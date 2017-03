EU-Parlament gibt Aktionären mehr Rechte bei Managergehältern

STRASSBURG (dpa-AFX) - Aktionäre dürfen in Europa bei der Festlegung von Managergehältern künftig mehr mitreden.



Die EU-Abgeordneten billigten am Dienstag in Straßburg eine entsprechende Reform der Europäischen Aktionärsrechterichtlinie. Danach sollen Anleger mindestens alle vier Jahre ihr Votum über die Bezüge der Unternehmensspitze abgeben. Gehaltsexzesse sollen so verhindert werden.

Die EU-Mitgliedstaaten können allerdings selbst festlegen, ob die Entscheidung der Hauptversammlung bindend ist oder nur beratende Wirkung hat. Die Reform soll im ersten Halbjahr 2017 in Kraft treten. Die EU-Länder haben dann 24 Monate Zeit, die Vorschriften umzusetzen./cko/DP/edh