EU-Parlament will Mittelstandsförderung für mehr Unternehmen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das EU-Parlament will mehr Firmen in Europa in den Genuss von Vorteilen für Mittelständler kommen lassen.



In einem am Mittwoch verabschiedeten Beschluss fordern die Abgeordneten die EU-Kommission auf, die offizielle Definition für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) anzupassen - und damit die Gruppe der dazugehörigen Firmen zu vergrößern.

"Wir sind der Meinung, dass das Korsett der KMU-Definition nicht mehr passt", sagte der CDU-Europaabgeordnete Markus Pieper. Bislang gelten nur Firmen mit höchstens 249 Mitarbeitern und 50 Millionen Umsatz als KMU; die Kriterien stammen aus dem Jahr 2003. Konkrete Zahlen für eine mögliche neue Definition nennt der Beschluss nicht. Es heißt lediglich, die Inflation und die gestiegene Produktivität sollten berücksichtigt werden.

Der Status als kleines oder mittelständisches Unternehmen bietet Firmen Vorteile: Zum Beispiel gelangen sie oft leichter an Fördermittel oder haben einen geringeren Bürokratie-Aufwand. Vor allem in Deutschland wird ein Großteil der Wirtschaft von Mittelstandsfirmen getragen, in anderen EU-Ländern dominieren vor allem Großkonzerne.

Dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) geht der Vorstoß nicht weit genug. Nötig seien deutlich höhere finanzielle und personelle Schwellenwerte für KMU. "Die Europäische Kommission sollte zügig einen mutigeren Vorschlag machen", forderte der stellvertretende BDI-Hauptgeschäftsführer Holger Lösch. In Deutschland stellten kleine und mittlere Unternehmen 63 Prozent der Arbeitsplätze.

Auch größere Unternehmen als KMU sollen aus Sicht des EU-Parlaments mehr Rückenwind aus der Politik bekommen. Dafür solle eine neue Kategorie eingeführt werden: die der "MidCaps". Diese sollen unter anderem leichter EU-Forschungsförderungen erhalten können./vio/DP/stw