EU-Terminvorschau vom 12. bis 19. Februar

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 13. FebruarBrüssel: Kommission stellt ihre Winterprognose vorDer für Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zollzuständige Kommissar Pierre Moscovici stellt heute auf einerPressekonferenz die Winterprognose 2017 vor. Die Winterprognoseumfasst die Jahre 2016, 2017 und 2018 und berücksichtigt alleeinschlägigen verfügbaren Daten und Faktoren wie BIP, Wachstum,Inflation, Beschäftigung und Verschuldung. Weitre Informationen hierhttp://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-17-232_en.htmFrankfurt/Main: EU-Bürgerdialog mit EU-KommissionsvizepräsidentDombrovskisValdis Dombrovskis, Vizepräsident der Europäischen Kommission mitZuständigkeit für den Euro und den sozialen Dialog, wird einenVortrag an der Goethe Universität Frankfurt halten und sich mit demhessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier treffen. Am Abend wirDombrovskis zusammen mit Lucia Puttrich, Ministerin für Bundes- undEuropaangelegenheiten des Landes Hessen und Abgeordneten desEuropäischen Parlaments bei einem Bürgerdialog unter anderem darüberdiskutieren, wie sich europäische Politik in Hessen auswirkt. Fragenkönnen auch über den Hashtag #EUdialogues in die Diskussioneingebracht werden, die per Live-Stream im Internet übertragen wird.Zeit: 19 Uhr, Ort: Helaba Maintower, Neue Mainzer Str. 52-58.Anmeldung und weitere Informationen zum Bürgerdialog hier https://ec.europa.eu/germany/events/eu-b%C3%BCrgerdialog-frankfurt_en.Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsHeute debattiert das Parlament über eine strengere Begrenzung vonTreibhausgasemissionen auf dem EU-Kohlenstoffmarkt (EU-System für denHandel mit Emissionszertifikaten). Um den Preis derKohlenstoffemissionen zu erhöhen, schlägt die Kommission vor, dieAnzahl von CO2-Zertifikaten, die versteigert werden, um 2,4 % proJahr zu senken, und die Marktstabilitätsreserve für 2019 zuverdoppeln, um die Überzahl von Emissionsberechtigungen aufzufangen.Die Abstimmung erfolgt am Dienstag. Weitere Tagesordnungspunkte sindRegeln für einen EU-weiten Schutz für Whistleblower und dieEU-Wettbewerbspolitik. Details zur Agenda finden Sie hierhttp://ots.de/Y1XcG.Dienstag, 14. FebruarStraßburg: Wöchentliche KommissionssitzungDie Kommission wird heute einen Vorschlag zur Änderung desVerfahrens zum Erlass von delegierten Rechtsakten undDurchführungsrechtsakten vorlegen, wie Kommissionspräsident Junckerin seiner Rede zur Lage der Union vom September 2016 angekündigthatte: "Es geht nicht an, dass die Kommission von Parlament und Ratzu einer Entscheidung gezwungen wird, wenn sich die EU-Länderuntereinander nicht einigen können, ob sie die Verwendung vonGlyphosat in Pflanzenschutzmitteln verbieten wollen oder nicht. Daherwerden wir diese Regeln ändern." Mit der Überarbeitung der Verordnungüber die Ausschussverfahren soll gewährleistet werden, dass diepolitische Verantwortung dort liegt, wo es die geltendenRechtsvorschriften erfordern. Weitere Informationen und einedetaillierte Agenda können vorab hier http://ots.de/CU6Yo abgerufenwerden.Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsHeute werden im Parlament drei Berichte über die künftigeEntwicklung der EU debattiert und am Donnerstag zur Abstimmungstehen. Im Kern geht es darum, mögliche Reformen einzuleiten, um diewichtigsten politischen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen,das Vertrauen der Bürger wiederherzustellen und die Wirtschaft derEurozone widerstandsfähiger zu machen. Dienstagmittag wird der neueBundespräsident Österreichs, Alexander Van der Bellen, in einerfeierlichen Sitzung eine Rede vor dem Plenum halten. Es ist seineerste offizielle Auslandsreise. Dienstagnachmittag