EU-Terminvorschau vom 11. bis 19. Januar 2020

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen derEU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine derEU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union unddes Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Samstag, 11. JanuarAbu Dhabi: EU-Energiekommissarin Simson bei Jahresversammlung derInternationalen Organisation für erneuerbare Energien (bis 12.01.)Energiekommissarin Kadri Simson hält eine Eröffnungsrede bei derJahresversammlung der Internationalen Organisation für erneuerbare Energien(IRENA) und nimmt am ministeriellen runden Tisch zum Thema grüner Wasserstoffteil. Am Rande führt Simson eine Reihe bilateraler Gespräche, um die aktuellegeopolitische Lage in der Region und die Auswirkungen auf die Energiesicherheitzu erörtern. Sonntags ist ihre Teilnahme an einer Podiumsdiskussion desAtlantikrates über Geopolitik und Energiesicherheit geplant, sowie eineDiskussion mit Jugendlichen über den europäischen Grünen Deal. WeitereInformationen und eine detaillierte Tagesordnung finden Sie hierhttps://www.irena.org/events/2020/Jan/IRENA-10-Assembly.Sonntag, 12. JanuarBrüssel: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft österreichischenBundeskanzler KurzKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft den österreichischenBundeskanzler Sebastian Kurz zu einem Gespräch. Um ca. 12 Uhr findet einegemeinsame Presseerklärung statt, die live verfolgt werden kann auf Europe bySatellite https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200112.Montag, 13. JanuarLuxemburg: Vereidigung der neuen EU-Kommission vor dem Gerichtshof der EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Mitglieder des Kollegiumsleisten vor dem Gerichtshof der EU in Luxemburg ihren förmlichen Amtseid. Mitdieser "feierlichen Verpflichtung" geloben die Mitglieder der Kommission, dieVerträge und die Charta der Grundrechte der EU zu achten und ihre Tätigkeit involler Unabhängigkeit im allgemeinen Interesse der Union auszuüben. DieEidesleistung erfolgt ab 15 Uhr und wird auf Europe by Satellite livehttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1 übertragen.Luxemburg: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft luxemburgischenPremierminister BettelBei ihrem Besuch in Luxemburg trifft Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyenden Großherzog von Luxemburg, Henri von Nassau, sowie den luxemburgischenPremierminister Xavi Bettel. Im Anschluss findet eine gemeinsame Pressekonferenzmit Premierminister Bettel statt, die live auf Europe by Satellitehttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1 übertragen wird. Die genaueUhrzeit steht noch nicht fest.Pau, Frankreich: Gipfeltreffen zur G5-SahelzoneJosep Borrell, der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik,nimmt am G5-Sahel-Gipfel teil, der von Frankreichs Präsident Emmanuel Macronausgerichtet wird. Dabei geht es vor allem um die Stärkung der internationalenUnterstützung der afrikanischen Sahel-Länder in den Bereichen Sicherheit undEntwicklung durch die G5 Sahel Joint Force. Auch Vertreter der VereintenNationen und der Afrikanischen Union sowie die Staats- und Regierungschefs derG5-Sahel-Länder (Burkina Faso, Tschad, Mali, Mauretanien, Niger) nehmen an demTreffen teil. Hintergrundinformationen zur Zusammenarbeit der EU mit denG5-Sahel-Ländern finden Sie hierhttps://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/factsheet_eu_g5_sahel_july-2019.pdf.Weitere Informationen zu dem Treffen finden Sie hier http://ots.de/duMFbsStraßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 16.01.)Am ersten Sitzungstag debattieren die Abgeordneten über die Themen Abbau desgeschlechtsspezifischen Lohngefälles in der EU, Bekämpfung der Obdachlosigkeitund die Forderung nach einem einheitlichen Ladegerät für alle Mobiltelefone. DieTagesordnung können Sie hierhttps://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html einsehen. EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200113 überträgt dieParlamentssitzung live.Dienstag, 14. JanuarStraßburg: Wöchentliche KommissionssitzungAuf der vorläufigen Agenda für das wöchentliche Treffen der Kommissare stehenunter anderem der Investitionsplan für ein nachhaltiges Europa, der Fonds füreinen gerechten Übergang zur Unterstützung von EU-Regionen beim Übergang zueiner emissionsarmen Wirtschaft ("Just Transition Fund"), der Fahrplan für einsoziales Europa sowie eine öffentliche Konsultation zu fairen Mindestlöhnen inder EU. Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab hierhttps://ec.europa.eu/transparency/regdoc/index.cfm?fuseaction=gridyear abgerufenwerden.