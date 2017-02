Berlin (ots) - Berlin, 25.02.2017 - "Es ist das altbekannte Spiel:Die Europäische Kommission versucht einmal mehr, diegesundheitspolitischen Kompetenzen ihrer Mitgliedstaaten zubeschneiden. Dabei regelt der Vertrag von Lissabon eindeutig, dassüber die Gesundheitspolitik auf nationaler Ebene entschieden wird."So kommentiert Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Präsident derBundesärztekammer (BÄK), den jüngsten Vorstoß der EU-Kommission zurerweiterten Überprüfung der Verhältnismäßigkeit vonBerufsreglementierungen. Die Mitgliedstaaten sollen dazu verpflichtetwerden, neue oder zu ändernde Berufsvorschriften schon im Vorfelddarauf zu prüfen, ob sie aus Binnenmarktperspektive gerechtfertigt,notwendig und verhältnismäßig sind. In einem Schreiben an dasBundesgesundheitsministerium, das Bundesjustizministerium und dasBundeswirtschaftsministerium warnt Montgomery davor, diesenRichtlinienvorschlag im Bereich des Gesundheitswesens umzusetzen. Erverstoße gegen das in den EU-Verträgen verankerte Subsidiaritäts- undVerhältnismäßigkeitsprinzip. Zudem drohten ein erheblicherMehraufwand sowie zusätzliche Kosten durch Gutachten und Studien.Besonders gravierend sei, dass die in dem Vorschlag angelegteBegründungspflicht für Neuerungen bzw. Änderungen derBerufsvorschriften die Rechtssetzung verzögert. Dies betrifft auchwichtige Maßnahmen zum Schutz von Patienten. In ihrer ebenfalls andie Ministerien versandten Stellungnahme zudem EU-Richtlinienvorschlag weist die BÄK zudem darauf hin, dassdie darin enthaltenen Prüfkriterien nicht im Einklang mit derRechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs stehen. Dieser betonedarüber hinaus in seinen Urteilen stets das Recht derMitgliedsstaaten, selbst zu entscheiden, welche Berufe sie wie starkreglementieren. Die BÄK stellt klar: Die in Deutschland vomGesetzgeber, dem Satzungsgeber und den Gerichten vor jeder Maßnahmeoder Entscheidung vorgenommene Verhältnismäßigkeitsprüfung seibereits jetzt geübte Praxis. Hierzu verpflichteten das Grundgesetzund die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Sogewährleisteten die Landesärztekammern unter anderem über dasärztliche Berufsrecht eine qualitativ hochwertige medizinischeVersorgung der Bevölkerung. Stellungnahme der Bundesärztekammer zumVorschlag der Europäischen Kommission für eine Richtlinie desEuropäischen Parlaments und des Rates über eineVerhältnismäßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglementierungen:http://tinyurl.com/hnlanfaPressekontakt:BundesärztekammerStabsbereich Politik und KommunikationHerbert-Lewin-Platz 110623 BerlinTel. 030-400456700Fax. 030-400456707presse@baek.dewww.baek.deSamir Rabbata (Pressesprecher): 0160-3645184Original-Content von: Bundes?rztekammer, übermittelt durch news aktuell