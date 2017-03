EU-Terminvorschau vom 13. bis zum 19. März 2017

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 13. MärzFrankfurt/Main: EU-Kommissar Carlos Moedas bei der EZBCarlos Moedas, der EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft undInnovation, nimmt an der von der Europäischen Zentralbank EZBorganisierten Konferenz zur Förderung von Innovation undUnternehmertum in der EU http://ots.de/QETAb teil und trifft sich mitEZB-Präsident Mario Draghi.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 16.)Heute diskutieren die Abgeordneten u.a. die Stärkung derAktionsrechte in EU-Unternehmen. Entscheidungen von EU-Unternehmensollen stärker auf langfristige Ziele ausgerichtet werden, indem dasEngagement der Aktionäre gestärkt und diesen das Recht eingeräumtwird, über die Managergehälter abzustimmen. Die Unternehmen erhaltenauch die Möglichkeit, die Identität ihrer Anteilseigner leichterherauszufinden. Entsprechende neue Anforderungen stehen heute zurDiskussion und morgen zur Abstimmung.Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/eZxFP eingesehen werden. Europe by Satellite(EbS+) http://ots.de/ElUq2 wird die Gleichstellungsdebatte ab 19.15Uhr live übertragen.Rom: Konferenz "60 Jahre Europäische Gemeinschaft - Gestalten wirdie Zukunft!"Heute veranstaltet der Europäische Wirtschafts- undSozialausschuss (EWSA) anlässlich des 60. Jahrestages der RömischenVerträge eine hochrangige Konferenz in Rom. Dabei wird EWSA-PräsidentGeorges Dassis den Leiter der Gesundheitsversorgung aus Lampedusa,Dr. Pietro Bartolo, für seine Unterstützung von Flüchtlingenwürdigen. Anschließend wird der preisgekrönte Film Fuocoammare("Feuer am See") zu sehen sein, der ihn international bekannt machte.EU-Flüchtlingskommissar Dimitris Avramopoulos ist ebenso zu demTreffen eingeladen wie EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani. MehrInformationen finden Sie hier http://ots.de/OLEFH.EU-weit: Europäischer Forschungsrat feiert sein 10-jähigesBestehenMit mehr als 100 Veranstaltungen weist der EuropäischeForschungsrat (European Research Council - ERC) anlässlich seines10-jährigen Bestehens auf Wissenschaftsprojekte hin, die vom ERCgefördert werden und bei denen Forscherinnen und Forscherverschiedener EU-Nationen zusammenarbeiten. Auch in Deutschland gibtes einige Veranstaltungen. Die Übersicht dazu finden Sie hierhttps://erc.europa.eu/ERC10yrs/erc-week. 17 ERC-geförderte Forschergeben heute in Heidelberg http://ots.de/DOhHZ kurze Einblicke in ihreArbeit. Morgen wird der Präsident des ERC, Prof. Jean-PierreBourguignon, bei einer Feier im Bonner Universitätsclubhttp://ots.de/KzAng zu Gast sein. Und am Donnerstag lädt das DESY inHamburghttps://eu-projektbuero.desy.de/news/10_jahre_erc/index_ger.html zueiner Jubiläumsveranstaltung ein. Auch in Berlin und Karlsruhe findenVeranstaltungen statt.Dienstag, 14. MärzStraßburg: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/CU6Yo abgerufen werden.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 16.)Dienstagvormittag stehen das EU-Waffenrecht und der Gesetzentwurfzu mehr Recycling und weniger Deponierung von Abfällen zur Debatteund zur Abstimmung auf der Tagesordnung. Die neuen Regeln zuSchusswaffen sollen die Kontrollen von unscharfen und unzureichenddeaktivierten Waffen verschärfen wie denen, die bei den PariserAnschlägen verwendet wurden. Ab 15 Uhr folgt eine Debatte mit derEU-Außenbeauftragten Federica Mogherini über die sogenannte "GlobalGag Rule". Ausländische Nichtregierungsorganisationen, die Beihilfenfür den Bereich Familienplanung aus öffentlichen Mitteln erhalten,sollen zukünftig daran gehindert werden, ihre eigenen Finanzmittel,die nicht aus offiziellen US-Quellen