EU-Ratspräsident berät mit Merkel und Macron über EU-Haushalt

BRÜSSEL (dpa-AFX) - In Videokonferenzen mit Angela Merkel und vier weiteren Staats- und Regierungschefs schließt EU-Ratspräsident Charles Michel seine Konsultationen zum Mehrjährigen Finanzrahmen (MFR) der EU an diesem Mittwoch vorläufig ab.



"Intensiver Tag der MFR-Vorbereitungen", teilte Michel am Vormittag mit.

Im Europaparlament lief parallel eine Debatte über die künftigen Finanzen der Gemeinschaft. Mehrere Redner kritisierten, dass Michel nicht nach Straßburg gekommen sei, um sich die Wünsche der Abgeordneten zur finanziellen Ausstattung der Union anzuhören.

Michels Gespräche mit Bundeskanzlerin Merkel, dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dem zyprischen Präsidenten Nikos Anastasiades, Luxemburgs Ministerpräsident Xavier Bettel und Irlands Regierungschef Leo Varadkar waren die letzten in einer Reihe von Unterredungen mit den Chefs aller 27 Mitgliedstaaten.

Für den 20. Februar hat Michel alle europäischen Staats- und Regierungschefs zu einem Sondergipfel nach Brüssel eingeladen, um eine Lösung im Haushaltsstreit zu finden. Bis spätestens Montag wird sein Vorschlag erwartet, auf dessen Grundlage die Verhandlungen auf Regierungsebene weitergehen sollen./ff/DP/jha