EU-Pläne zur Regulierung von Kunststoffdeckeln sind ein Stück aus dem Tollhaus

Berlin (ots) - Aktuelle Vorschläge der EU zur Regulierung vonDeckeln bei Getränkeverpackungen sind aus Sicht derWirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke (wafg) unverhältnismäßigsowie ökologisch und ökonomisch unsinnig. Demnach sollen Deckel vonKunststoff-Flaschen zwingend so fest und unauflösbar mit den Flaschenverbunden sein, dass Deckel zukünftig von den Verbraucherinnen undVerbrauchern nicht mehr von der Flasche getrennt werden können.Aufgrund der hierzu notwendigen Maßnahmen würde jedoch signifikantmehr Kunststoff bzw. Ressourcen für die Produktion benötigt. Zudemwerden zahlreiche kleine und mittelständische Hersteller durch dieaufzuwendenden Investitionen für die Umrüstung der Abfüllanlagenbelastet und teilweise in der Existenz bedroht. Die Maßnahme geht mitBlick auf höhere (Material-)Preise auch auf Kosten derVerbraucherinnen und Verbraucher. Dabei ist in Ländern mitfunktionierenden Sammelsystemen, z.B. Pfandsystemen, (wie inDeutschland) die Rückgabe von Deckeln unproblematisch, sodassüberhaupt kein relevanter Umweltvorteil erreicht würde.Zur Klarstellung: Die wafg unterstützt nachdrücklich das zentraleZiel der EU, Umwelt und Meere vor dem schädlichen Eintrag vonKunststoffen zu schützen. Daher begrüßen wir im Grundsatzausdrücklich die Absicht der EU-Kommission, zielführende Maßnahmenhierzu zu ergreifen.Absurd ist es allerdings, wenn solche Maßnahmen in der praktischenAuswirkung mit Blick auf die Verbesserung der Umweltsituation insLeere gehen und stattdessen sogar zu einem Mehrverbrauch anKunststoff als Ressource führen. Dies ist jedenfalls die Bewertungfür Deutschland und für solche Verpackungen, die über bewährteSammelsysteme, z.B. Pfandsysteme, sachgerecht zurückgeführt werden.Dies gilt auch für die (Getränke-)Deckel, die bereits aus praktischenGründen regelmäßig auf den geleerten Gebinden verbleiben, z.B. zumSchutz vor Auslaufen. Zudem belegen auch Studien, dassGetränkeverpackungen in Deutschland ganz überwiegend mit dendazugehörigen Deckeln zurückgegeben werden. Die Deckel vonGetränkeverpackungen stellen in Deutschland somit überhaupt keinrelevantes Umweltproblem dar.wafg-Hauptgeschäftsführer Detlef Groß bedauert, dass auf EU-Ebenein der Richtlinie bislang weder entsprechende Hinweise aus derWirtschaft aufgenommen wurden noch der Subsidiaritätsgedanke beachtetwurde: "Für Verpackungen, die mit hohen Rücklauf- und Recyclingquotenin geschlossenen Kreisläufen geführt werden, wäre eine Ausnahmeökologisch und wirtschaftlich angemessen." Darüber hinaus kritisiertGroß das Festschreiben von Verpflichtungen, für die bislang nochkeine tragfähigen Konzepte erprobt sind: "Dies gilt umso mehr, als esderzeit überhaupt noch keine bekannte marktfähige Lösung gibt."Jetzt verschärfen sich mit Blick auf die Trilog-Gesprächestattdessen offenbar die drohenden wirtschaftlichen Folgen, indemkrampfhaft an der eigentlich bereits im Grundsatz verfehlten Ideefestgehalten wird und ernsthaft über gestufte Übergangszeiten mitBlick auf 'stille' oder 'kohlensäurehaltige' Produkte verhandeltwird. Auch dies würde vor allem mittelständische Betriebe mit Blickauf die damit verbundenen doppelten Belastungen bei der Umstellungder Produktion besonders treffen.Die wafg erwartet, dass die Sinnhaftigkeit der Vorschläge unterBerücksichtigung der tatsächlichen Fakten ernsthaft in einerFolgenabschätzung geprüft wird - gleichermaßen mit Blick aufUmsetzbarkeit und die Gesamtfolgen für Umwelt und Volkswirtschaft.Groß befürchtet schwerwiegende Nachteile ohne gleichzeitigen Nutzen:"Diese Pläne sind ein ernsthaftes und existentielles Risiko vor allemfür mittelständische Unternehmen. Die Kosten für dieProduktionsumstellung pro Anlage sind enorm und liegen deutlich imsechsstelligen Bereich. Das kann nicht ohne Folgen auf dasPreisniveau bleiben - wobei weniger Unternehmen auch wenigerWettbewerb bedeuten. Am Ende würden also die Verbraucherinnen undVerbraucher auf eine Rechnung einzahlen, die keine relevantenUmweltvorteile mit sich bringt."Gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Bestandsaufnahme desKonzepts der "besseren Rechtsetzung" durch die EU-Kommission fordertGroß die Überarbeitung der Pläne: "Eine bessere Rechtsetzung inEuropa wird nur gelingen, wenn eine ernsthafte Folgenabschätzungumgesetzt wird. Die EU wird zudem wenig Verständnis gewinnen, wennsie immer wieder den Subsidiaritätsgedanken ausblendet."Weitere Informationen zur wafg sind abrufbar über www.wafg.de.