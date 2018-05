EU-Terminvorschau vom 05. bis 13. Mai 2018

Berlin (ots) - Samstag, 5. MaiBrüssel: Bürgerforum erarbeitet Online-Konsultation zur ZukunftEuropas (bis 06.05.)An diesem Wochenende findet erstmals in der Geschichte der EU einBürgerforum in Brüssel statt, um eine öffentliche Konsultation überdie Zukunft Europas vorzubereiten. Eine Gruppe von 80 Europäern aus27 Mitgliedstaaten, also auch aus Deutschland, wird gemeinsam zwölfFragen für die Online-Konsultation erarbeiten. Ab dem Europatag am 9.Mai können darüber dann alle interessierten Bürger ihre Meinungabgeben und sich so aktiv in die Debatte mit einbringen, welche Artvon Europa sie sich in Zukunft vorstellen. Das Bürgerforum ab 10 Uhrlive auf EbS übertragen. Die Online-Konsultation folgt auf das imMärz 2017 veröffentlichte Weißbuch der Kommission über die ZukunftEuropas und läuft parallel zu den 500 Bürgerdialogen, die von derKommission in den nächsten zwölf Monaten organisiert werden, und denBürgerkonferenzen, die von allen Mitgliedstaaten der EU27 aufInitiative von Präsident Macron stattfinden. Weitere Informationenhier: https://ec.europa.eu/germany/Montag, 7. MaiBerlin: Wettbewerbskommissarin Vestager zu politischen Gesprächenin der HauptstadtEU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager ist zu Besuch inBerlin und trifft sich u.a. zu bilateralen Gesprächen mitBundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, Bundesfinanzminister OlafScholz, und Kanzleramtschef Helge Braun.Potsdam: Kommissionsvertreter Kühnel diskutiert mit Schülern desHelmholtz GymnasiumsDer Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland, RichardKühnel, besucht im Rahmen des EU-Schulprojekttags(http://ots.de/MlXwMu) das Helmholtz-Gymnasium und diskutiert dortmit den Schülern über die Arbeit der Europäischen Kommission inDeutschland und die derzeitigen Herausforderungen in Europa. Zeit:10.00 Uhr, Ort: Helmholtz-Gymnasium, Kurfürstenstraße 53, 14467Potsdam. Teilnahme von Medienvertretern nach vorheriger Anmeldungmöglich, Pressekontakt: Katrin Abele, Pressestelle der EuropäischenKommission in Deutschland, Tel.: 030 - 2280 2140, E-Mail:katrin.abele@web.deHannover: Auftaktveranstaltung der EU-Kampagne "Europa in meinerRegion"Niedersachsens Europaministerin Birgit Honé lädt zur bundesweitenAuftaktveranstaltung "Europa in meiner Region" (http://ots.de/BCWtb5)ein. Ab 18 Uhr werden EU-Förderprojekte aus ganz Deutschlandpräsentiert. Am Ende des Abends küren die Besucher gemeinsam miteiner hochkarätigen Jury das überzeugendste Projekt und bestimmendamit den Gewinner des neu geschaffenen "Pitch-your-Project-Awards".Mehr Informationen zur Kampagne "Europa in meiner Region" hier:http://ots.de/ByndLsMainz: IHK-Europa-Forum "Zukunft der EU, von Macron bis Brexit -Was will die Wirtschaft?"Ein Jahr vor der Europawahl können die Besucher gemeinsam mitExperten aus Politik und Wirtschaft über aktuelle Herausforderungenund die Zukunft der EU mit Blick auf den WirtschaftsstandortRheinland-Pfalz diskutieren. Die IHK für Rheinhessen und die IHKPfalz (http://ots.de/wPlumT) laden gemeinsam mit der KroatischenWirtschaftsvereinigung zu der Veranstaltung ein. Auch JochenPoettgen, Leiter der Regionalvertretung der Europäischen Kommissionin Bonn, nimmt an der Diskussion teil.Dienstag, 8. MaiLuxemburg: EuGH zur Auslegung der europäischen Asyl-VorschriftenDas deutsche Bundesverwaltungsgericht sowie derVerwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg ersuchen den EuGH umAuslegung verschiedener Unionsvorschriften über Asylverfahren.Gefragt ist, was nach der Dublin-III-Verordnung gilt, wenn der wegenUnzuständigkeit abgelehnte Asylbewerber nicht wie geplant an deneigentlich zuständigen Mitgliedstaat überstellt werden konnte, weiler nicht (rechtzeitig) aufzufinden war. Des Weiteren werden dieAuslegung und Klärung der zeitlichen Anwendbarkeit der in derAsylverfahrensrichtlinie 2013/32 eröffneten Möglichkeit diskutiert,einen Asylantrag schon dann als unzulässig