"EU Road Trip Project", 2. Teil / Auf Entdeckungsreise mit dem Multivan (FOTO)

Hannover/Cabo da Roca (ots) -# Volkswagen Nutzfahrzeuge unterstützt Projekt der EU Komission miteinem T6 Multivan Highline# Start in Cabo da Roca, PortugalFahren, sehen, erleben: Start des zweiten Teils des "EU Road TripProjects". In Portugal ging es für zwei junge Europäer im T6 MultivanHighline los. Ziel: Land und Leute der EU kennenlernen. VolkswagenNutzfahrzeuge unterstützt das EU-Projekt.Yldau de Boer, 24 aus Amsterdam (Niederlande) freut sich auf dieReise über Spanien, Frankreich, Belgien bis in ihr HeimatlandHolland: "Ich bin so gespannt, neue Orte zu sehen und vor alleminteressante Menschen zu treffen. Dazu wird es bei den Stopps inStädten und kleinen Dörfern in den nächsten vier Wochen vieleMöglichkeiten geben. Das wird bestimmt mega!"Auch Fabian Sanchez, 25 aus Vilnius (Litauen) ist mit an Bord desMultivans und ergänzt: "Unsere Reise führt uns direkt am Atlantikentlang. Ich werde mit Sicherheit mit Einheimischen surfen und danachmit ihnen grillen und hoffe auf gute Gespräche."An allen Erfahrungen lassen die beiden die Welt über sozialeNetzwerke (Facebook, Instagram und YouTube) teilhaben.Es ist bereits die zweite Etappe, die Volkswagen Nutzfahrzeugeunterstützt. Die erste Strecke führte ein weiteres Zweier-Team über4.000 km von Griechenland bis nach Frankreich. Von Juni bis Augustfolgen noch eine Route entlang der Donau sowie eine Reise durch diebaltischen Länder - insgesamt über 12.000 Kilometer. Jede der vierTouren wird von jeweils zwei jungen Europäern "erfahren".Über das "Road Trip Project":Acht Europäer zwischen 19 und 26 Jahren wurden von derEuropäischen Kommission in einem Casting aus einem großen Feld vonüber 2.000 Bewerbungen ausgewählt. Unterstützung vor Ort bekommen dieReisenden von lokalen Prominenten und Bloggern, die ihre Heimat undihren Teil Europas präsentieren. Aus den Erfahrungen und Geheimtippsder Einheimischen wird ein eigener Onlinereiseführer erstellt. Zieldes Projektes ist es, eine Plattform des Austauschs zwischen jungenMenschen europaweit zu kreieren.Mehr über das Projekt:Website: www.roadtriproject.euFacebook: www.facebook.com/EUinmyregionInstagram: www.instagram.com/euinmyregionYouTube: www.youtube.com/user/RegioNetworkHashtag: #roadtripprojectWeitere Fotos unter www.vwn-presse.de.