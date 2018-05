EU-Parlament will Label für grüne Geldanlagen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das EU-Parlament hat ein Label für grüne Geldanlagen gefordert.



Dieses sollten Finanzprodukte bekommen, die höchste Nachhaltigkeits-Standards erfüllten, heißt es in einem Initiativbericht, der am Dienstag mit großer Mehrheit angenommen wurde. "Wir müssen es leichter für die Leute machen, in grüne Wirtschaft zu investieren", erklärte die grüne Abgeordnete Molly Scott Cato, die das Papier verfasst hatte. Für ein neues Bankkonto die nachhaltigste Option zu wählen, sei derzeit oft noch schwierig.

Der nicht-bindende Vorschlag ruft die EU-Kommission auf, aktiv zu werden. Die EU-Staaten und das Europaparlament müssten dem Konzept mehrheitlich zustimmen, damit es umgesetzt werden kann.

Die Kommission hatte in der vergangenen Woche bereits eigene Pläne für nachhaltige Investments vorgestellt. Demnach sollen künftig Fondsmanager und Anlageberater verpflichtet werden, ihren Kunden detailliert Auskunft über die Klima-Auswirkungen einzelner Anlagen zu geben. Zudem fordern die Abgeordneten, dass Banken und andere Finanzdienstleister "Kohle-Stresstests" unterzogen werden, um herauszufinden, welche Risiken deren Investments in den fossilen Rohstoff bergen.

Ab wann Investments als "nachhaltig" gelten, soll den Kommissionsplänen zufolge unter anderem in einem Klassifizierungssystem geregelt werden. Dabei will man auch berücksichtigen, wie einzelne Projekte und Firmen mit natürlichen Ressourcen wie Wasser umgehen oder ob ihre Aktivitäten dazu beitragen, die Klimaerwärmung im Zaum zu halten./vio/DP/nas