EU-Terminvorschau vom 10. bis 14. Dezember 2018

Berlin (ots) - Die EU-Terminvorschau ist ein Service derVertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Siekündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des EuropäischenParlaments, des Rates der Europäischen Union und des EuropäischenGerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Kurzfristige Änderungen sind möglich.Montag, 10. DezemberBerlin: Konferenz "Profile der Vermissten - Syrien: WirksameAntworten"Die Internationale Kommission für vermisste Personen organisiertdiese Konferenz, bei der Initiativen besprochen werden sollen, diesich mit dem Problem vermisster Personen im Syrien-Konflikt befassen.Eingeleitet wird die Veranstaltung von Hilde Hardeman,Bereichsleiterin für außenpolitische Instrumente bei der EuropäischenKommission. An der Diskussion nehmen auch Vertreter betroffenerFamilien aus Syrien und von anderen Regionen der Welt teil. Zeit: 17Uhr, Ort: Vertretung der Europäischen Kommission, Unter den Linden78, 10117 Berlin. Weitere Informationen und Anmeldung hierhttp://ots.de/fJ4Wt6.Ludwigsfelde: Bürgerdialog zur Herausforderung Digitalisierung:Was macht die Politik? Was erwarten Verbraucher?Beim Bürgerdialog diskutieren Stefan Ludwig, Minister der Justizund für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg, Nikolausvon Peter, Europäische Kommission in Deutschland, sowie Vanja Budde,Landeskorrespondentin Brandenburg des Deutschlandfunks (Moderation).Andreas Igel, Bürgermeister der Stadt Ludwigsfelde, übernimmt dieSchirmherrschaft. Zeit: 18 Uhr, Ort: Sitzungssaal des Rathauses,Rathausstraße 3, 14974 Ludwigsfelde. Weitere Informationen dazufinden Sie hier http://ots.de/04sxZW.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 13.12.)Das Europaparlament debattiert über das Partnerschaftsabkommenzwischen der EU und Japan sowie über den Schutz der Arbeitnehmergegen die Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit.Auf der Tagesordnung stehen außerdem u.a. Aussprachen überTransparenz und Nachhaltigkeit der EU-Risikobewertung im Bereich derLebensmittelkette und über die vollständige Anwendung derBestimmungen des Schengen-Besitzstands in Bulgarien und in Rumänien.Die vollständige Tagesordnung finden Sie vorab hierhttp://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html. Europe bySatellite (EbS+ http://ots.de/doLN6v) überträgt alle Debatten desTages.Brüssel: Rat für Auswärtige AngelegenheitenDer Rat wird unter dem Vorsitz von Federica Mogherini, der HohenVertreterin der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik,mit einer Diskussion über aktuelle Angelegenheiten beginnen. DieAußenminister werden über die Situation auf dem westlichen Balkansprechen, darunter über neueste Entwicklungen in Bosnien undHerzegowina. Der Rat wird auch die Zusammenarbeit zwischen der EU undder Afrikanischen Union im Hinblick auf das Ministertreffen derEuropäischen Union mit der Afrikanischen Union erörtern, das am 21.und 22. Januar 2019 stattfinden wird. Die Außenminister debattierenüber die jüngsten Entwicklungen in der Ukraine und werden sich mitdem ukrainischen Außenminister Pavlo Klimkin zu einem informellenMittagessen treffen. Schließlich wird auch die Situation in VenezuelaThema sein. Dort beginnt die neue sechsjährige Amtszeit von PräsidentMaduro nach den Wahlen am 20. Mai 2018 im Januar. Zum Abschluss wirdes gegen 16.30 Uhr eine Pressekonferenz mit Federica Mogherini geben,die Europe by Satellite (EbS http://ots.de/q4mCfr) live übertragt.Weitere Informationen zur Sitzung finden Sie hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2018/12/10/.Marrakesch: EU-Kommissar Avramopoulos bei Regierungskonferenz zumUN-Migrationspakt (bis 11.12.)Auf dieser Konferenz http://www.un.org/en/conf/migration/ soll derUN-Migrationspakt verabschiedet werden. Die Europäische Kommissionbefürwortet die Annahme dieses Pakts. Den Vertragstext sowie nähereInformationen zu diesem Pakt aus Sicht der Europäischen Kommissionfinden Sie in dieser Pressemitteilung http://ots.de/DpRABF. DimitrisAvramopoulos, EU-Kommissar für Migration, Inneres und Bürgerschaft,nimmt an der Konferenz teil. Europe by Satellite (EbShttp://ots.de/H32RHY) wird Videomaterial dazu zur Verfügung stellen.Kattowitz: EU-Kommissare Arias Cañete und Bieńkowska beiUN-Klimaschutzkonferenz (bis 15.12.)Miguel Arias Cañete, EU-Kommissar für Klimaschutz und Energie,nimmt an der 24. Vertragsstaatenkonferenz https://cop24.gov.pl/ derKlimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (COP 24) teil.EU-Kommissarin Elżbieta Bieńkowska, zuständig für denBinnenmarkt, Industrie und Unternehmertum, eröffnet eineVeranstaltung zum Copernicus Climate Change Service (C3Shttp://ots.de/lINwd1) im Rahmen der Klimakonferenz. Im Auftrag derEuropäischen Union vom Europäischen Zentrum für mittelfristigeWettervorhersage (EZMW) eingerichtet, ist dieser Service wichtig fürdie Unterstützung der Überwachung des globalen und europäischenKlimazustands, indem er frei zugängliche Klimadaten zur Verfügungstellt. Europe by Satellite (EbS http://ots.de/KsCEH5) wird im Laufeder Woche immer wieder aktuelles Videomaterial zur Verfügung stellen.Montevideo: Verhandlungen über Freihandelsabkommen der EU mit denMercosur-Staaten (bis 13.12.)Die Europäische Kommission hält an einem erfolgreichen Abschlusseines ehrgeizigen, umfassenden und ausgewogenen Freihandelsabkommensmit den Mercosur-Staaten (Brasilien, Argentinien, Paraguay undUruguay) fest. Die nächste Verhandlungsrunde vom 10. bis 13. Dezemberwird alle Themen abdecken und auf den Fortschritten der letzten Rundein Brüssel vom 12. bis 20. November aufbauen. Es gilt, wichtige nochoffene Fragen der EU zu klären. Nähere Informationen zumVerhandlungsprozess, inklusive eines aktuellen Berichts über dievergangene Verhandlungsrunde, finden Sie auf dieser Websitehttp://ots.de/AMxUQm der Europäischen Kommission.Brüssel: Kooperationsrat der EU mit KirgisistanDie österreichische Außenministerin Karin Kneissl als Vertreterindes amtierenden Ratsvorsitzes und ihr neuer kirgisischer AmtskollegeTschingis Aidarbekov werden über Wirtschaftsbeziehung und politischeThemen wie die Menschenrechtssituation in dem zentralasiatischenStaat sprechen. Der Schwerpunkt wird auf der Entwicklunggutnachbarschaftlicher Beziehungen und des innerregionalen Handelszur Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung in der Regionliegen. Mehr Informationen zu dem Treffen finden Sie auf dieserWebsite http://ots.de/Mt9sYN des Europäischen Rats. Europe bySatellite (EbS http://ots.de/0NC6s5) wird Videomaterial von diesemTreffen zur Verfügung stellen.Luxemburg: EuGH-Urteil zur Widerrufbarkeit Brexit-ErklärungDer schottische Court of Session hat dem Gerichtshof die Fragevorgelegt, ob ein Mitgliedstaat, der im Einklang mit Art. 50 EUV demEuropäischen Rat seine Absicht mitgeteilt hat, aus der Unionauszutreten, diese Mitteilung einseitig zurücknehmen kann und, wennja, unter welchen Voraussetzungen. Mehrere Abgeordnete sind derAnsicht, dass die Rücknehmbarkeit dem Vereinigten Königreich dieMöglichkeit eröffnen würde, angesichts eines unbefriedigenden Brexitsin der Union zu bleiben. Der Court of Session führt aus, die Antwortdes Gerichtshofs würde den Abgeordneten des Vereinigten