EU Preis für das Kulturerbe / Europa Nostra Award 2018 für den Winzerberg - königlicher Weinberg in Potsdam

Berlin (ots) - Die Europäische Kommission und Europa Nostra, dasführende Netzwerk für Kulturerbe, haben heute die Gewinner desEU-Preises für das Kulturerbe / Europa Nostra Awards für 2018 bekanntgegeben. 29 Preisträger aus 17 Ländern werden für ihre herausragendenLeistungen in den Bereichen Denkmalschutz, Forschung, ehrenamtlichesEngagement, Bildung, Ausbildung und Bewusstseinsbildungausgezeichnet. Unter den diesjährigen Gewinnern ist dasrestaurierungsprojekt Der Winzerberg - königlicher Weinberg imSchloss Sanssouci-Ensemble, Potsdam, Deutschland. Als Beitrag zumEuropäischen Jahr des Kulturerbes 2018 wird bei den Auszeichnungen indiesem Jahr ein besonderer Schwerpunkt auf eine ausgeprägteeuropäische Dimension der ausgewählten Leistungen gelegt. Am 22. Juniwerden die Gewinner auf dem ersten Europäischen Kulturerbe-Gipfel imRahmen einer hochkarätig besetzten Preisverleihungszeremonie inBerlin geehrt.Bürger aus ganz Europa und weltweit können jetzt online über denPublikumspreis abstimmen und damit eines der preisgekrönten Projekteaus ihrem eigenen oder einem anderen europäischen Landesunterstützen.Herausragende "Erfolgsgeschichten" des europäischen Kulturerbes,die 2018 ausgezeichnet werden, sind unter anderem: die Restaurierungeiner byzantinischen Kirche in Griechenland mit ihren einzigartigenFresken aus dem 8. und 9. Jahrhundert, die durch eine erfolgreicheZusammenarbeit zwischen griechischen und schweizerischenOrganisationen ermöglicht wurde; die Entwicklung einer neuen Methodezur Erhaltung historischer europäischer Gebäude, als Ergebnis einesJoint Ventures von fünf Einrichtungen aus Frankreich, Italien undPolen; ein seit über 30 Jahren tätiges internationales Netzwerk vonNRO zum Schutz von Venedig; und die Einrichtung eines öffentlichenBildungsprogramms, das allen Kindern und Jugendlichen in Finnlandermöglicht, sich mit ihrem Kulturerbe zu befassen, und alsInspiration für ähnliche Initiativen in ganz Europa dienen kann."Das kulturelle Erbe in all seinen verschiedenen Formen gehört zumwertvollsten Kapital Europas. Es schlägt Brücken zwischen Völkern undGemeinschaften ebenso wie zwischen Vergangenheit und Zukunft. Es istvon zentraler Bedeutung für unsere Identität als Europäer und zudemein wichtiger Motor für die soziale und wirtschaftliche Entwicklung.Ich beglückwünsche die Gewinner des Preises der Europäischen Unionfür das Kulturerbe / Europa Nostra Awards 2018 und ihre Teams zuihrer herausragenden und innovativen Arbeit. Dank ihrem Talent undEngagement wurden zahlreiche europäische Kulturerbe-Schätze bewahrtund neu belebt. Und was besonders wichtig ist: ihre Arbeit ermöglichtes Menschen unterschiedlichster Herkunft, unser reichhaltigesKulturerbe zu entdecken und sich damit zu beschäftigen, ganz im Geistdes europäischen Jahrs des Kulturerbes, das wir 2018 begehen",erklärte Tibor Navracsics, für Bildung, Kultur, Jugend und Sportzuständiges Mitglied der Europäischen Kommission."Von ganzem Herzen gratuliere ich den diesjährigen"Kulturerbe-Champions", die zu Gewinnern des Kulturerbe-Preises /Europa Nostra Awards gekürt wurden. Wir sind tief beeindruckt vonsolch außerordentlichen Fähigkeiten, von der Kreativität und demleidenschaftlichen Engagement so vieler Fachleute, Ehrenamtlicher undFörderer im Kulturerbe-Bereich aus ganz Europa. Sie verdienenhöchstes Lob und weitere Unterstützung. Die Gewinner dieserAuszeichnung sind der lebendige Beweis, dass unser Kulturerbe weitmehr ist als eine Erinnerung an unsere Vergangenheit; es ist einSchlüssel zum Verständnis unserer Gegenwart und eine Ressource fürunsere Zukunft. Daher müssen wir das Jahr des europäischenKulturerbes nutzen, um den Wert unseres gemeinsamen Kulturerbes fürdie Zukunft Europas anzuerkennen!" erklärte Plácido Domingo, derrenommierte Opernsänger und Präsident von Europa