wird sich dasParlament mit dem 86-Milliarden-Euro-Hilfsprogramm für Griechenlandbeschäftigen. Die Tagesordnung im Überblick finden Sie hierhttp://ots.de/zYIXL.Mittwoch, 15. FebruarBerlin: EU-Kommissar Günther Oettinger im Bundestag und beimWirtschaftstag der InnovationenEU-Kommissar Günther Oettinger ist zu Gast im Haushaltsausschussdes Deutschen Bundestags und spricht um 16 Uhr beim Wirtschaftstagder Innovationen zum Thema "Transatlantischer Datenverkehr:Datenströme als Rückgrat der digitalen Wirtschaft". Das Programm undweitere Infos zum Wirtschaftstag finden Sie auf dieser Websitehttp://wti2017.de/innovation/15-februar-2017/.Berlin: EU-Entwicklungskommissar Mimica zu Gesprächen inDeutschlandNeven Mimica, EU-Kommissar für die europäischeEntwicklungszusammenarbeit, ist in Berlin zu politischen Gesprächenund wird im Deutschen Bundestag die Zukunft derEU-Entwicklungszusammenarbeit erörtern.Brüssel: EU-Kommission beschließt VertragsverletzungsverfahrenDie EU-Kommission wird ihr monatliches Paket vonVertragsverletzungsverfahren gegen EU-Mitgliedstaaten beschließen.Damit soll das Europäische Recht in der ganzen EU durchgesetztwerden. Die Pressemitteilungen zu den Verfahren werden im Internethttp://europa.eu/rapid abrufbar sein. Über spezielleVertragsverletzungen informieren die Pressesprecher der jeweiligenRessorts http://ec.europa.eu/dgs/communication/pdf/list_spp_en.pdf.Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsHeute wird das Europäische Parlament über CETA, das Wirtschafts-und Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada debattieren undabstimmen. Diese richtungweisende Vereinbarung, die den Handel mitWaren und Dienstleistungen ankurbeln sowie die Investitionsströmevergrößern soll, kann nur mit Zustimmung des Europäischen Parlamentsvorläufig in Kraft treten. Am Nachmittag führt das Parlament eineDebatte über den Kommissionsvorschlag zu obligatorischen Kontrollenan den EU-Außengrenzen. Alle EU-Bürger und Drittstaatsangehörigen,die in die EU ein- oder aus dieser ausreisen, sollen mit Datenbanken,z. B. über verlorene und gestohlene Dokumente, abgeglichen werden.Das Gesetz würde die EU-Staaten zusätzlich verpflichten, zuüberprüfen, ob die Reisenden eine Bedrohung der öffentlichen Ordnungund inneren Sicherheit darstellen. Die Abstimmung ist am Donnerstag.Auch das neue Antiterrorgesetz der EU wird debattiert, eineAbstimmung steht am Donnerstag an. Damit soll die Vorbereitung vonterroristischen Handlungen zu einem Straftatbestand werden. WeitereDetails zur Tagesordnung finden Sie hier http://ots.de/wiP9Y.Berlin: Podiumsdiskussion "Europäische Lösungen für globaleProbleme?"Zentrales Thema der Diskussion anlässlich der Veröffentlichung des"Oxford Handbook of Comparative Regionalism" ist dieProblemlösungsfähigkeit der EU sowie anderer Regionalorganisationen,die sich mit globalen oder überregionalen Problemen konfrontiertsehen. Auf dem Podium diskutieren Dr. Emily Haber, Staatssekretärinim Bundesinnenministerium, Martin Kotthaus, Leiter derEuropa-Abteilung des Auswärtiges Amts, Bernhard Schnittger, stellv.Leiter und Leiter der politischen Abteilung der Vertretung derEuropäischen Kommission in Deutschland und Prof. Thomas Risse, Leiterder Arbeitsstelle Transnationale Beziehungen, Außen- undSicherheitspolitik an der FU Berlin. Zeit: 18 Uhr, Ort:Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, Jägerstraße22/23. Anmeldung unter http://ots.de/JjbiM.Berlin: Filmvorführung und Diskussion "EuropaKultur - einKontinent in Bewegung"Die Vertretung der Europäischen Kommission, das Informationsbürodes Europäischen Parlaments, EUNIC Berlin und die Botschaft derRepublik Malta laden ein zu einer Veranstaltung in der Reihe"EuropaKultur - ein Kontinent in Bewegung". Dabei soll das