KönigreichsKlarheit über die Optionen verschaffen, die sie bei ihrer Stimmabgabehätten. Der Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgenvorgeschlagen, festzustellen, dass Art. 50 EUV es zulasse, dieMitteilung der Absicht, aus der Union auszutreten, einseitigzurückzunehmen. Diese Möglichkeit bestehe bis zum Zeitpunkt desAbschlusses des Austrittsabkommens. Zu diesem Urteil wird es einePressemitteilung https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/ sowieVideomaterial von Europe by Satellite (EbS http://ots.de/r9mZeQ)gebenDienstag, 11. DezemberStraßburg: Wöchentliche KommissionssitzungWeitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorabhier http://ots.de/FKwZ8D abgerufen werden.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 13.12.)Auf der Tagesordnung steht die Vorbereitung der Tagung desEuropäischen Rates am 13. und 14. Dezember. Dazu wirdEU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zu den Abgeordnetensprechen. Die jüngste Euro-Gruppen-Sitzung, die zu Fortschritten beider Integration der Eurozone geführt hat, ist Gegenstand der zweitenDebatte. Das Parlament stimmt außerdem über neue Regeln fürRisikobewertungen der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit(EFSA) ab. Die Vorschriften sollen sicherstellen, dass die Studien,die die EFSA für ihre Risikobewertung, Risikokommunikation undVerwaltung nutzt, zuverlässig, objektiv und unabhängig sind. DieAgentur sollte mit mehr Mitteln ausgestattet werden, um ihrewissenschaftlichen Aufgaben erfüllen zu können. Das Parlament stimmtüber einen neuen Vorschlag für ein Verfahren für Visa aus humanitärenGründen ab. Asylbewerber sollen so in die EU kommen können, ohne aufSchmuggler angewiesen zu sein. Es entscheidet auch über den Beschlussdes Beschäftigungsausschusses, Verhandlungen mit dem Rat über dieEinrichtung einer Europäischen Arbeitsbehörde aufzunehmen. Auch dieNeufassung der Vorschriften zum Schutz der Arbeitnehmer vorkrebserregenden und erbgutverändernden Stoffen, einschließlichDieselabgasen, kommt zur Abstimmung. Die vollständige Tagesordnungwird vorab hier http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.htmlveröffentlicht. Europe by Satellite (EbS+ http://ots.de/i7FUDU)überträgt alle Debatten des Tages.Brüssel: Rat für Allgemeine AngelegenheitenIn einer öffentlichen Sitzung wird der Rat eineOrientierungsaussprache über den mehrjährigen Finanzrahmen für dieJahre 2021-2027 führen. EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger wirdan der Debatte teilnehmen. Es wird ebenfalls erwartet, dass dasachtzehnmonatige Programm des Rates für den Zeitraum vom 1. Januar2019 bis 30. Juni 2020 gebilligt wird. Die Minister werden dieVorbereitungen für die Tagung des Europäischen Rates vom 13. bis 14.Dezember mit der Prüfung der Schlussfolgerungen abschließen. DieKommission wird ihren Jahreswachstumsbericht für 2019 vorlegen. GemäßArtikel 7 Absatz 1 EUV wird der Rat eine Anhörung zurRechtsstaatlichkeit in Polen abhalten und Ansichten über die Achtungder Werte der EU in Ungarn austauschen. Für 18 Uhr ist einePressekonferenz geplant, die Europe by Satellite (EbShttp://ots.de/j4oX9S) überträgt. Weitere Informationen dazu findenSie vorab hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/gac/2018/12/11/.