Nostra.Unabhängige Expertenjurys prüften insgesamt 160 Bewerbungen, dievon Organisationen und Einzelpersonen aus 31 Ländern Europaseingereicht wurden.Die Gewinner werden gefeiert beim Festakt zur Verleihung desEuropäischen Kulturerbe-Preises am Abend des 22. Juni im BerlinerCongress Center, gemeinsam moderiert von EU-Kommissar TiborNavracsics und Maestro Plácido Domingo. Sieben mit einem Hauptpreis,dem (mit je 10.000 Euro dotierten) "Grand Prix" ausgezeichnetePreisträger und der Gewinner des Publikumspreises werden während desFestakts bekannt gegeben, an dem auch Dr. Frank-Walter Steinmeier,Präsident der Bundesrepublik Deutschland, in seiner Eigenschaft alsSchirmherr des Europäischen Jahres des Kulturerbes in Deutschlandteilnimmt.Die Gewinner werden ihre Projekte auf der Excellence Fair am 21.Juni im Allianz Forum vorstellen. Sie werden außerdem anverschiedenen anderen Veranstaltungen des EuropäischenKulturerbe-Gipfels "Sharing Heritage - Sharing Values"(GemeinsamesErbe - gemeinsame Werte) vom 18. bis 24. Juni in Berlin teilnehmen.Der Kulturerbe-Gipfel wird von Europa Nostra, dem DeutschenNationalkomitee für Denkmalschutz (DNK) und der Stiftung PreußischerKulturbesitz (SPK) gemeinsam ausgerichtet. Mit dem Gipfel sollen eineehrgeizige europäische Agenda und ein Aktionsplan für das Kulturerbeals bleibendes Vermächtnis des Europäischen Kulturerbejahresvorangebracht werden.KONTAKTEuropa NostraJoana Pinheiro, jp@europanostra.orgT. +31 70 302 40 55; M. +31 6 34 36 59 85Europäische KommissionNathalie Vandystadt, nathalie.vandystadt@ec.europa.euT. +32 2 2967083Der Winzerberg - königlicher WeinbergRoland Schulze, info@baudenkmalpflege.deT. +49 331 296816, M. +49 171 7298012Ulrich Böcker, M. +49 171 7469354 (english)WEITERE INFORMATIONENüber die Preisträger:Informationen und Kommentare der Jury: http://ots.de/qIT3YnHochauflösende Fotos http://ots.de/Dl1jQvVideos http://ots.de/cPrHAiAudio(visual) Statements http://ots.de/F4mgpxCreative Europe website http://ots.de/P34SbOwww.winzerberg-potsdam.dePreisträger 2018Kategorie ErhaltungSt. Wenceslas Rotunde, Prag, TSCHECHISCHE REPUBLIKMissionshaus Poul Egede, Ilimanaq, Grönland, DÄNEMARKSanatorium Dr. Barner, Braunlage / Harz, DEUTSCHLANDDer Winzerberg - königlicher Weinberg im Schloss Sanssouci-Ensemble,Potsdam, DEUTSCHLANDByzantinische Kirche Ágia Kyriakí, Naxos, GRIECHENLANDMosaiken des Katharinenklosters auf dem Sinai in Ägypten,Projektleitung Centro di Conservazione Archeologica in Rom, ITALIENBotanischer Garten des Nationalpalasts von Queluz, Sintra, PORTUGALPavillon von Prinz Milos in Bukovicka Banja, Arandelovac, SERBIENFestung von Bac, Bac, SERBIENFassade des Colegio San Ildefonso, Alcalá de Henares, SPANIENSorollas Zeichnungen von Spanien, Valencia, SPANIENKategorie ForschungEPICO: Europäisches Protokoll für präventive Konservierung,Koordinierung in Versailles, FRANKREICHTextilien aus Georgien, Tbilisi, GEORGIENCultLab3D: Automatisierte Scantechnologie für 3D-Digitalisierung,Darmstadt, DEUTSCHLANDErforschung und Katalogisierung der staatlichen Kunstsammlung,Belgrad, SERBIENKategorie Ehrenamtliches EngagementThe Wonders of Bulgaria Campaigners, BULGARIENStéphane Bern, FRANKREICHAssociation of the International Private Committees for theSafeguarding of Venice (Verband internationaler privater Komitees zurErhaltung von Venedig), ITALIENVerein "Hendrick de Keyser Association", NIEDERLANDETone Sinding Steinsvik, NORWEGENPrivate Wasser-Besitzer in Argual und Tazacorte, Kanarische Inseln,SPANIENKategorie Bildung, Ausbildung und Bewusstseinsbildunglef Postino: Belgien und Italien, durch Briefe verbunden, BELGIENCulture Leap: Bildungsprogramm, Finnland Institut National duPatrimoine (INP): Formation des Conservateurs, FRANKREICHSinjska Alka Museum, KROATIENKampagne "Rinascere dalle distruzioni" (Wiedergeburt aus Zerstörung),Koordinierung in Rom, ITALIENOffene Denkmäler, ITALIENGeoCraftNL: Minecraft Heritage Project