 Uhr geplant.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 18.04)Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident DonaldTusk sprechen ab 9 Uhr im Plenum über den geplanten Austritt desVereinigten Königreichs aus der EU. Auf der Tagesordnung steht danacheine Abstimmung über die verpflichtende Ausstattung lebensrettenderSicherheitssysteme in Neufahrzeugen. Nach den neuen Vorschriftenmüssen neue Pkw, leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse künftig mitsolchen Sicherheitssystemen ausgestattet werden. Weiterhin wird dasParlament über den besseren Schutz von Whistleblowern abstimmen. Ab15 Uhr folgt dazu eine Pressekonferenz, live hierhttp://ots.de/qegXYR. Außerdem wird das Parlament über Mindestrechtefür Arbeitnehmer abstimmen, die auf Abruf, auf der Grundlage vonGutscheinen oder über Plattformen (wie Uber oder Deliveroo)beschäftigt sind. Auch neue Regeln, welche dieEU-Risikobewertungsverfahren für Lebensmittelsicherheittransparenter, unabhängiger und objektiver gestalten sollen, stehenzur Abstimmung. Zudem wird das Parlament über einen wichtigen Schrittzum Abbau von Risiken im Bankensystem und zur Schaffung derBankenunion sowie über neue Regeln zur Stärkung derEU-Finanzaufsichtsbehörden, die 2011 als Folge der Finanzkriseeingerichtet wurden, abstimmen. Die vollständige Tagesordnung findenSie vorab hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.Europe by Satellite (EbS+)https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190416 wird diePlenarsitzungen live übertragen.Mittwoch, 17. AprilStraßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 18.04)Ab 10 Uhr debattiert der lettische Premierminister KrisjanisKarins mit den Abgeordneten über die Zukunft Europas, auchEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker nimmt teil. Ab 12.30 Uhrgibt es eine Pressekonferenz mit EP-Präsident Antonio Tajani undPremier Krisjanis Karins. Europe by Satellite (EbS+)https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190417 überträgtlive. Das Parlament wird ab 15 Uhr außerdem über neue Maßnahmen zurStärkung der Europäischen Grenz- und Küstenwache abstimmen. Die neueständige Reserve soll die EU-Länder vor Ort bei Grenzkontrollen undRückführungsaufgaben sowie bei der Bekämpfung grenzüberschreitenderKriminalität unterstützen. Um 16.30 Uhr gibt es voraussichtlich einePressekonferenz mit EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos. Außerdemwollen die Abgeordneten ihre Verhandlungsposition zu den neuen Regelnfür die Verbreitung terroristischer Inhalte im Internet in der EUbekräftigen. Internetunternehmen müssen Online-Terrorpropagandabinnen einer Stunde nach Eingang einer Meldung entfernen.Donnerstag, 18. Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsAuf der Agenda stehen Aussprachen über das Single-Window-Umfeldfür den europäischen Seeverkehr und über Fälle von Verletzungen derMenschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit (Artikel135 GO). Es folgen Abstimmungen, u.a. über ein europäisches Netz vonVerbindungsbeamten für Einwanderungsfragen sowie über die Zulassungvon zentralen Gegenparteien und die Anerkennung zentralerGegenparteien aus Drittstaaten. Die vollständige Tagesordnung findenSie vorab hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html.Europe by Satellite (EbS+)https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20190418 wird diePlenarsitzungen live übertragen.