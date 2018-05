EU-Terminvorschau vom 12. bis 20. Mai 2018

Berlin (ots) -Samstag, 12. MaiBonn: Europatag der Stadt BonnIm Alten Rathaus der Stadt Bonn am Markt präsentieren europäischeund europapolitisch aktive Vereine, Organisationen und Institutionenihre Arbeit. Für das Jahr 2018 hat der Minister für Bundes- undEuropaangelegenheiten sowie Internationales des LandesNordrhein-Westfalen, Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, die Europawocheunter das Motto "Europäisches Kulturerbejahr 2018"(https://sharingheritage.de/) gestellt. Die Besucher erwartet einumfangreiches Informations- und Unterhaltungsprogramm mitKletterpyramide, Kinderschminken und vielem mehr. Der BonnerEuropatag ist Teil der Europawoche 2018(https://ec.europa.eu/germany/events/europe_day_de).Montag, 14. MaiBerlin: Gemeinsames Pressestatement von EU-JustizkommissarinJourová und Bundesjustizministerin BarleyVera Jourova, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucherschutz undGleichstellung, ist zu Besuch in Berlin. Sie trifft dortBundesjustizministerin Katarina Barley zu politischen Gesprächen, imAnschluss findet um 12:15 Uhr ein gemeinsames Pressestatement statt.Anmeldung und Informationen bei presse@bmjv.bund.de. KommissarinJourova wird außerdem mit Bundesfamilienministerin Franziska Giffey,Innen-Staatssekretär Helmut Teichmann sowie dem Vorstand desVerbraucherzentrale Bundesverbands, Klaus Müller, zusammen treffen.Außerdem hält Jourová eine Grundsatzrede auf den 8. European DataProtection Days 2018(http://www.euroforum.de/edpd/conference-2018/program-2018/).Berlin: Pressekonferenz mit EU-Sicherheitskommissar King beiSymposium des Bundesamtes für VerfassungsschutzJulian King, EU-Kommissar für die Sicherheitsunion, hält einenVortrag auf dem diesjährigen Symposium des Bundesamts fürVerfassungsschutz und nimmt um 12:15 Uhr an einer Pressekonferenzgemeinsam mit u.a. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes fürVerfassungsschutz, teil. Weitere Informationen beipressesprecher@bfv.bund.de. Während seines zweitägigen Aufenthaltstrifft Kommissar King außerdem mit Bundesinnenminister Horst Seehoferzusammen und nimmt an einer Sondersitzung des Bundestagsausschussesfür Inneres teil.Berlin: Theateraufführung "BORDERLINER. Eine neueEU-Familienaufstellung"Die Senatsverwaltung für Kultur und Europa lädt gemeinsam mit derVertretung der Europäischen Kommission in Deutschland zurTheateraufführung "BORDERLINER. Eine neue EU-Familienaufstellung"(http://ots.de/EyqX24) von Katja Hensel in das TAK (Theater im AufbauHaus) ein. "Borderliner" ist die Fortsetzung vom Theaterstück "WieEuropa gelingt. Eine EU-Familienaufstellung", das 10 Jahreerfolgreich durch den deutschsprachigen Raum getourt ist. Im Rahmender Europawoche (https://ec.europa.eu/germany/events/europe_day_de)wird nun die aktualisierte Fassung gezeigt.Brüssel: Rat "Allgemeine Angelegenheiten" (Artikel 50)Der Chefunterhändler der Kommission Michel Barnier wird den Rat imEU-27-Format über den Stand der Brexit-Verhandlungen unterrichten.Dabei geht es um den Entwurf des Austrittsabkommens sowie um diekünftigen Beziehungen der EU zum Vereinigten Königreich. Mehr Detailsdazu finden Sie hier:http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac-art50/2018/05/14/Brüssel: Rat "Allgemeine Angelegenheiten"Der Rat wird die nächste Tagung des Europäischen Rates am 28./29.Juni 2018 (http://ots.de/dCr5v3) vorbereiten. Die Kommission wird demRat zudem ihre Vorschläge für den mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) fürdie Zeit nach 2020(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3570_de.htm) vorstellen,über die die Minister im Anschluss beraten werden. Die Aussprache istöffentlich. Ferner wird der Rat den aktuellen Stand in Bezug auf dieRechtsstaatlichkeit in Polen(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5367_de.htm) erörtern.Weitere Informationen