by GeoFort, NIEDERLANDEPlecniks Haus, SLOWENIENEin Europa-Nostra-Preis wird außerdem für eine bemerkenswerteLeistung im Bereich Kulturerbe an ein europäisches Land verliehen,das nicht am EU-Programm Kreatives Europa teilnimmt.Kategorie ErhaltungGriechischsprachiges Zografyon-Gymnasium, Istanbul, TÜRKEIDer Winzerberg - königlicher Weinberg im SchlossSanssouci-Ensemble, PotsdamDas Projekt hat einen ursprünglich in italienischem Stilangelegten Weinberg dem endgültigen Verfall und Vergessen entrissen,die in das UNESCO Weltkulturerbe-Ensemble der Potsdamer Schlösser undGärten eingebettete Anlage mit neuem Leben erfüllt und wieder in dasöffentliche Bewusstsein gerückt. Der Winzerberg mit seinercharakteristischen fünfeckigen Umfassung wird durch ein Triumphtorbetreten. Oberhalb der Weinberg-Terrassen, die dem Anbau vonTafeltrauben, Früchten und Gemüse für die königliche Tafel Friedrichdes Großen und seiner Nachfolger diente, liegt das einer toskanischanmutenden Villa nachempfundene Winzerhaus.Der Winzerberg zählt zum Vermögen der Stiftung PreußischeSchlösser und Gärten (SPSG), die das Projekt intensiv begleitet undbeaufsichtigt hat. Initiator des Projekts, mit seiner Planung undDurchführung bis zu seiner schlussendlichen Fertigstellung befasst,aber ist der Bauverein Winzerberg Potsdam, ein unabhängiger,effizient strukturierter und gemeinwohlorientierter Zusammenschluss.Die Mitglieder des Bauvereins kennzeichnet eine unterschiedlicheberufliche Ausrichtung, darunter auch solche mit ausgewiesenerdenkmalpflegerischer Qualifikation. Die Hauptlast der praktischenArbeiten aber lag in den Händen von weit mehr als tausendUnterstützern aus allen Schichten der Bevölkerung - von Handwerkernüber Wissenschaftler und Kaufleute bis hin zu Studenten,Auszubildenden, Freiwilligen, Flüchtlingen, Rentnern und sogarMenschen mit einer Behinderung. Die Jury hat gerade diesen Aspektgewürdigt und "die Einbindung der örtlichen Potsdamer Bevölkerung indie Rekonstruktion der Anlage besonders hervorgehoben".Das Projekt stellt ein ausgezeichnetes Beispiel für eineInitiative "von unten" dar, deren Hauptfinanzierungsquelle sich auseiner Vielzahl von Beiträgen Einzelner speist. Beispielhaft sei aufdas Spendenmodell verwiesen, mit dem sich Spender an derRestaurierung des (teilverglasten) Winzerberges durch den Erwerbeiner Glasscheibe zu einem Preis von 30 Euro beteiligen können. DerName des Spenders wird auf der jeweiligen Scheibe eingraviert undvermittelt diesem dadurch ein Gefühl des Besitzes und der Teilhabe andem lokalen Kulturerbe. 5.000 Glasscheiben haben schon einen Abnehmergefunden; die Nachfrage weiterer Scheibenspender ist unveränderthoch.Dem Bauverein Winzerberg Potsdam ist es über die Zeitspanne von2005 - 2017 hinweg gelungen, ein 300 Jahre altes Denkmal inmitten derStadt Potsdam wiederherzustellen und es für die Bürger der Stadtebenso wie für ihre Besucher wieder mit Leben zu erfüllen. Dem Vereingebührt das große Verdienst, die architektonische Substanz desWinzerbergs erhalten oder gar verbessert zu haben. Die Gärtnerversuchen sich an historischen Anbaumethoden, kultivieren dieverschiedensten Arten von Trauben und Obst und greifen, wo möglich,auf alte Sorten zurück. Die Früchte ihrer Arbeit werden dann auf denörtlichen Märkten verkauft oder können an Ort und Stelle vonBesuchern oder Vereinsmitgliedern genossen werden.Die Jury hat das Projekt als preiswürdig angesehen, weil es "einvollständig dem Verfall preisgegebenes Areal vor dem endgültigenVerlust bewahrt hat. Soweit das Winzerberggelände neuen sozialen undbürgerschaftlichen Zwecken zugeführt wird, geschieht dies in einemder historischen Gartenanlage angepassten Rahmen. Es handelt sich umein ausgezeichnetes Restaurierungsprojekt, das eine Welterbe-Stättevon europäischem Rang wieder in Wert setzt und dabei diese Aufgabe ineiner Kombination aus erfolgreichem und visionärem bürgerschaftlichenEngagement sowie einer großen