stammen, zu nutzen, um legaleAbtreibungsdienste, medizinische Beratung oder Empfehlungen fürAbtreibungen anzubieten. Ebenso am Dienstagnachmittag erörtern dieAbgeordneten die geplante Verschärfung der Lebensmittelkontrollen inder gesamten Lebensmittelversorgungskette vom Erzeuger bis zumVerbraucher. Weitere Informationen und eine detaillierte Agendakönnen vorab hier http://ots.de/eZxFP eingesehen werden. Europe bySatellite (EbS+) http://ots.de/bxFMD überträgt die Debatten desTages.Mittwoch, 15. MärzBerlin: EU-Kommissarin Vestager zu Gesprächen in Berlin (bis16.03.)EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ist zu Besuch in derHauptstadt trifft sich u.a. mit Bundesfinanzminister WolfangSchäuble, Kanzleramtsminister Peter Altmaier undWirtschaftsministerin Brigitte Zypries zu bilateralen Gesprächen. AmDonnerstag hält sie eine Rede bei der InternationalenKartellkonferenz.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 16.03.)Heute werden die Abgeordneten eine Bilanz der Ergebnisse desEuropäischen Rates vom 9.-10. März ziehen und die "Erklärung von Rom"zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge mit EU-KommissionspräsidentJean-Claude Juncker, dem Präsident des Europäischen Rates DonaldTusk, Maltas stellvertretendem Ministerpräsidenten Louis Grech undItaliens Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni erörtern. Ab 12 Uhrmittags sind dann die deutschen Pläne zur Einführung einer Pkw-MautThema im Plenum. Die überarbeiteten Pläne für ein deutschesMautsystem weisen "noch immer Elemente auf, die einen Verstoß gegendas EU-Recht darstellen", unterstreichen die Abgeordneten in einemEntschließungsentwurf. Heute stimmen die Abgeordneten auch über einegeplante Verschärfung der Lebensmittelkontrollen in der gesamtenLebensmittelversorgungskette vom Erzeuger bis zum Verbraucher ab. Dervon Parlament und Rat bereits informell vereinbarte Gesetzentwurfzielt darauf ab, die Rückverfolgbarkeit der Lebensmittel zuverbessern, Betrug zu bekämpfen und das Vertrauen der Verbraucher indie Integrität der Lebensmittelkette wiederherzustellen. Ebenfallsheute erörtern die Abgeordneten die Fortschritte der EuropäischenSicherheitsagenda seit den Terroranschlägen vom 22. März 2016 inBrüssel. Vorrangige Themen sind die Verbesserung desInformationsaustausches, die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung,die Prävention von Radikalisierung und die Überwachung der Land- undSeegrenzen der EU. Weitere Informationen und eine detaillierte Agendakönnen vorab hier http://ots.de/eZxFP eingesehen werden. BeideDebatten können über Europe by Satellite (EbS+) http://ots.de/su0APmitverfolgt werden.Luxemburg: EuGH-Verhandlung zu Flugpreisen von Air BerlinDer Bundesverband der Verbraucherzentralen beanstandete 2010, dassdie Fluglinie Air Berlin bei Onlinebuchungen die Steuern und Gebührenzu niedrig ausweisen würde. Dadurch würden die Verbraucher in dieIrre geführt. Außerdem beanstandet der Bundesverband dasBearbeitungsentgelt von 25 Euro pro Reiseteilnehmer und Buchung beiStornierung eines Fluges. Der Bundesgerichtshof will nun vom EuGHwissen, ob Fluglinien in der Verordnung genannte Steuern und Gebührenbei der Veröffentlichung ihrer Flugpreise in der ihnen tatsächlichentstehenden Höhe ausweisen müssen und daher nicht teilweise in deneigentlichen Flugpreis einbeziehen dürfen und ob die Stornogebührrechtens ist. Heute findet die mündliche Verhandlung statt. MehrInformationen zu diesem Fall werden hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-290/16 bereitgestellt.Niederlande: ParlamentswahlHeute findet die Wahl des niederländischen Parlaments statt.Donnerstag, 16. MärzBerlin: EU-Kommissarin Vestager bei InternationalerKartellkonferenzEU-Wettbewerbskommissarin Vestager hält heute um 11 Uhr eine Redebei der 