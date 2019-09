EU-Rechtsausschuss befasst sich mit von der Leyens Kommissaren

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Vor den Anhörungen der Anwärter für die nächste EU-Kommission wächst die Kritik am Team der neuen Präsidentin Ursula von der Leyen. Es gibt bereits gegen neun der künftigen Kommissare Bedenken. Gegen zwei Bewerber ermitteln sogar die EU-Betrugsbekämpfer, berichtet der "Spiegel".

Nun hat auch der Rechtsausschuss des Europaparlaments, der am Donnerstag die finanzielle Eigenauskunft der künftigen Kommissare prüft, in mindestens neun Fällen Nachfragen. "Es geht um Aktienbesitz, Interessen der Familienmitglieder oder auch mal Diskrepanzen in den Angaben", sagt das Grünenausschussmitglied Sergey Lagodinsky. Die Anhörungen in den Fachausschüssen beginnen Ende September, Anfang November soll die neue EU-Kommission ihr Amt aufnehmen. Zuvor müsste aber das Europaparlament der gesamten Kommission zustimmen.

