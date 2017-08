EU-Schutzwall gegen China-Übernahmen? Berlin macht in Brüssel Druck

Weitere Suchergebnisse zu "Kuka":

BERLIN (dpa-AFX) - Schutzwall gegen chinesische Firmenübernahmen: Die Bundesregierung macht Druck für stärkere Vetorechte der EU-Staaten beim Verkauf von Hightech-Firmen nach Fernost.



Nachdem Deutschland, Frankreich und Italien dazu bereits vor Monaten gemeinsam in Brüssel vorstellig geworden sind, fordert Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries nun von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker endlich Taten.

Die zahlreichen Firmenkäufe durch chinesische Investoren und der damit verbundene Kapitalzufluss belegten zwar die Attraktivität des Standortes Europa und sicherten auch in Deutschland Wachstum, Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Es sei aber zu erkennen, dass China sich bei Übernahmen in Europa und Deutschland einseitig auf "industrielle Hoch- und Schlüsseltechnologien" konzentriere, warnt Zypries in einem Schreiben an Juncker, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt./tb/DP/zb