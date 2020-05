EU-Parlamentspräsident mit hohen Erwartungen an deutschen EU-Vorsitz

BRÜSSEL (dpa-AFX) - EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat hohe Erwartungen an die deutsche Ratspräsidentschaft formuliert.



Im Zentrum werde der Wiederaufbau nach der Corona-Krise stehen, sagte Sassoli am Dienstag nach einer Videokonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Wir sind überzeugt, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um unsere Union zu stärken", betonte Sassoli. Er appellierte an alle in der EU, verantwortungsvoll zu handeln.

Deutschland übernimmt am 1. Juli für sechs Monate den Vorsitz der EU-Länder. Merkel will am Mittwoch auch die erweiterte Spitze des Europaparlaments und die Fraktionschefs über ihre Schwerpunkte informieren. Wegen der Corona-Krise wird das Programm anders ausfallen als ursprünglich geplant. Neben der wirtschaftlichen Erholung werden wohl die Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit, der Klimaschutz und das europäische Asylsystem zu Topthemen./vsr/DP/jha