18. Internationalen Kartellkonferenz in Berlin, die vomReferat Internationale Wettbewerbsfragen des Bundeskartellamtsveranstaltet wird. Vor ihr sprechen Andreas Mundt, der Präsident desBundeskartellamts, sowie Bundeswirtschaftsministerin BrigitteZypries. Am Nachmittag wird Johannes Laitenberger, Generaldirektorfür Wettbewerb der EU-Kommission, an einer Panel-Diskussionteilnehmen. Die komplette Agenda des Kongresses kann hierhttp://ots.de/vCBK1 eingesehen werden.Berlin: Podiumsdiskussion zur Wahl in den NiederlandenRichard Kühnel, der Vertreter der EU in Deutschland, diskutiertmit Otto Fricke, Mitglied des FDP Bundesvorstands, Dieuwke van Ooij,Reporterin der Nachrichtensendung "Nieuwsuur" des niederländischenFernsehens, und Wouter Timmermans, Anwalt und Vorsitzender desDeutsch-Niederländischen Businessclubs Berlin, über die anstehendeWahl in unserem Nachbarland. Die Diskussion wird vom Inforadio desrbb im Rahmen seiner Sendereihe "Forum" aufgezeichnet und dort am 19.März um 11.05 Uhr gesendet. Mehr Informationen finden Sie hierhttp://ots.de/kOArw. Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78,10117 Berlin, Zeit: 19 bis 20 Uhr. Interessenten werden um Anmeldungüber diese Websitehttps://ec.europa.eu/germany/rbb-inforadio-events-registration_degebeten.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen ParlamentsEine Anfrage an die Kommission, gemeinsam mit dem Parlament dasStatut und die Finanzierung europäischer politischer Parteien undStiftungen zu überprüfen, steht heute im Zentrum einer Plenardebatte.Die Abgeordneten beabsichtigen unter anderem, die bestehendenKontrollen, mit denen sichergestellt wird, dass die Fraktionen desEuropäischen Parlaments die Grundwerte der EU achten, zu verstärken.Heute stimmt das Parlament auch über eine Verordnung ab, mit der dieFinanzierung bewaffneter Gruppen sowie Menschenrechtsverletzungendurch Handel mit Mineralien aus Krisengebieten gestoppt werdensollen. Dieses Gesetz zu sogenannten "Konfliktmineralien" wird selbstdie kleinsten EU-Einführer von Mineralien (Zinn, Wolfram, Tantal,Gold) zu Sorgfaltsprüfungen ihrer Lieferanten verpflichten. WeitereInformationen und eine detaillierte Agenda können vorab hierhttp://ots.de/eZxFP eingesehen werden. Europe by Satellite (EbS+)http://ots.de/SNUV9 überträgt die Debatten des Tages.Freitag, 17. MärzBaden-Baden: EU-Kommissar Moscovici beim Treffen derG20-Finanzminister (bis 18.03.)Die Finanzminister und Notenbankchefs der G20-Staaten tagen heuteund morgen in Baden-Baden. Für die Europäische Kommission nimmtEU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici an dem Treffenteil. Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz der G20-Gruppe.Nähere Informationen finden Sie auf den Websites der G20-Organisationhttp://ots.de/7RBMu und des Auswärtigen Amts http://ots.de/5OxnQ.Samstag, 18. MärzBerlin: EU-Kommissarin Vera Jourova beim Kongress zum "Equal PayDay"Unter dem Motto "Endlich partnerschaftlich durchstarten!" lädtBundesfamilienministerin Manuela Schwesig zu dieser Konferenz zumThema "Lohngerechtigkeit" am heutigen 10. "Equal Pay Day" ein. VeraJourova, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz undGleichstellung, wird um 10.30 Uhr ein Grußwort sprechen. Auf einerAktionslandkarte http://www.equalpayday.de/startseite/ kann maneinsehen, wo in Deutschland Red Dinner, Info-Veranstaltungen undFlashmobs organisiert oder beim "Guerilla Knitting" riesige roteTaschen gestrickt werden. Der "Equal Pay Day" findet am 77. Tag desJahres statt. Er markiert symbolisch die geschlechtsspezifischeLohnlücke. Denn im Vergleich zu Männern müssen Frauen statistischgesehen im Jahr 2017 77 Tage umsonst arbeiten.Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Original-Content von: Europ?ische Kommission, übermittelt durch news aktuell