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 16.01.)Am Morgen des zweiten Sitzungstags hält Kommissionspräsidentin Ursula von derLeyen eine Rede zum Programm der kroatischen EU-Ratspräsidentschaft. ImAnschluss diskutieren die Abgeordneten über die Bürgerrechte infolge des Brexit,die Abstimmung folgt am Mittwoch. Um 15 Uhr stellt Frans Timmermans, der für denGrünen Deal zuständige exekutive Kommissionsvizepräsident, dem Plenum den Fondsfür einen gerechten Übergang ("Just Transition Fund") vor. Im Anschlussdebattieren die Abgeordneten gemeinsam mit dem EU-Außenbeauftragten JosepBorrell über die jüngsten Entwicklungen im Iran und Irak. Die Tagesordnungkönnen Sie hier https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html einsehen.EbS+ https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200114 überträgt dieParlamentssitzung live.Luxemburg: EuGH-Schlussanträge zu Auslandsspenden für zivilgesellschaftlicheOrganisationen in UngarnNach Ansicht der Kommission verstößt Ungarn gegen den freien Kapitalverkehrsowie gegen die EU-Grundrechte-Charta, indem es diskriminierende, nichterforderliche und nicht gerechtfertigte Beschränkungen für ausländische Spendenan ungarische Organisationen der Zivilgesellschaft geschaffen habe. Mit demungarischen Gesetz von 2017 seien u.a. für Organisationen der ZivilgesellschaftRegistrierungs-, Melde- und Transparenzpflichten eingeführt worden. DieKommission hat daher beim Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage gegen Ungarnerhoben. Der Generalanwalt Campos Sánchez-Bordona legt heute seineSchlussanträge vor. Weitere Informationen auf den Seiten des EuGHhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-78/18.Mittwoch, 15. JanuarBerlin: Exekutiv-Vizepräsident Timmermans zu politischen Gesprächen in derBundeshauptstadt (bis 16.01.)Exekutiv-Vizepräsident Frans Timmermans, zuständig für den europäischen GrünenDeal, ist zu politischen Gesprächen Berlin. Geplant sind u.a. ein Treffen mitBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sowie Termine mit Vertretern desDeutschen Bauernverbandes und des Verbandes der Automobilindustrie (VDA).Darüber hinaus wird Timmermans am Neujahrsempfang von Justizministerin ChristineLambrecht teilnehmen.Berlin: Michel Barnier zu politischen Gesprächen in der BundeshauptstadtMichel Barnier, Leiter der Task Force für die Beziehungen der EU zum VereinigtenKönigreich, kommt zu politischen Gesprächen nach Berlin.Dublin: Kommissionspräsidentin von der Leyen trifft irischen PremierministerVaradkarBei ihrem Besuch in Irlands Hauptstadt trifft Kommissionspräsidentin Ursula vonder Leyen den irischen Premierminister Leo Varadkar. Im Anschluss ist einegemeinsame Pressekonferenz geplant. Der genaue Zeitpunkt der Pressekonferenzwird noch bekannt gegeben, übertragen wird sie live von Europe by Satellitehttps://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/live/1.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 16.01.)Der dritte Sitzungstag beginnt mit einer Debatte über die Position desEuropäischen Parlaments zur Konferenz zur Zukunft Europas. Nach einer Debattemit EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von derLeyen am Mittwochmorgen wird das Parlament über eine Entschließung abstimmen, inder es seine Vision für die bevorstehende Konferenz zur Zukunft Europas darlegt.Außerdem steht der Besuch des jordanischen Königs Abdullah II. auf der Agenda.Auf der Agenda steht darüber hinaus eine Debatte zum Fortschritt derArtikel-7-Verfahren zur Rechtsstaatlichkeit in Ungarn und Polen. Am Donnerstagfolgt dazu eine Entschließung des Parlaments. Weiterhin werden die Abgeordnetenüber eine Entschließung zum europäischen Grünen Deal abstimmen. Die Tagesordnungkönnen Sie hier https://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html einsehen.EbS+ https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200115 überträgt dieParlamentssitzung live.Luxemburg: EuGH-Schlussanträge zur Speicherung von und Zugriff aufVerbindungsdatenDie Nichtregierungsorganisation Privacy International beanstandet vor dembritischen Investigatory Powers Tribunal den Erwerb und die Nutzung vonMassen-Telekommunikationsdaten durch die Sicherheits- und Nachrichtendienste desVereinigten Königreichs. Das Investigatory Powers Tribunal möchte vomGerichtshof wissen, ob die Anweisung eines Ministers an einen Betreiber eineselektronischen Kommunikationsnetzwerks, den nationalen Sicherheits- undNachrichtendiensten Massen-Telekommunikationsdaten zur Verfügung zu stellen, inden Anwendungsbereich des Unionsrechts und der e Datenschutzrichtlinie fällt.Weitere Informationen zu dem Fall hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-623/17. Desweitern beanstanden LaQuadrature du Net, das French Data Network sowie weitere Verbände vor demfranzösischen Conseil d'État verschiedene Dekrete zur Umsetzung desfranzösischen Gesetzbuchs über innere Sicherheit. Diese Dekrete betreffen dieMöglichkeit, Anbieter elektronischer Kommunikationsdienste und technischeDienstleister zu verpflichten, Verbindungsdaten