hier:http://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2018/05/14/Brüssel: Assoziationsrat EU-AlgerienDie Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik,Federica Mogherini, und der algerische Minister für auswärtigeAngelegenheiten, Abdelkader Messahel, werden u.a. über diepolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in der Region sowiedie Prävention und die Bekämpfung des Terrorismus und derRadikalisierung sprechen. Um 12:30 Uhr findet eine Pressekonferenzstatt. Weitere Informationen finden Sie hier: http://ots.de/K4UH73Dienstag, 15. MaiBerlin: Pressegespräch mit EU-Justizkommissarin Jourova - "Wiekönnen Datenschutz, Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit inEuropa gewährleistet werden?"Am zweiten Tag ihres Berlin-Besuchs nimmt Vera Jourova,EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung, an eineraußerordentlichen Sitzung des Rechts- und Verbraucherschutzausschussdes Bundestags teil und trifft sich mit Dorothee Bär,Staatsministerin für Digitales. Um 13 Uhr findet ein Pressegesprächmit Kommissarin Jourova zum Thema "Wie können Datenschutz,Rechtsstaatlichkeit und Meinungsfreiheit in Europa gewährleistetwerden?" statt. Ort: Vertretung der Europäischen Kommission inDeutschland, Unter den Linden 78, 10117 Berlin. Anmeldungausschließlich für Medienvertreter - bis Montag, 14. Mai um 13 Uhrunter: COMM-REP-BER-PRESSE@ec.europa.eu.Brüssel: Treffen EU/E3 mit Iran zu AtomabkommenDie EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini trifft sich mit denAußenministern Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens zuGesprächen über das Atomabkommen mit dem Iran. Im Anschluss treffendie Außenminister und EU-Außenbeauftragte Mogherini mit demiranischen Außenminister Mohammad Javad Zarif zusammen. WeitereInformationen zu diesem Treffen werden hier bekanntgegeben:http://ots.de/fQNqDN. Informationen zur Reaktion der EU auf dieAnkündigung von US-Präsident Donald Trump zum Atomabkommen mit demIran finden Sie hier:https://ec.europa.eu/germany/news/20180509-atomabkommen-iran_deMittwoch, 16. MaiBrüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung Weitere Informationen undeine detaillierte Agenda können vorab hier abgerufen werden:http://ots.de/tDraN1Luxemburg: EuGH zu Flugtarifauflagen im Zuge derLufthansa-Übernahme von SwissMit Beschluss vom 4. Juli 2005 genehmigte die Kommission diegeplante Übernahme von Swiss durch Lufthansa unter Auflagen. Zudiesen Auflagen gehört die Einhaltung der Verpflichtungszusage, dieTarife auf den Strecken Zürich-Stockholm und Zürich-Warschau (die nurvon Swiss und den Star-Alliance-Partnern SAS bzw. Lot bedient wurden)im Fall einer Tarifreduzierung auf einer bestimmten Referenzstreckeebenfalls zu reduzieren. 2013 beantragten Lufthansa und Swiss bei derKommission eine teilweise Befreiung von dieser Verpflichtungszusage.Das lehnte die Kommission mit Beschluss vom 25. Juli 2016 ab. Gegendiesen ablehnenden Beschluss wendet sich Lufthansa mit ihrer Klagevor dem Gericht der Europäischen Union, das heute sein Urteilverkündet. Weitere Informationen hier:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-712/16Luxemburg: EuG-Urteil zu deutscher FilmförderungIm März 2014 meldete Deutschland bei der Kommission eine Änderungder Beihilferegelung zur Förderung der Filmproduktion und desFilmvertriebs an. Die Förderung wird durch eine Sonderabgabefinanziert, die Kinobetreiber sowie Anbieter von Bildträgern undVideoabrufdiensten zu entrichten haben. Künftig sollen auch Anbietervon Videoabrufdiensten ohne Sitz oder Niederlassung in Deutschland indie Regelung einbezogen und der Abgabepflicht unterworfen werden.Gegen diesen Beschluss haben die niederländische NetflixInternational BV und die kalifornische Netflix, Inc. Klage beimGericht der Europäischen Union erhoben. Das Gericht verkündet nunsein Urteil. Weitere Informationen hier:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-818/16Donnerstag, 17. MaiSofia: Treffen