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Anleihekaufprogramm der EZBDas deutsche Bundesverfassungsgericht ist mit mehreren Verfahrenbefasst, in denen es darum geht, ob das Public Sector PurchaseProgramme (PSPP) der Europäischen Zentralbank (EZB) zum Ankauf vonWertpapieren des öffentlichen Sektors mit dem Grundgesetz vereinbarist. Es hat dem Gerichtshof in diesem Zusammenhang eine Reihe vonFragen zur Vorabentscheidung vorgelegt. Nach Auffassung desBundesverfassungsgerichts sprechen gewichtige Gründe dafür, dass diedem Anleihekaufprogramm zugrundeliegenden Beschlüsse gegen das Verbotmonetärer Haushaltsfinanzierung verstoßen sowie über das Mandat derEuropäischen Zentralbank für die Währungspolitik hinausgehen unddamit in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten übergreifen. WeitereInformationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-493/17. Zu diesem Urteilwird es hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/ einePressemitteilung geben.Luxemburg: EuGH verhandelt über deutsche PKW-MautNach Ansicht Österreichs verstößt die von Deutschland eingeführteInfrastrukturabgabe für PKW gegen Unionsrecht. Zum einen führe sie zueiner indirekten Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit,weil in Deutschland ansässige Straßenbenützer mindestens denselbenBetrag über eine Entlastung bei der Kfz-Steuer rückerstatteterhielten. Auch die Ausgestaltung der Infrastrukturabgabe führe zueiner solchen Diskriminierung: Die Überwachung der Zahlungspflichtsowie etwaige Sanktionen kämen ganz überwiegend gegenüberausländischen Autofahrern zur Anwendung, weil deutsche Autofahrer dieInfrastrukturabgabe automatisch zur Zahlung vorgeschrieben bekämen.Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-591/17.London: Britisches Parlament stimmt über ausgehandeltesBrexit-Abkommen abGeplant ist, dass die Abgeordneten heute nach einer fünf Tagedauernden Parlamentsdebatte über den Kompromiss mit der EU namentlichvotieren. Eine Mehrheit der Abgeordneten muss mit ja stimmen, damitder Vertragstext angenommen ist. Die Staats- und Regierungschefs derEU wollen der Austrittsvertrag auf ihrem Gipfel am 13. und 14.Dezember billigen. Mehr Informationen zu den Verhandlungen und demVertrag finden Sie auf dieser Website der Europäischen Kommission.Mittwoch, 12. DezemberStraßburg: Verleihung des Sacharow-Preises bei Plenartagung desEuropäischen Parlamentes (bis 13.12.)Das Parlament wird zum Auftakt seiner Sitzung die Konsequenzen derAbstimmung des britischen Unterhauses vom 11. Dezember über dasAbkommen zum Austritt aus der EU erörtern. Dann folgt eine Aussprachemit dem Präsidenten der Republik Zypern, Nicos Anastasiades, über dieZukunft Europas in Anwesenheit von EU-KommissionspräsidentJean-Claude Juncker. Es folgt die Verleihung des Sacharow-Preises anden in Russland inhaftierten ukrainischen Filmregisseur Oleg Senzow.Nataliya Kaplan, eine Cousine von Oleg Senzow, wird den Preis inseinem Namen entgegennehmen. Für 12 Uhr ist eine Pressekonferenzgeplant, die Europe by Satellite (EbS+ http://ots.de/1B8oLu) liveübertragen wird. Die Schlussabstimmung über den EU-Haushalt desnächsten Jahres steht auf der Tagesordnung: Mit der Annahme desKompromisses zum EU-Haushalt 2019 würden die Mittel für Erasmus+,Forschung, Klimaschutz, die Bewältigung der Migration und derJugendarbeitslosigkeit aufgestockt. Mehr dazu finden Sie in dieserPressemitteilunghttps://ec.europa.eu/germany/news/20181206-eu-haushalt-2019_de derEuropäischen Kommission. Das Parlament stimmt weiterhin über dasFreihandelsabkommen mit Japan ab. Es wäre das größte bilateraleHandelsabkommen, das die EU je abgeschlossen hat. Das Plenum stimmtüber die Feststellungen und Empfehlungen desAnti-Terror-Sonderausschusses des Parlaments ab, der im September2017 seine Arbeit aufgenommen hat. Die vollständige Tagesordnungfinden Sie vorab hier.Donnerstag, 13. DezemberBrüssel: Europäischer Rat (bis 14.12.)Zu Beginn der Tagung wird der österreichische