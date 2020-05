BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - EU-Parlamentspräsident David Sassoli, EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, mahnen, dass Europa momentan "sehr zerbrechlich" sei. "Nur eine starke Europäische Union kann unser gemeinsames Erbe und die Wirtschaft unserer Mitgliedstaaten beschützen", heißt es in einem gemeinsamen Text, der am Samstag veröffentlicht wurde. Man müsse sich an die Generation der 1950er-Jahre erinnern.

"Diese Menschen glaubten, dass aus den Trümmern des Kriegs ein besseres Europa und eine bessere Welt entstehen könnte – und begannen mit dessen Aufbau. Wenn wir unsere Lektionen lernen und solidarisch und geschlossen hinter unseren Werten stehen, dann kann Europa auch diesmal gestärkt aus der Krise hervorgehen."

