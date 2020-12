EU-Politiker Liese: Impfstoff-Zulassung vor Weihnachten möglich

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Zulassung des Corona-Impfstoffs von Biontech in der Europäischen Union könnte nach Angaben des CDU-Europapolitikers Peter Liese noch vor Weihnachten kommen.



Die europäische Arzneimittelbehörde EMA habe offenbar den Termin der entscheidenden Sitzung vom 29. Dezember vorgezogen, erklärte der Gesundheitspolitiker am Dienstag in Brüssel unter Berufung auf gut unterrichtete Kreise. "Wenn jetzt nichts mehr schiefgeht, wird der Impfstoff für Deutschland und die EU ein Weihnachtsgeschenk."

Die EMA gibt nach Prüfung der Testergebnisse zum Impfstoff eine Empfehlung ab, ob ein Impfstoff eine bedingte Marktzulassung erhalten soll. Die eigentliche Zulassung für die EU folgt dann durch die EU-Kommission nach Rücksprache mit den EU-Ländern.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hatte am Dienstag erklärt, man dürfe optimistisch sein, dass eine Impfstoff-Zulassung am 23. Dezember erfolgen könne, sagte der CDU-Politiker mit Verweis auf entsprechende Medien-Informationen am Dienstag in Berlin./vsr/DP/eas