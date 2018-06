EU-Ratschef Tusk gratuliert neuem italienischen Ministerpräsidenten

BRÜSSEL (düa) - EU-Ratspräsident Donald Tusk hat dem neuen Ministerpräsidenten Italiens Giuseppe Conte im Namen aller EU-Staaten gratuliert.



"Ihre Wahl kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Italien und die gesamte Europäische Union", schrieb Tusk am Freitag in einem Brief an Conte. Gleichzeitig appellierte er, zur Bewäältigung gemeinsamer Herausforderungen brauche es mehr denn je Geschlossenheit und Solidarität. "Ich bin der festen Überzeugung, dass unsere Gemeinschaft nur dann aufblühen wird, wenn sie auf respektvollem Dialog und loyaler Zusammenarbeit beruht, die ich selbst bestmöglich sicherstellen werde."/wim/DP/tos