abzulehnen, wenn derAntragsteller bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat subsidiärenSchutz erhalten hat. Nun findet in diesen Rechtssachen die mündlicheVerhandlung vor der Großen Kammer des Gerichtshofs statt. MehrDetails dazu finden Sie hier:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-163/17, hier:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-297/17, hier:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-318/17, hier:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-319/17 und hier:http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-438/17.Mittwoch, 9. MaiEU-weit: EuropatagDie Europäische Union feiert jährlich am 9. Mai ihren Europatag(https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day_de). Am9. Mai 1950 hielt der damalige französische Außenminister RobertSchuman in Paris eine Rede, in der er seine Vision einer neuen Artder politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte - sie gilt alsGrundstein der europäischen Integration: Die Europäische Gemeinschaftfür Kohle und Stahl, gegründet von sechs Ländern, wurde die erstesupranationale Institution und bereitete den Weg für die europäischeEinigung. Die Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschlandorganisiert zusammen mit verschiedenen Partnern im Rahmen derFeierlichkeiten eine Reihe von Veranstaltungen. Weitere Informationenunter: http://ec.europa.eu/germany/events/europe-day_deEU-weit: Start der öffentlichen Online-Konsultation zur ZukunftEuropasZum Europatag startet die Kommission eine Online-Konsultation zurZukunft Europas, deren Fragen von einem Bürgerforum erarbeitetwurden (http://europa.eu/rapid/press-release_AGENDA-18-3603_en.htm).Über die Online-Konsultation können alle interessierten Bürger ihreMeinung abgeben und sich so aktiv in die Debatte mit einbringen,welche Art von Europa sie sich in Zukunft vorstellen. Die Kommissionwird die Mitgliedstaaten über die Ergebnisse der ersten sechs Monateder Konsultation auf der Dezembertagung des Europäischen Ratesinformieren und auf dem ersten EU27-Gipfel in Sibiu, Rumänien, am 9.Mai 2019 einen Abschlussbericht vorlegen. EU-weit: Umsetzungsfrist für EU-weite Cybersicherheitsvorschriften
Bis zum 9. Mai muss das erste EU-weite Regelwerk für die
Cybersicherheit, die EU-Richtlinie über die Sicherheit von Netz- und
Informationssystemen (NIS-Richtlinie), von den Mitgliedstaaten in
nationales Recht umgesetzt werden. Dank der neuen
EU-Rechtsvorschriften arbeiten die Mitgliedstaaten verstärkt bei der
Verfolgung einer europäischen Cybersicherheitspolitik zusammen und
koordinieren die Bemühungen zum Aufbau ihrer Reaktionskapazitäten.
Die Kommission arbeitet eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten,
um die Umsetzung der Richtlinie zu unterstützen. Mehr Informationen
hier: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3650_de.htm Dank der neuenEU-Rechtsvorschriften arbeiten die Mitgliedstaaten verstärkt bei derVerfolgung einer europäischen Cybersicherheitspolitik zusammen undkoordinieren die Bemühungen zum Aufbau ihrer Reaktionskapazitäten.Die Kommission arbeitet eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten,um die Umsetzung der Richtlinie zu unterstützen. Mehr Informationenhier: http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-3650_de.htmBerlin: Verleihung des Berliner Europapreises "Blauer Bär"Mit dem Europapreis Blauer Bär ehrt die Berliner Senatsverwaltungfür Kultur und Europa gemeinsam mit der Vertretung der EuropäischenKommission in Deutschland jedes Jahr Berliner Initiativen undPersonen, die mit ihrem überwiegend ehrenamtlichen Engagement inunterschiedlichsten Gesellschafts- und Politikbereichen zumZusammenwachsen Europas und seiner Menschen beitragen. Die Ehrungfindet am 9. Mai, ab 17.30 Uhr im Festsaal des Berliner Rathausesstatt. Anmeldung und weitere Informationen hier: http://ots.de/H1X2HyBerlin: Europäische Bewegung Deutschlands vergibt Preis "FrauenEuropas" 2018Seit über 25 Jahren ehrt die Europäische Bewegung Deutschland mitdem Preis Frauen, die sich durch mutiges, kreatives oder hartnäckigesehrenamtliches Engagement in besonderer Weise für das Zusammenwachsenund die Festigung eines vereinten Europas einsetzen. "Frau Europas"2018 ist die Fernsehjournalistin und Autorin Düzen Tekkal. DieLaudatio wird die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft,Julia Klöckner, halten. Richard Kühnel, Vertreter der EU-Kommissionin Deutschland, spricht das Grußwort. Mehr Informationen hier:http://ots.de/FrwexHBerlin: Women's March am Brandenburger TorAb 11 Uhr findet am Brandenburger Tor ein "Marsch der Frauen"(http://eu-women.eu/#pll_switcher) statt, um sich für die Rechte vonFrauen einzusetzen. Richard Kühnel, Vertreter der EuropäischenKommission in Deutschland, wird ein Grußwort an die Demonstrantinnenund Demonstranten richten und sie anschließend in dieMulti-Media-Ausstellung Erlebnis Europa (https://erlebnis-europa.eu/)im Europäischen Haus einladen.München: Bühnenprogramm auf dem MarienplatzAb 14 Uhr feiert München den Europatag. Bürgermeister Josef Schmidwird die Europa-Interessierten auf der Bühne begrüßen und ein buntesProgramm voller Politik, Kultur und Unterhaltung auf dem Marienplatzstarten. Veranstalterin ist die Landeshauptstadt gemeinsam mit derVertretung der Europäischen Kommission in München und demVerbindungsbüro des Europäischen Parlaments sowie der Europa-UnionMünchen. Mehr Informationen hier: http://ots.de/il1hRuPotsdam: Preisverleihung "Europaurkunde Brandenburg"Im Rahmen der Europawoche findet die Verleihung der Europaurkunden(https://mdjev.brandenburg.de/europa/europa-und-ich/europawoche.html)im Brandenburgischen Landeshauptarchiv in Potsdam (WissenschaftsparkGolm) statt. Ausgezeichnet werden 14 Personen, die sich ehrenamtlichoder in besonders herausragender Weise hauptamtlich um dieeuropäische Integration in Brandenburg verdient gemacht haben.Donnerstag, 10. MaiBerlin: Was bringt mir die Europäische Union? - Startschuss derKampagne #EUandMEHeute fällt in Deutschland der Startschuss der neuen Kampagne#EUandME https://www.facebook.com/hashtag/euandme mit der dieKommission auf die Errungenschaften der EU für unser tägliches Lebenaufmerksam machen will. Im Rahmen der Kampagne werden fünf Filme vonjungen europäischen Regisseuren veröffentlicht, die sich dem Themagrenzenloses Europa auf ihre ganz persönliche Weise nähern. ZumKampagnenstart werden am Monbijoupark in Berlin erstmals die Filmegezeigt. Dabei besteht die Möglichkeit, sich mit dem Regisseur desdeutschen Beitrages, Matthias Hoene, persönlich auszutauschen. Dazufindet ein Rahmenprogramm mit vielen Aktionen, Gewinnspielen undMusik statt. Zeit: 15 bis 21 Uhr. Ort: Monbijou Strandbarplateau.Pressekontakt: Laura.BETHKE@ext.ec.europa.euAachen: Verleihung des Internationalen Karlspreises an denfranzösischen Präsidenten MacronDie Gesellschaft für die Verleihung des InternationalenKarlspreises zu Aachen (http://www.karlspreis.de/de/) ehrt im Jahr2018 den Präsidenten der Französischen Republik, Emmanuel Macron, fürseine Vision von einem neuen Europa und der Neugründung deseuropäischen Projektes, von einer neuen europäischen Souveränität undeiner engen, neu strukturierten Zusammenarbeit der Völker undNationen. Auch der Erste Kommissionsvizepräsident Frans Timmermansnimmt an der Verleihung teil. Der Internationale Karlspreis zuAachen, der 1950 erstmals vergeben wurde, ist der älteste undbekannteste Preis, mit dem Persönlichkeiten oder Institutionenausgezeichnet werden, die sich um Europa und die europäische Einigungverdient gemacht haben.Freitag, 11. MaiBerlin: Multimedia-Ausstellung "Erlebnis Europa" feiertzweijähriges Bestehen (bis 12.05.)Die interaktive Dauerausstellung ERLEBNIS EUROPA feiert in dieserEuropawoche ihr zweijähriges Bestehen. Die Besucher erwartenzahlreiche Aktionen, darunter eine Fragewand über die Zukunft Europasin Anlehnung an die fünf im März 2017 von KommissionspräsidentJean-Claude Juncker vorgestellten Szenarien zur Zukunft der EU(http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-385_de.htm) sowie einEuropa-Quizz mit attraktiven Preisen. 