ThemaMigration anhand der unterschiedlichen persönlichen Geschichtenbetrachtet werden, die in dem preisgekrönten maltesischen Spielfilm"Simshar" erzählt werden. Zeit: 18 Uhr, Ort: Europäischen Haus, Unterden Linden 78. Anmeldung (bis 14.2.) unterhttps://ec.europa.eu/germany/europakultur-events-registration_de.Luxemburg: EuGH verhandelt in drei Fällen über BienengesundheitDas Gericht der EU verhandelt an drei aufeinanderfolgenden Tagenüber drei Fälle von Beschränkungen für Pestizide zum Wohl von Bienen.Am 15.2. wird über die Klage der deutschen Bayer CropScience AGverhandelt. Das Unternehmen hat vor dem Gericht gegen eineEU-Kommissionsverordnung geklagt. Es geht um die 2013 verhängteEU-weite Beschränkungen für den Einsatz von dreiPestizid-Wirkstoffen, die zur Gruppe der Neonicotoiden gehören. Nachden Feststellungen der Kommission gefährden diesePflanzenschutzmittel die europäische Population der Honigbienen. Am16.2. verhandelt das Gericht über eine Klage der schweizerischenSyngenta Crop Protection AG sowie weiterer Gesellschaften desSyngenta-Konzerns. Am 17.2. steht eine Klage verschiedenerGesellschaften des BASF-Konzerns gegen die Beschränkung desPestizid-Wirkstoffs Fipronil auf der Tagesordnung. WeitereInformationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-429/13, hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-451/13 und hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-584/13.Donnerstag, 16. FebruarMünchen: EU-Kommissionspräsident Juncker hält Rede auf EuropaKonferenzDie Münchner Europa Konferenz ist ein politisch unabhängiges undüberparteiliches Forum, das 2015 ins Leben gerufen wurde, umeuropäische Aspekte und Prozesse zu erörtern. Zur dritten Konferenzim Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz wird auchEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker kommen und eine Redehalten. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://www.europakonferenz.eu/index.html.Bonn: Federica Mogherini bei G20-Außenministertreffen (bis 17.2.)Die Außenminister der G20-Staaten kommen am 16. und 17. Februar inBonn zusammen. Der Gruppe gehören 19 Staaten sowie die EU an. DieEU-Kommission und der Präsident des Europäischen Rats teilen sich dengemeinsamen EU-Sitz. Seitens der EU wird Federica Mogherini, die HoheVertreterin für Außen- und Sicherheitspolitik, an dem Treffenteilnehmen. http://ots.de/7RBMuBerlin: Europäische Erfolgsgeschichten aus KREATIVES EUROPA KULTURDas EU-Kulturförderprogramm KREATIVES EUROPA erreicht 2017 dieHälfte seiner Laufzeit. Bis Jahresende wird die EU-Kommission nacheiner öffentlichen Konsultation (23.01. - 16.04.2017) eineZwischenbewertung des Programms vorlegen. Das FörderprogrammKREATIVES EUROPA KULTUR gibt bei der Veranstaltung einen Einblick inseine Förderpraxis, durch Projektpräsentationen und Gespräche mitEU-erfahrenen Projektleitern und Vertretern der EuropäischenKommission. Weitere Informationen und Anmeldung hierhttp://ots.de/y1ZrD.Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsAm letzten Tag der Plenartagung stehen mehrere Abstimmungen (u.a.zum neuen Antiterrorgesetz und zu den obligatorischen Kontrollen anden EU-Außengrenzen) auf der Agenda. Außerdem befasst sich dasParlament mit der Luftfahrtstrategie für Europa sowie mit derdeutschen PKW-Maut. Um 11:30 Uhr wird noch der kanadischePremierminister Justin Trudeau vor dem Plenum sprechen. DieTagesordnung finden Sie auch hier http://ots.de/tlCqz.