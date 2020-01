EU-Parlamentarier Bütikofer (Grüne) warnt EU vor internen Streitereien nach Brexit

Berlin (ots) - Der EU-Außenpolitiker Reinhard Bütikofer (Grüne) hält es fürwenig realistisch, dass die EU und Großbritannien bis zum Ende des Jahres alleFragen zu den künftigen wirtschaftlichen Beziehungen klären können.Er sagte am Freitag im Inforadio vom rbb: "Ich glaube, Boris Johnsons Taktikzielt darauf, der EU eine Vorgehensweise aufzuherrschen, bei der man sich internstreiten muss, was die Prioritäten sind". Daher sei es sei wichtig, innerhalbder EU die Prioritäten festzulegen. Für einige Mitglieder seien dieFischfangquoten wichtig, für Deutschland dagegen eher die Autoindustrie.Wenn die Zeit zum Verhandeln fehle, drohe Streit und "dass wir da untereinanderauseinanderfallen." Weiter sagte der Grünen-Politiker: "Ich glaube, daraufrechnet die britische Taktik und hofft dann, an möglichst vielen Stellen nichtdurch ausverhandelte Vereinbarungen gebunden zu sein, um dann trotzdem Zugangzum Binnenmarkt zu haben." Deshalb müsse die EU sich anstrengen, um beieinanderzu bleiben.Um Mitternacht (MEZ) endet die Mitgliedschaft Großbritanniens in der EU. DieÜbergangsphase läuft bis Ende des Jahres. Eine Verlängerung hat der britischePremierminister Boris Johnson ausgeschlossen.Das Interview können Sie hier nachhören: http://ots.de/xosATGPressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgInforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4507405OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell