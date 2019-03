EU-Ratspräsident fordert Offenheit für weitere Brexit-Verschiebung

STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat das Europaparlament aufgefordert, notfalls auch eine weitere Verschiebung des Brexits und eine Teilnahme der Briten an der Europawahl im Mai zu unterstützen.



Es gebe eine "wachsende Mehrheit von Menschen" im Vereinigten Königreich, die in der EU bleiben wolle, sagte Tusk am Mittwoch im Europaparlament in Straßburg. Diese Menschen dürften nicht verraten werden. "Sie fühlen sich womöglich vom britischen Parlament nicht ausreichend repräsentiert, aber sie müssen sich von Ihnen (...) repräsentiert fühlen", rief Tusk den EU-Abgeordneten zu. "Weil sie Europäer sind."

Tusk spielte mit seinen Äußerungen darauf an, dass es aus dem Europaparlament zuvor Kritik an der Möglichkeit eines längeren Brexit-Aufschubs gegeben hatte. Abgeordnete fürchten, dass bei der Europawahl im Mai dann erneut auch viele britische EU-Gegner ins Parlament gewählt werden könnten. Ein solches Denken sei inakzeptabel, sagte Tusk nun. Er verwies dabei auch auf die rund sechs Millionen Briten, die zuletzt eine Online-Petition für den Verbleib Großbritanniens in der EU unterzeichnet hatten, und auf die rund eine Million Menschen, die am Wochenende für ein neues Referendum auf die Straße gegangen waren.

Die EU hatte Großbritannien zuletzt eine Verschiebung des Brexits bis zum 22. Mai angeboten, falls das Unterhaus dem zwischen Premierministerin Theresa May und der EU ausgehandelten Austrittsabkommen in dieser Woche doch noch zustimmen sollte. Andernfalls muss die britische Regierung bis zum 12. April einen langen Aufschub inklusive Teilnahme an der Europawahl beantragen oder zum Beispiel den Austrittsantrag zurückziehen. Wenn sie dies nicht tut, würde Großbritannien mit vermutlich schweren Folgen für die Wirtschaft auf beiden Seiten ungeregelt aus der EU ausscheiden. Ursprünglich geplant war der Brexit eigentlich für diesen Freitag./aha/DP/jha