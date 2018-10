EU-Parlament für 40 Prozent CO2-Reduktion bei Neuwagen bis 2030

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das EU-Parlament in Straßburg stimmte am Mittwoch strengere Klimaziele für Neuwagen bis 2030 ab.



So soll es eine Reduktion des CO2-Ausstoßes in diesem Bereich um 40 Prozent gegenüber dem 2021 erlaubten Wert geben. Die EU-Kommission hatte eine Verringerung um 30 Prozent vorgeschlagen, der Umweltausschuss des Parlaments votierte für 45 Prozent. Nun gab es am Mittwoch den Kompromiss mit 40 Prozent./jep/ivn/APA/jha