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Haftung für SilikonbrustimplantateIm Zusammenhang mit den Brustimplantaten aus minderwertigemIndustriesilikon ersucht der deutsche Bundesgerichtshof den EuGH umAuslegung der Medizinprodukte-Richtlinie 93/42. Ein französischesHerstellerunternehmen hatte die TÜV Rheinland LGA Products GmbH miteiner Konformitätsbewertung beauftragt. Der BGH hat in dritterInstanz über eine Klage einer Betroffenen zu entscheiden, die vom TÜVSchmerzensgeld in Höhe von 40.000 Euro und den Ersatz künftigermaterieller Schäden verlangt, weil der TÜV seinen Pflichten nichthinreichend nachgekommen sei. Weitere Informationen dazu finden Siehier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-219/15.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Vergütung für Rundfunkveranstalter wegenTV in HotelzimmernDie österreichische Verwertungsgesellschaft Rundfunk, die einenGroßteil der österreichischen Rundfunkveranstalter, aber auch z.B.ARD und ZDF vertritt, hat den Betreiber eines Hotels vor demHandelsgericht Wien auf Auskunft und Schadensersatz verklagt. In denGästezimmern des Hotels stehen den Gästen Fernsehgeräte zurVerfügung, über die sie diverse Fernseh- und Hörfunkprogramme sehenbzw. hören können. Das Hotel erhebt kein spezielles Entgelt für dieseNutzung. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-641/15.Freitag, 17. FebruarMünchen: Internationale Sicherheitskonferenz, u.a. mit Tusk undMogherini (bis 19.2.)In München beginnt die dreitägige Sicherheitskonferenz. Daranwerden neben zahlreichen Staats- und Regierungschefs, Außen- undVerteidigungsministern auch EU-Ratspräsident Donald Tusk, sowie dieHohe Beauftragte der EU für Außen- und Sicherheitspolitik, FedericaMogherini, der Erste Kommissionsvizepräsident Frans Timmermans undEU-Haushaltskommissar Günther Oettinger teilnehmen. Themen derKonferenz werden u.a. die Fortentwicklung der NATO sowie dieinternationalen Krisen in der Ukraine und Syrien sein. WeitereInformationen dazu finden sie hierhttps://www.securityconference.de/.München: Pressegespräch mit EU-Kommissar Günther OettingerIm PresseClub München findet ein Gespräch mit HaushaltskommissarGünther Oettinger zum Thema "Wird es eine Europa-Steuer geben?"statt. Oettinger wird über seine Pläne zur Finanzierung der EU, denBrexit sowie die aktuellen politischen Entwicklungen in den USAsprechen. Informationen zur Veranstaltung finden Sie auch unterhttp://ots.de/Opp2X.Magdeburg: Bürgerforum "Mitreden über Europa"Wie wirkt sich europäische Politik in Sachsen-Anhalt aus? Was solldie EU regeln und was besser nicht? Das Bürgerforum soll dieMöglichkeit eröffnen, mit Abgeordneten des Europäischen Parlamentsüber diese und andere Themen zu diskutieren. Die EuropaabgeordnetenArne Lietz (SPD) und Sven Schulze (CDU) sowie Dr. Michael Schneider,Staatssekretär für Bundes- und Europaangelegenheiten des LandesSachsen-Anhalt und Mitglied des Europäischen Ausschusses derRegionen, sowie Prof. Dr. Wolfgang Renzsch, Jean-Monnet-Chair ofEuropean Studies an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg,stehen den Bürgern Rede und Antwort. Weitere Informationen finden Siehier http://ots.de/Wxxpg.Brüssel: Ratstreffen der Minister für Bildung, Jugend, Kultur undSportDie Minister befassen sich heute mit Bildungsfragen. Zunächst gehtes um das Thema "Investieren in Europas Jugend". Hier steht vor allemdas Europäische Solidaritätskorps im Mittelpunkt der Gespräche.Weiterhin wird der Rat Schlussfolgerungen annehmen wie einehochwertige Bildung für alle erreicht werden kann. Diese stehen imZusammenhang mit der Mitteilung der Kommission über die Verbesserungund Modernisierung der Bildung und zielen darauf ab, derBildungspolitik eine zentrale Rolle bei der Förderung der Inklusionund der Achtung der Vielfalt in der EU zukommen zu lassen. Außerdemsteht noch eine Diskussion über den Beitrag von Bildung undAusbildung zum sozialen Zusammenhalt in der EU auf der Agenda. Dieaktuelle Tagesordnung wird vorab hierhttp://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eycs/2017/02/17/veröffentlicht.