zur Verfügung zu stellen bzw.automatisierte Verarbeitungen einzusetzen, die dazu dienen, anhand bestimmterParameter Verbindungen aufzuspüren, die auf eine terroristische Bedrohunghinweisen können. Der Conseil d'État hat dem Gerichtshof in diesem Zusammenhangeine Reihe von Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. Weitere Informationen zudem Fall hier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-511/18 und hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-512/18. Schließlich haben diebelgische Kammer der französisch- und deutschsprachigen Rechtsanwaltschaften,die belgische Vereinigung Académie Fiscale, die Liga voor Mensenrechten und dieLigue des Droits de l'Homme sowie eine Reihe von Einzelpersonen beim belgischenVerfassungsgerichtshof Klage auf Nichtigerklärung des belgischen Gesetzes vom29. Mai 2016 über die Sammlung und Aufbewahrung der Daten im Bereich derelektronischen Kommunikation erhoben. Der belgische Verfassungsgerichtshof hatdem EuGH in diesem Zusammenhang eine Reihe von Fragen hinsichtlich derVereinbarkeit der streitigen Vorratsdatenspeicherung mit dem Unionsrechtvorgelegt. Weitere Informationen zu dem Fall hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-520/18. Generalanwalt CamposSánchez-Bordona legt heute seine Schlussanträge vor.Donnerstag, 16. JanuarBerlin: Pressekonferenz der Kommissare Wojciechowski und Kyriakides bei derInternationalen Grünen Woche (bis 26.01.)Die Internationale Grüne Woche (IGW) wird heute Abend offiziell eröffnet. Siefindet bis 26. Januar in Berlin statt. EU-Landwirtschaftskommissar JanuszWojciechowski und Stella Kyriakides, EU-Kommissarin für Gesundheit undLebensmittelsicherheit, geben um 16 Uhr eine Pressekonferenz in Halle 6.3,Pressezentrum, Raum C (Dolmetschung Englisch/Deutsch). Anschließend nehmen beidean der offiziellen Eröffnungsfeier um 18:00 Uhr teil. Ort: City Cube Berlin,Ebene 2 - Halle B. Akkreditierung für Medienvertreter ist nur direkt über dieGrüne Woche möglich, ab sofort hierhttps://www.gruenewoche.de/Presse/Akkreditierung/. Kontakt bei der EU-KommissionBerlin: Claudia Guske, Mail: claudia.guske@ec.europa.eu, Tel. 030 2280 2190.Straßburg: Sitzungswoche des Europäischen Parlaments (bis 16.01.)Wie stets am letzten Tag einer Sitzungswoche stehen Fälle von Verletzungen derMenschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit auf der Tagesordnungdes Parlaments. Außerdem verabschieden die Abgeordneten voraussichtlich ihreForderungen zur UN-Konferenz zum Schutz der biologischen Vielfalt, dersogenannten COP15. Die Tagesordnung können Sie hierhttps://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html einsehen. EbS+https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/2/20200116 überträgt dieParlamentssitzung live.Freitag, 17. JanuarBerlin: Kommissar Wojciechowski beim Global Forum For Food and Agriculture (bis18.01.)EU-Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski nimmt am Global Forum for Foodand Agriculture (GFFA) teil. Auf der Konferenz diskutieren über drei Tage rund2000 internationale Besucher aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft undZivilgesellschaft zu einem Schwerpunktthema. Weitere Informationen hierhttps://www.gffa-berlin.de. Im Rahmen des GFFA organisiert die EuropäischeKommission am Freitagnachmittag, von 15.30 bis 17.00 Uhr, ein High Level Panelzum "Entwicklungspotential des Handels mit Erzeugnissen der Land- undErnährungswirtschaft: Ein "win-win" für Afrika, EU und die Welt". Ein Webstreamauf der GFFA-Website ist geplant. Informationen zur Akkreditierung fürJournalisten beim GFFA gibt es hierhttps://www.gffa-berlin.de/presseinformation2020-2/ .Berlin: EU-Kommissare Wojciechowski und Kyriakides bei Konferenz zu SchweinepestVon 16.00 bis 18.30 Uhr organisiert die Europäische Kommission bei der GrünenWoche eine hochrangige, internationale Konferenz zur Afrikanischen Schweinepestund ihren Auswirkungen weltweit, Ort: Hub27, Messegelände. Die EU-Kommissarinfür Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, Stella Kyriakides, wird die Konferenzeröffnen. Weitere Redner sind u.a. Bundeslandwirtschaftsministerin JuliaKlöckner, die kroatische Landwirtschaftsministerin Marija Vuckovic, derjapanische Landwirtschaftsminister Taku Eto sowie Joachim Rukwied, Präsident vonCOPA (als Vertreter der europäischen Landwirte). Auch LandwirtschaftskommissarJanusz Wojciechowski nimmt teil.Berlin: Beschäftiungskommissar Schmit zu politischen Gesprächen in derBundeshauptstadtEU-Kommissar Nicolas Schmit, zuständig für Beschäftigung und soziale Rechte,reist zu politischen Gesprächen nach Berlin.Sonntag, 19. JanuarMünchen: Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht bei Digital-Life-Design(DLD) KonferenzKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besucht die Digital-Life-Design(DLD) Konferenz und hält eine Keynote-Rede. 