EU-Parlamentspräsident für Brexit-Aufschub bis Ende Januar

STRASSBURG (dpa-AFX) - EU-Parlamentspräsident David Sassoli hat die 27 bleibenden EU-Staaten aufgefordert, Großbritannien wie gewünscht eine Verlängerung der Brexit-Frist bis Ende Januar zu gewähren.



Es sei ratsam, diesen Vorschlag von EU-Ratspräsident Donald Tusk anzunehmen, erklärte Sassoli am Mittwoch in Straßburg. "Diese Verlängerung wird es dem Vereinigten Königreich erlauben, seine Position zu klären, und dem Europäischen Parlament, seine Rolle auszuüben."

Der britische Premierminister Boris Johnson hatte sich am Wochenende einer gesetzlichen Vorgabe gebeugt und eine Verschiebung des Brexits vom 31. Oktober bis 31. Januar beantragt. Nach einer Niederlage im Unterhaus am Dienstagabend steht so gut wie fest, dass der Termin zu Halloween nicht mehr erreicht werden kann. Die 27 bleibenden EU-Staaten beraten am Mittwochnachmittag über den Antrag auf Aufschub und werden wohl in den nächsten Tagen entscheiden./vsr/DP/mis