Bandbreite bürgerschaftlicherAktivitäten bewältigt, die von immenser Bedeutung für die StadtPotsdam wie auch die vier verschiedenen beteiligtenwissenschaftlichen Einrichtungen ist".HintergrundEU Preis für das Kulturerbe / Europa Nostra Awards Der EU Preisfür das Kulturerbe / Europa Nostra Awards wurde 2002 von derEU-Kommission ins Leben gerufen und wird seitdem von Europa Nostraveranstaltet. Der Preis fördert und feiert beispielhafte Projekte inden Bereichen Denkmalpflege, Forschung, Ehrenamtliches Engagement,Bildung und Kommunikation. Dadurch schafft er ein größeresBewusstsein dafür, dass kulturelles Erbe auch als strategischeRessource für Europas Gesellschaft und Wirtschaft genutzt werdenkann. Der Preis wird vom Kreatives Europa Programm der EuropäischenUnion gefördert.In den letzten 16 Jahren haben Organisationen und Einzelpersonenaus 39 Ländern insgesamt 2.883 Bewerbungen für die Preiseeingereicht. Seit 2002 haben Fachjurys 485 Preisträger aus 34 Ländernausgewählt. Entsprechend der hohen Zahl an Einreichungen führt hierauch Spanien mit 64 Auszeichnungen. Großbritannien steht an zweiterStelle mit 60 Preisen, gefolgt von Italien (41). Insgesamt wurden andie Preisträger 102 Grand Prix für herausragende KulturerbeInitiativen vergeben, dotiert mit jeweils 10.000 Euro.Der EU Preis für das Kulturerbe / Europa Nostra Awards hat dazubeigetragen, den Kulturerbe Sektor zu stärken, indem er "bestpractice" deutlich macht, den grenzüberschreitenden Wissentransferbefördert und die verschiedensten Stakeholder miteinander vernetzt.Die Gewinner konnten in vielfältigster Weise von ihrer Auszeichnungprofitieren, zum Beispiel durch gesteigerte (inter)nationaleBekanntheit, zusätzliche Förderungen und wachsende Zuschauerzahlen.Zudem wurde in der Öffentlichkeit das Bewusstsein für unsergemeinsames Erbe in seiner spezifischen europäischen Dimensiongestärkt.Europa NostraEuropa Nostra ist die Föderation von europäischenNicht-Regierungs-Organisationen im Bereich Kulturerbe, die auch durchein breites Netzwerk von öffentlichen Einrichtungen, privaten Firmenund Personen unterstützt wird. Mit Einrichtungen aus 40 LändernEuropas bildet sie ein Sprachrohr für die Zivilgesellschaft, umEuropas kulturelles und natürliches Erbe zu schützen und zu fördern.Gegründet 1963, ist Europa Nostra heute allgemein als daseinflussreichste Netzwerk für das Kulturerbe in Europa anerkannt. Derweltberühmte Opernsänger und Dirigent Placido Domingo ist derPräsident der Organisation. Europa Nostra kämpft um Europasgefährdete Denkmale, Kulturstätten und Landschaften, insbesonderedurch sein 'Die 7 Meistgefährdeten' Programm. Herausragendes wirddurch die Verleihung des EU Preises für das Kulturerbe / EuropaNostra Awards gefeiert. In einem strukturierten Dialog mitEuropäischen Institutionen und durch die Koordination der EuropeanHeritage Alliance 3.3. leistet Europa Nostra einen Beitrag zueuropäischen Strategien und Politik in Sachen Kulturerbe. EuropaNostra ist einer der Haupt-Stakeholder und Partner des EuropäischenKulturerbejahres 2018.Kreatives EuropaKreatives Europa ist das Programm der Europäischen Union zurFörderung des europäischen Kultur- und Kreativsektors mit dem Ziel,die Schaffung neuer Arbeitsplätzen und Wachstum anzuregen. Mit einemBudget in Höhe von 1,46 Mrd. EUR für den Zeitraum 2014-2020 werdenaus diesem Programm Organisationen aus den Bereichen kulturellesErbe, Darstellende Kunst, Bildende Kunst, Interdisziplinäre Kunst,Verlagswesen, Film, Fernsehen, Musik und Videospiele gefördert, damitsie in ganz Europa tätig werden, neue Publikumsschichten erschließenund die im digitalen Zeitalter benötigten Kompetenzen entwickelnkönnen.Pressekontakt:Rea PetersenPresse und KommunikationsbüroClaire-Waldoff-Str. 7, 10117 BerlinDirekt: +49 (0) 30 246 30 46 -13Zentrale: +49 (0) 30 2463046 -0, Fax: -23www.fablf.deOriginal-Content von: Familienbetriebe Land und Forst, übermittelt durch news aktuell