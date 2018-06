EU-Staaten beschließen Strafzölle auf US-Importe

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die EU-Staaten haben im Handelsstreit mit den USA zur Vergeltung Strafzölle auf US-Importe beschlossen. Die von der EU-Kommission erarbeitete Liste mit Zöllen auf US-Waren sei von den Vertretern aller EU-Staaten einstimmig angenommen worden, heißt es in Medienberichten am Donnerstag unter Berufung auf mit der Abstimmung vertraute Person. In einer bereits im März veröffentlichten Version dieser Liste waren Whisky, Motorräder, Jeans und Tabakprodukte, aber auch Nahrungsmittel oder Stahlprodukte aufgeführt.

Die USA hatten zuvor unter großem internationalen Protest neue Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte verhängt. US-Präsident Donald Trump will damit die heimische Industrie stärken.

Foto: über dts Nachrichtenagentur