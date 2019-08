Gladbeck (ots) -Welche Einflüsse hat die Ausübung der Sportart Karate auf diekognitiven, motorischen und sensorischen Fähigkeiten von Kindern imGrundschul-Alter? Mit dieser Fragestellung hatte sich dasinternationale Gemeinschafts-Projekt "Sport at School", an dem dienationalen Karate-Verbände Italiens, Frankreichs, Portugals,Spaniens, Polens und Deutschlands beteiligt waren, insgesamt dreiJahre lang beschäftigt. Auftraggeber und Förderer desErasmus-Programms war die Europäische Union (EU), die rund 540.000Euro für die wissenschaftliche Untersuchung zur Verfügung gestellthatte.Der Deutsche Karate Verband (DKV) als ein Teilnehmer derUntersuchung partizipierte mit rund 20.000 Euro an dem Projekt, daswährend der Dauer von DKV-Seite von Volkmar Ritter (Referent fürProjekt-Förderung), Gundi Günther (Geschäftsführerin) und ElmarGriesbauer (Schulsport-Referent) begleitet worden war.Ausgangs-Punkt der Untersuchung war die These, dass "der Rückgangder körperlichen Aktivität und die damit verbundene Zunahme der Zeit,die mit sitzenden Verhaltensweisen bei Kindern in Europa verbrachtwird, eine enorme Bedrohung für die Gesundheit darstellen"(EU-Leitlinie für körperliche Aktivität, 2008). Übergewicht undFettleibigkeit, so die Analyse einer Experten-Gruppe derEU-Kommission, seien die Folgen und führten zu einer deutlichenVerringerung der Lebensqualität und einem größeren Risiko von Mobbingund sozialer Isolation.Sport-Unterricht als Hort der Bewegung von zentraler BedeutungDa "Schätzungen zufolge 80 % der Kinder im schulpflichtigen Alternur in der Schule körperliche Aktivität und Sport ausüben" (2.EU-Arbeitsplan für den Sport - 2014 bis 2017), hat dieExperten-Gruppe die Schule als "wichtigste Institution" anerkannt,die es "allen Kindern ermöglichen kann, sowohl durch formalenLehrplan als auch im Zusammenwirken mit außerschulischenSportangeboten die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation zuerreichen".Der Sport-Unterricht, so das Fazit, nimmt somit als Hort derBewegung eine exponierte Stellung ein. Welchen Beitrag die SportartKarate zur Verbesserung der motorischen Aktivitäten vonGrundschul-Kindern auf Grundlage neuer neurowissenschaftlicherForschungen leisten kann, um einem bewegungsarmen Lebensstil und derHypokinese (hierbei handelt es sich um verminderte Beweglichkeit oderden Mangel an Spontan-Motorik) entgegenzuwirken, galt es im Rahmender Studie "Sport at School" zu evaluieren.Positiver Beeinflussungs-FaktorDie Ergebnisse, für die die renommierten Universitäten von Padua(Motorik / Koordination) und Madrid (kognitive Fähigkeiten /Sozialverhalten) unter der Leitung des italienischen Dach-Verbandesder Kampfsport-Verbände (FIJLKAM) verantwortlich zeichneten, belegen,dass Kinder, die der Trainings-Gruppe zugeordnet waren, im Vergleichzur Kontroll-Gruppe über bessere kognitive Kompetenzen verfügten undzudem in ihrer körperlichen Entwicklung weiter waren. Konkretnachgewiesen werden konnte, dass sich die Implementierung vonKarate-spezifischen, koordinativen Elementen sehr gut eignet, um alleGehirn-Regionen bestmöglich zu stimulieren. Dadurch werde diekindlich-körperliche Entwicklung sowie die geistigeLeistungsfähigkeit von Schülern bis zum Reifestadium dieser speziellangesprochenen Bereiche im Alter von etwa zwölf Jahren unterstützt.Die Wissenschaftler kamen zu dem Schluss, dass der Karatesportaufgrund seiner ganzheitlichen Körper-Beanspruchung und derintensiven geistigen Herausforderung nachweislich ein positiverBeeinflussungs-Faktor für die Entwicklung und Verbesserung derkognitiven Leistungen von Schülern ist. Insbesondere die kognitivenFunktionen dienen einer angemessenen Problemlösung und ermöglichendie Erreichung individueller Ziele. Die Stimuli der kognitivenBereiche sind für persönliches Verhalten, die Lernfähigkeit und dieSozial-Kompetenz von "hoher Relevanz". Hinzu kam, dass das in derSchule angewandte Trainings-Programm dazu führt, dass sich dieSchulnoten, insbesondere im muttersprachlichen Fach, verbesserthatten.Untersuchung an 20 Schulen aus sechs Teilnehmer-LändernAn der Untersuchung hatten sich 20 Schulen aus denTeilnehmer-Ländern mit insgesamt 688 Kindern aus der zweitenGrundschul-Klasse beteiligt. Dabei wurden 353 Kinder der Trainings-und 335 Kinder der Kontroll-Gruppe zugeordnet. Anhand eines eigensfür diese Untersuchung entwickelten Trainings-Programms, das denbeteiligten Trainern der sechs Karate-Verbände während zweiAusbildungs-Wochen in Italien vorgestellt worden war, absolviertendie Grundschüler zwei Unterrichtsstunden Karate pro Woche in derSchule.Um den Entwicklungs-Verlauf zu dokumentieren, wurden Tests zuBeginn, in der Mitte und am Ende eines Schuljahres zu den motorischenund kognitiven Leistungen in der Trainings- und der Kontroll-Gruppedurchgeführt. Ein weiterer Baustein war die Eltern-Befragung sowieder Vergleich der schulischen Leistungen.Fünf verschiedene Bewegungs-Tests als Mess-GrundlageDie Bewertung des "Movimente"-Trainings-Programms basierte dabeiauf fünf verschiedenen Bewegungs-Tests, die von den geschultenTrainern durchgeführt wurden. Überprüft wurden dabei die allgemeine Koordination, die karate-spezifische Koordination, das Gleichgewicht und die Flexibilität.Der DKV unter der Leitung der Schulsport-Referenten Alexander Hartmann (zum Projekt-Start) und Elmar Griesbauer (bis Projekt-Ende) hatte drei Grundschulen für die Mitarbeit gewinnen können: "Am Pürschweg" (Bremen, verantwortliche Trainerin Sonja Wendel), "Am Regenstein" und "Martin Luther" (beide Blankenburg, Sachsen-Anhalt, verantwortlicher Trainer Alexander Loewe).Weitere Informationen zum Erasmus-Projekt finden sich auf der offiziellen Homepage (www.ksportatschool.eu).