BundeskanzlerSebastian Kurz als Vertreter des Ratsvorsitzes seines Landes einenÜberblick über die Fortschritte bei der Umsetzung von früherenSchlussfolgerungen des Europäischen Rates geben. Der Europäische Ratwird auf der Grundlage eines Sachstandsberichts des Ratsvorsitzeseinen ersten inhaltlichen Gedankenaustausch über den mehrjährigenFinanzrahmen für den Zeitraum 2021-2027 führen. Entsprechend seinenSchlussfolgerungen vom März 2018 und auf der Grundlage einer von derKommission vorgenommenen Bewertung wird der Rat den Stand der Dingein Bezug auf einen uneingeschränkt funktionierenden Binnenmarktprüfen. Der Rat wird sich erneut mit der Umsetzung seines umfassendenMigrationskonzepts entsprechend seinen Schlussfolgerungen vom Juni2018 befassen. Außerdem werden die Vorbereitungen für das kommendeGipfeltreffen mit der Liga der Arabischen Staaten am 24. und 25.Februar 2019 erörtert. Die EU-Spitzen werden ferner auf die Frage derDesinformation zurückkommen. Am Freitag ist für 15.30 Uhr einePressekonferenz mit EU-Ratspräsident Donald Tusk,EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sowie demösterreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz geplant, die von Europeby Satellite (EbS http://ots.de/ZBBaru) übertragen wird. WeitereInformationen finden Sie vorab hier http://ots.de/clyJnl.Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsAuf der Agenda steht eine Debatte über Fälle von Verletzungen derMenschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit (Artikel135 GO), worüber die Abgeordneten im Nachgang abstimmen. Es folgenAussprachen zu Großen Anfragen (Artikel 130b GO). Die vollständigeTagesordnung wird vorab hierhttp://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html veröffentlicht.Europe by Satellite (EbS+ http://ots.de/2SKtun) überträgt alleDebatten des Tages.Bonn: Literatour d'Europe - Lesung mit Marlene StreeruwitzDie österreichische Autorin liest in der Literaturreihe derRegionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn und demLiteraturhaus Bonn aus ihrem Werk und spricht über "100 JahreFrauenwahlrecht". Zweimal jährlich werden Autoren aus dem Land derjeweiligen Ratspräsidentschaft vorgestellt. Beginn: 19 Uhr, Ort: Hausder Bildung, Mülheimer Platz 1, 53111 Bonn. Mehr Informationen unddie Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie auf dieser Websitehttp://ots.de/eCIx1p der Europäischen Kommission.Frankfurt/Main: Treffen des EZB-RatsDie sechs Mitglieder des Direktoriums und die Präsidenten dernationalen Zentralbanken der 19 Mitgliedstaaten des Euroraums kommenzu einer turnusgemäßen geldpolitischen Sitzung zusammen. Für 14.30Uhr ist eine Pressekonferenz mit EZB-Präsident Mario Draghi geplant.Sie wird live von Europe by Satellite (EbS http://ots.de/pc9LMx )übertragen. Mehr Informationen finden Sie auf der Websitehttps://www.ecb.europa.eu/press/calendars/mgcgc/html/index.en.htmlder EZB.Luxemburg: EuGH-Urteil zu RundfunkbeitragDas Landgericht Tübingen hat dem Gerichtshof im Zusammenhang mitdem Rundfunkbeitrag eine Reihe von Fragen vorgelegt. Es möchte u.a.wissen, ob der Rundfunkbeitrag eine unionsrechtlich verbotenestaatliche Beihilfe zugunsten der öffentlich-rechtlichenSendeanstalten SWR und ZDF darstellt. Außerdem möchte es wissen, obdas Vollstreckungsprivileg zugunsten der öffentlich-rechtlichenFernsehsender mit dem Unionsrecht vereinbar ist. Ferner möchte eswissen, ob der Rundfunkbeitrag mit der Informationsfreiheit und‒ in Bezug auf Alleinerziehende, Personen mit Zweitwohnsitzoder Wohnsitz in Grenznähe ‒ mit dem Gleichbehandlungsgebotvereinbar ist. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-492/17. Zu diesem Urteilwird es hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/ einePressemitteilung geben.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Auswirkungen von Kurzarbeit aufUrlaubsentgeltEin deutscher Betonbauer befand sich im Jahr 2015 wiederholt inKurzarbeit. Sein Arbeitgeber berücksichtigte den infolge derKurzarbeit gekürzten Lohn bei der Berechnung des Urlaubsentgelts fürden Urlaub, der ihm für 2015 zustand. Dafür stützte sich derArbeitgeber auf den allgemeinverbindlichen Bundesrahmenvertrag Bau,wonach Verdienstausfälle im Berechnungszeitraum infolge vonKurzarbeit bei der Berechnung des Urlaubsentgelts minderndberücksichtigt werden. Das Arbeitsgericht möchte vom Gerichtshofwissen, ob und in welchem Ausmaß der unionsrechtliche Anspruch aufeinen bezahlten Mindestjahresurlaub von vier Wochen einer solchenRegelung entgegensteht. Weitere Informationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-385/17. Zu diesem Urteilwird es hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/ einePressemitteilung geben.Luxemburg: EuGH-Urteil zu Passkontrollen durch Busfahrer vorEinreise nach DeutschlandNach deutschem Recht sind Busunternehmen verpflichtet, vor derEinreise nach Deutschland Pass und Aufenthaltstitel der Passagiere zukontrollieren. Das deutsche Bundesverwaltungsgericht möchte vom EuGHwissen, ob dies mit der Abschaffung von Grenzkontrollen durch denSchengener Grenzkodex vereinbar ist. Das Bundesverwaltungsgericht hatüber die Fälle von zwei Busunternehmen zu entscheiden, die Bescheidedes Bundespolizeipräsidiums anfechten, mit denen ihnen untersagtwurde, Ausländer ohne den erforderlichen Pass und den erforderlichenAufenthaltstitel nach Deutschland zu befördern. Weitere Informationendazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-412/17 und hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-474/17. Zu diesem Urteilwird es hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/ einePressemitteilung geben.Luxemburg: EuGH-Schlussanträge zu Schadensersatzklage Google wegenPresse-SnippetsDie deutsche Rechteverwertungsgesellschaft VG Media verlangt vonGoogle vor dem Landgericht Berlin Auskunft und Schadensersatz wegender Verwendung kurzer Texte oder Textausschnitte (Snippets) und vonBildern, die bei Eingabe eines Suchwortes erscheinen. Diese Vorschausolle es dem Nutzer ermöglichen, die Relevanz der angezeigtenInternetseiten für sein konkretes Informationsbedürfnis abzuschätzen.Die VG Media stützt ihre Klage auf das seit August 2013 geltendeLeistungsschutzrecht für Presseverleger nach dem deutschenUrheberrechtsgesetz (UrhG). Weitere Informationen dazu finden Siehier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=c-299/17. Zu diesemUrteil wird es hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/eine Pressemitteilung geben.Luxemburg: EuGH-Urteil wegen Euro-6-NormDie Städte Paris, Brüssel und Madrid haben beim Gericht derEuropäischen Union Klage auf Nichtigerklärung der Verordnung (EU)2016/646 der Kommission hinsichtlich der Emissionen von leichtenPersonenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 6) erhoben. Sie machenu.a. geltend, dass die Kommission für den Erlass der angefochtenenVerordnung, mit der die Grenzwerte von NOx-Emissionen von leichtenPersonenkraftwagen und Nutzfahrzeugen erhöht worden seien, nichtzuständig gewesen sei. Zudem verstoße diese Verordnung inhaltlichgegen höherrangiges Unionsrecht, u.a. gegen dieEU-Grundrechte-Charta, die Gesundheitsschutz und ein hohesUmweltschutzniveau garantiere. Weitere Informationen dazu finden