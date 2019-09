EU Road Trip-Projekt - nächster Halt: Deutschland (FOTO)

Brüssel (ots) -In der Zeit vom 29. August bis zum 29. September bringt das RoadTrip-Projekt acht junge Menschen zusammen, die während eineseinmonatigen Abenteuers in zwei Teams 17 europäische Länder und mehrals 30 Regionen kennenlernen. An jeder Zwischenstation besteht dieAufgabe der beiden Viererteams darin, unbekannte Orte zu entdecken,neue Leute zu treffen und etwas über lokale, von der EU unterstützteInitiativen zu erfahren. Auf der Road Trip-Projekt-Webseite werdenbeide Teams ihre Reiseerlebnisse teilen und Erfahrungen austauschen.Team CalmaDas Team von Selina, einer 22-jährigen deutschen Journalistin,Panos, Olga und Wijnand ist in Irland gestartet und wird seinAbenteuer vom 1. bis zum 6. September in Deutschland fortsetzen, undzwar in Hamburg, Leipzig und Dresden.Das Team hat es sich zur Aufgabe gemacht, am 2. September etwasüber Nachhaltigkeit in Hamburg zu lernen. Die Stadt wurde 2011 mitdem Titel "Grüne Hauptstadt Europas" ausgezeichnet. Beide Teamsbegreifen Nachhaltigkeit als wesentlichen Bestandteil ihrer Reise undwollen dem Thema unterwegs Zeit widmen.Die zweite Station am 3. und 4. September ist Leipzig, wo dieReisenden den Gründer von Rosenberg Delikatessen kennenlernen werden.Die Produkte dieses EU-geförderten Kleinunternehmens werden mitgeringstmöglicher Umweltbelastung produziert und verkauft - und dievier jungen Leute erfahren bei ihrem Treffen mit dem Besitzer, wiesich das realisieren lässt.Bevor sie Deutschland wieder verlassen, besuchen die Reisenden am5. September noch das Fraunhofer Institut in Dresden. Hier wird dasTeam erleben, wie Verbesserungen in Forschungseinrichtungen eineeffiziente Kooperation mit Unternehmen und Branchenpartnern in derangewandten Forschung sicherstellen können.Jedes Teammitglied hat eine bestimmte Leidenschaft: Videos, Texte,Fotografie oder Präsentation. Die acht Reisenden wurden im Rahmeneines europaweiten Aufrufs im Juni 2019 aus Hunderten von Bewerbernausgesucht.Das Team Calma besteht aus Selina, einer 22-jährigen deutschenFotografin, dem 23-jährigen Panos aus Zypern, der 19-jährigenTexterin Olga aus Polen und Wijnand, einem 26-jährigenniederländischen Videoproduzenten.Selina ist 22 Jahre alt und kommt aus Regensburg. Sie hat ihrenJournalismus in Eichstätt studiert und berichtet gerne übergesellschaftsrelevante Themen, wie beispielsweise Umweltschutz.Team TravelbugsDas Team von Elliot, Dayana, Vanessa und Rares hat seinen Trip imfinnischen Åland gestartet und setzt sein Abenteuer demnächst inDeutschland fort: Vom 6. bis zum 9. September besuchen die VierHamburg und Duisburg.Am 6. September werden Elliot, Dayana, Vanessa and Rareşeinen Stop in Hamburg einlegen, um an einer Rallye teilzunehmen, beider Schülerinnen und Schülern verschiedene handwerkliche Berufevorgestellt werden sollen. Die von der EU unterstützte Initiative"INa - Integrierte Nachwuchsgewinnung Im Handwerk" bringt Schulen undUnternehmen zusammen, um junge Talente für die HamburgerHandwerksbetriebe zu finden.Am 7. September wird das Team in das industrielle Erbe der StadtDuisburg eintauchen. Im Landschaftspark Duisburg können dieTeilnehmer erleben, wie ein ehemaliger Industriestandort in einenlebendigen Ort der Kreativität und Vielfalt, des Sports und derKultur verwandelt werden kann.Über die TeilnehmerDas Team besteht aus Elliot, einem 19-jährigen schwedischenVideofilmer, Dayana, einer 22-jährigen Bulgarin, Vanessa, einer24-jährigen Texterin aus Ungarn und Rares, einem 27-jährigenrumänischen Fotografen.Nächste ZieleNach ihrer Zeit in Deutschland geht das Abenteuer für beide Teamsweiter: Team Calma reist durch Tschechien, Polen, die Slowakei,Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Zypern; Team Travelbugs erkundetBelgien, Luxemburg, Frankreich und Spanien, bevor seine Reise dannauf den Kanarischen Inseln endet.Über das Road Trip-ProjektDas Road Trip-Projekt ist eine Initiative der EU-Abteilung fürRegional- und Stadtpolitik der Europäischen Kommission. Es sollvermitteln, was die EU in den Regionen für junge Europäer (im Altervon 18 bis 30 Jahren) unternimmt. Im Jahr 2019 führt das RoadTrip-Projekt die Reisenden auf zwei Routen gleichzeitig durch Europa,jeweils von einer Insel zu einer anderen Insel.Pressekontakt:Patrick WeberMedia Relations, ICF NEXTPatrick.weber@icfnext.com+32 (0)479273482Road Trip-Projektwebseite: roadtriproject.euFacebook: @EUinmyregionInstagram: euinmyregionYoutube: EUinmyRegionOriginal-Content von: EU Kommission | Generaldirektion Regio, übermittelt durch news aktuell