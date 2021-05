EU-Ratschef hofft auf Entscheidung über neue Belarus-Sanktionen

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Ratschef Charles Michel hofft auf eine Entscheidung über neue Sanktionen gegen Belarus beim EU-Gipfel.



"Was gestern passiert ist, ist ein internationaler Skandal", sagte der Belgier am Montag vor Beginn eines zweitägigen EU-Sondergipfels in Brüssel. Die Leben europäischer Zivilisten seien in Gefahr gewesen. Dies sei eine Bedrohung für die internationale Sicherheit und die zivile Luftfahrt. Deshalb werde der EU-Gipfel über Sanktionen beraten. "Wir bereiten verschiedene Optionen vor, verschiedene mögliche Maßnahmen, und ich hoffe, dass wir darüber heute Abend Entscheidungen treffen können."

Kanzlerin Angela Merkel und die anderen EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Montagabend zu einem zweitägigen EU-Gipfel nach Brüssel. Ratschef Michel hatte die Debatte über mögliche Sanktionen gegen Belarus nach der erzwungenen Landung eines Linienflugs in Minsk durch die belarussischen Behörden kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt./wim/DP/he