Siehier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-339/16, hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-352/16 und hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-391/16. Zu diesem Urteilwird es hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/ einePressemitteilung geben.Luxemburg: EuGH-Urteile zu Beihilfen für Flughäfen Zweibrücken undAltenburg-Nobitz2014 stellte die Kommission fest, dass der Flughafen Zweibrückenund einige dort tätige Fluggesellschaften, u.a. Ryanair, mit demBinnenmarkt unvereinbare staatliche Beihilfen erhalten hätten, dieDeutschland von den Empfängern zurückfordern müsse. Die Ryanair überVereinbarungen über Flughafendienstleistungen und Marketingzugeflossenen unzulässigen Beihilfen beliefen sich nach Schätzungender Kommission auf 500.000 Euro. Gegen diesen Beschluss haben Ryanairund ihre Marketingtochter Airport Marketing Services Ltd Klage vordem Gericht der EU erhoben. Außerdem stellte die EU-Kommission fest,dass die Unterstützungsmaßnahmen, die Deutschland dem Betreiber desRegionalflughafens Altenburg-Nobitz im Süden Thüringens gewährt habe,mit den EU-Beihilfevorschriften vereinbar seien. Hingegen hättenbestimmte Dienstleistungs- und Marketingvereinbarungen zwischen demFlughafenbetreiber und Ryanair bzw. deren Marketingtochter AirportMarketing Services Ltd diesen einen ungerechtfertigten Vorteil vonrund 300 000 Euro verschafft. Weitere Informationen dazu finden Siehier http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-77/16 und hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-165/16.Luxemburg: EuGH-Urteile zu Beihilfen bei Straßen- undEisenbahnverbindung über Fehmarnbelt2015 genehmigte die Kommission die von Dänemark angemeldeteöffentliche Finanzierung der Straßen- und Eisenbahnverbindung überden Fehmarnbelt zwischen Dänemark und Deutschland. Diese Verbindungsei wichtig zur Vollendung der großen Nord-Süd-Achse zwischenMitteleuropa und Skandinavien und unterstütze somit ein wichtigesVorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse. DasFinanzierungsmodell sei daher in jedem Fall mit denEU‑Beihilfevorschriften vereinbar. Scandlines Danmark undScandlines Deutschland sowie die schwedische Stena Line Scandinaviahaben diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. WeitereInformationen dazu finden Sie hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-630/15 und hierhttp://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-631/15.Freitag, 14. DezemberBrüssel: Euro-GipfelBei diesem Treffen werden Vertreter von 27 EU-Staaten (ohneGroßbritannien, aber mit allen EU-Ländern, die den Euro bislang nichteingeführt haben) die Reform der Wirtschafts- und Währungsunionerörtern und dazu Entscheidungen treffen. Weitere Informationenfinden Sie vorab hierhttps://www.consilium.europa.eu/de/meetings/euro-summit/2018/12/14/.Berlin: Podiumsdiskussion zum Sacharow-Preis 2018Am Mittwoch ist in Straßburg der diesjährige Sacharow-Preis an denin Russland inhaftierten ukrainischen Filmregisseur Oleg Senzowverliehen worden. Seine Cousine und Sprecherin Nataliya Kaplan kommtgemeinsam mit Senzows Anwalt nach Berlin zu dieser Podiumsdiskussion.Weitere Gesprächspartner sind Rebecca Harms, Abgeordnete desEuropäischen Parlaments, sowie der Politikwissenschaftler undRusslandexperte Stefan Meister. Weitere Informationen zumSacharow-Preis 2018 und der Veranstaltung finden Sie hierhttp://ots.de/FgM4Oo. Interviewanfragen bitte vorab an Laila Wold,Telefon: 030 22801060, E-Mail: laila.wold@ep.europa.eu. Zeit: 10.30Uhr bis 12.00 Uhr, Ort: Europäisches Haus, Unter den Linden 78, 10117BerlinPressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell