EU-Spitzenforschung: Hochschule Stralsund liefert intelligente Roboter nach 'Legoprinzip'

Stralsund (ots) - Studierende, Ingenieure und Professoren derHochschule Stralsund arbeiten an der smarten Fabrik der Zukunft. DasZiel: Maschinen sollen selbstständig auf wechselnde Auftragseingängereagieren und die Produktion flexibel anpassen. Kern des Vorhabensist ein neues "Mobiles Wandlungsfähiges Robotersystem". WieLegosteine lassen sich die Maschinen im Fabrikbetrieb modularzusammensetzen."Die Fabrik der Zukunft benötigt intelligente Maschinen, die sehrschnell auf neue Produktionsaufträge reagieren können", sagt ArthurDeutschländer, Professor an der Fakultät für Maschinenbau derHochschule Stralsund. "Das spart Zeit und Kosten bei den Anpassungen- Rüstvorgängen - und erweitert die Nutzbarkeit der Maschinen. DieseFlexibilitätszunahme stellt einen deutlichen Wettbewerbsvorteil dar."Produktion beschleunigenHintergrund: Unternehmen müssen sich Produktinnovationen in immerkürzeren Zeitabständen und einer kundenorientierten Fertigungstellen. Dabei wirkt sich der Wunsch nach Individualisierunginsbesondere auf der Produktebene aus und spiegelt sich in einerrasant steigenden Produkt- und Variantenvielfalt wider. In denWerkhallen muss künftig flexibler gearbeitet werden, um komplexereSerien bis hin zur Einzelfertigung herzustellen. "Die wirtschaftlicheFertigung kleiner Stückzahlen ist in der heutigen Produktionstechnikeine große Herausforderung", konstatiert Arthur Deutschländer."Während wir in den 90er Jahren versucht haben, die Komplexität zureduzieren, stehen uns in Zukunft digitale Hilfsmittel zur Verfügung,um Arbeitskomplexität zu beherrschen."Roboter werden wandlungsfähigMit Förderung der EU und des Bundesministeriums für Bildung undForschung (BMBF) hat die Hochschule Stralsund im Verbundprojekt'Productive4.0' einen Arbeitsschwerpunkt auf "Mobile WandlungsfähigeRobotersysteme" gelegt, bei denen künstliche Intelligenz eingesetztwird. "Wir entwickeln Roboter, die sich nach dem 'Legoprinzip' mitverschiedenen Werkzeugen modular kombinieren lassen und sowohlstationär als auch mobil einsetzbar sind", so Deutschländer. Mittelsfahrerloser Transportfahrzeuge werden die Roboter an den jeweilserforderlichen Standort der Produktion bereitgestellt und kommen dorttemporär zum Einsatz. Die Maschinen passen sich dabei selbstständigan die verschiedenen Arbeitsaufgaben und Abläufe an. Wie in einem"Maschinenballett" die Choreografie die Umsetzung beeinflusst, sollensich in Zukunft durch die Digitalisierung Materialflussbewegungen undProzessvorgänge zu einem Ganzen verbinden.Innovation durch KooperationIm Rahmen von 'Productive4.0' arbeitet die Hochschule Stralsundmit dem Halbleiterhersteller Infineon und weiteren Partnern zusammen:"Wir unterstützen diesen zukunftsweisenden Lösungsansatz, da sichhierdurch vielfältige Rationalisierungs¬potentiale erschließenlassen", erklärt Harald Heinrich, Principal for IndustrialEngineering and Automatisation bei Infineon in Dresden. "Zusammen mitder Hochschule Stralsund wollen wir am Standort Dresden denLösungsansatz der 'Mobilen Wandlungsfähigen Robotersysteme'erforschen, unter industrienahen Bedingungen erproben undweiterentwickeln." Die Hochschule Stralsund stellt sich flexibelden vielfältigen Herausforderungen in der Hochschulausbildung zuBeginn des 21. Jahrhunderts. Dies zeigt sich in ihren innovativenBachelor- und Master-Studiengängen. Ergänzend entwickelt siearbeitsmarktgerechte Weiterbildungskonzepte für ein lebenslangesLernen. Die Hochschule Stralsund fördert in hohem Maße dieInternationalisierung zur fachwissenschaftlichen Zusammenarbeit inLehre und Forschung. Intensive Kontakte zu Wirtschaftsunternehmen undanderen nationalen sowie internationalen Einrichtungen gewährleisteneine interessante und praxisorientierte Ausbildung. Sie versteht sichals Motor der regionalen Wirtschaft und als Partner der kleinen undmittleren Unternehmen Vorpommerns.Über den Kooperationspartner InfineonDie Infineon Technologies AG ist ein weltweit führender Anbietervon Halbleiterlösungen, die das Leben einfacher, sicherer undumweltfreundlicher machen. Mikroelektronik von Infineon ist derSchlüssel für eine lebenswerte Zukunft. Mit weltweit etwa 37.500Beschäftigten erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 (EndeSeptember) einen Umsatz von rund 7,1 Milliarden Euro. Mit den in denletzten Jahren durchgeführten Automatisierungsvorhaben ist Infineonin Dresden Technologieführer. Dafür wurde die Halbleiterfertigung inDresden 2016 mit dem Titel "Fabrik des Jahres" ausgezeichnet - in derKategorie: Sicherung des Standortes durch Digitalisie¬rung. InfineonDresden arbeitet im Projekt Productive4.0 gemeinsam mit derHochschule Stralsund an 'Mobilen Wandlungsfähigen Robotersystemen'.Über das Projekt Productive4.0Praktische Lösungen für die europäische digitale Industrie. Um diedigitale mit der realen Welt zu verbinden, sind neue Technologiengefragt. Die Hochschule Stralsund ist einer der Akteure desVerbundprojektes Productive4.0, welches unter der Federführung derInfineon Technologies AG steht. Mit 108 beteiligten Partnern istProductive4.0 Europas größtes Forschungsprojekt im Bereich derdigitalen Industrie. Mit seinen Innovationen ebnet dasProjektkonsortium den Weg zur Digitalisierung der Produktion underforscht Zukunftslösungen. Elektronik-, Informations- undKommunikationstechnologien über die gesamte Wert-schöpfungskettehinweg sind der Schlüssel zu einer hohen Produktionseffizienz. Das kofinanzierte Innovationsprojekt Productive4.0 erhältZuschüsse aus dem Forschungs- und Innovationsprogramm Horizon2020 derEuropäischen Kommission (ECSEL Joint Undertaking Projektnummer737459), dem Freistaat Sachsen, dem Bundesministerium für Bildung undForschung sowie den nationalen Förderbehörden der beteiligten Länder.