EU-WestbalkanDer Gipfel soll neuen Schwung in die Beziehungen zwischen der EUund dem Westbalkan bringen. Dabei soll die Zusammenarbeit in denBereichen Infrastruktur, Digitales, Sicherheit und Migration weitervertieft werden. An dem Treffen EU-Westbalkan nehmen die Staats- undRegierungschefs der EU-Mitgliedstaaten sowie die Führungsspitzen dersechs Partner im Westbalkan Albanien, Bosnien und Herzegowina,Serbien, Montenegro, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonienund das Kosovo teil. EU-Ratspräsident Donald Tusk wird das Treffenleiten. Er vertritt die EU zusammen mit KommissionspräsidentJean-Claude Juncker. EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini undEU-Nachbarschaftskommissar Johannes Hahn werden ebenfalls erwartet.Weitere Informationen finden Sie hier: http://ots.de/88f76yErfurt: Kommissionsvertreter Kühnel trifft MinisterpräsidentRamelow und spricht beim Europa-Abend der Thüringer AufbaubankRichard Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommission inDeutschland, ist in Erfurt. Dort trifft er den ThüringerMinisterpräsidenten Bodo Ramelow, besucht den Landtag und hält einenVortrag über aktuelle Herausforderungen der EU und die Zukunft derEU-Förderpolitik auf dem Europa-Abend der Thüringer Aufbaubank(http://ots.de/THzGQ4).Luxemburg: EuGH-Urteil zu Bienengesundheit: Beschränkungen fürPestizideIm Jahr 2013 erließ die Kommission EU-weite Beschränkungen für denEinsatz von drei Pestizid-Wirkstoffen, die zur Gruppe derNeonicotoiden gehören. Die deutsche Bayer CropScience AG und dieschweizerische Syngenta Crop Protection AG (sowie weitereGesellschaften des Syngenta-Konzerns) haben vor dem Gericht derEuropäischen Union Klage auf Nichtigerklärung dieser Beschränkungenerhoben. Das Gericht verkündet heute seine Urteile in diesenRechtssachen. Zu diesen Urteilen wird es eine Pressemitteilung sowieFilmaufnahmen von Europe by Satellite (EBS) geben:https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm. WeitereInformationen hier:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-429/13, hier:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-451/13 und hier:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-584/13Luxemburg: EuGH zu Schwarzwälder SchinkenDie Bezeichnung "Schwarzwälder Schinken" ist (auf Antrag deseingetragenen Vereins S) seit 1997 als geografische Angabe geschützt,ursprünglich jedoch ohne Vorgaben zum Schneiden und Verpacken. 2005bzw. 2007 beantragte der Verein S, die Spezifikation dahin gehend zuändern, dass das Aufschneiden und Verpacken (für Fertigpackungen) nurim Herstellungsgebiet erfolgen darf. das Bundespatentgericht ersuchtden EuGH um Auslegung der einschlägigen Unionsvorschriften übergeschützte geografische Angaben. Es möchte insbesondere wissen,inwieweit bestimmte Aspekte der Qualitätssicherung, Kontrollen vorOrt und Rückverfolgbarkeit eine Beschränkung des Aufschneidens undVerpackens auf das Herstellungsgebiet rechtfertigen können. Hierzufindet die mündliche Verhandlung vor dem EuGH statt. WeitereInformationen: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-367/17Freitag, 18. MaiMainz: Bürgerforum "Mitreden über Europa" in MainzDas Bürgerforum "Mitreden über Europa" kommt nach Mainz: AmFreitag, 18. Mai bietet sich den Bürgerinnen und Bürgern aus Mainzund Umgebung die Gelegenheit, ihre Fragen rund um die EU mitMitgliedern des Europäischen Parlaments zu diskutieren. DasVerbindungsbüro des Europäischen Parlaments in Deutschland lädt dazuein, im Rahmen eines Bürgerforums mit Europaabgeordneten zudiskutieren. Die Europaabgeordneten Birgit Collin-Langen (CDU),Michael Detjen (SPD), Martin Häusling (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) undBernd Kölmel (LKR) stehen Rede und Antwort. Die Moderation übernimmtHadija Haruna-Oelken vom Hessischen Rundfunk. Das Bürgerforum wird inZusammenarbeit mit der Stadt Mainz ausgerichtet. Zeit: 18:00 - 19:30Uhr. Ort: Ratssaal des Rathauses der Stadt Mainz, Jockel Fuchs Platz1, Mainz. 