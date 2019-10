EU-Parlament: Neuanlauf für Beitrittsverhandlungen nötig

STRASSBURG (dpa-AFX) - Das Europäische Parlament hat sich mit großer Mehrheit für einen Neuanlauf der EU-Beitrittsgespräche mit Nordmazedonien und Albanien ausgesprochen.



Die Abgeordneten betonten in einer am Donnerstag in Straßburg angenommenen Resolution, dass beide Länder die Voraussetzungen für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen erfüllten. Albanien und Nordmazedonien hätten in den letzten Jahren erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Kriterien der Europäischen Union für die Aufnahme von Beitrittsverhandlungen zu erfüllen, hieß es in einer Mitteilung des Parlaments.

Die erforderliche einstimmige Entscheidung für die Gespräche mit den beiden Ländern war vergangene Woche im Rat der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel an der Ablehnung Frankreichs und einiger anderer Staaten gescheitert. Die Fortschritte in Nordmazedonien und Albanien seien bei dem EU-Gipfeltreffen nicht anerkannt worden, kritisierte der außenpolitische Sprecher der Europa-SPD, Dietmar Köster. "Beide Länder sollten auf ihrem Weg Richtung EU unterstützt werden."

Seine Parteikollegin und Mitglied der Albanien-Delegation des EU-Parlaments, Petra Kammerevert, sagte, die Zusammenarbeit mit beiden Ländern solle nun auf parlamentarischer Ebene verstärkt werden. Grünen-Chef im EU-Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten, Reinhard Bütikofer, forderte die Bundesregierung auf, sich dafür einzusetzen, dass die Beitrittsgespräche auf die Agenda des nächsten EU-Gipfels im Dezember gesetzt werden.

Auch der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker äußerte sich mehrfach kritisch über die ausbleibende Einigung. "Das ist ein schwerer historischer Fehler, ein schwerer historischer Fehler." Die EU-Staats- und Regierungschefs wollen sich wahrscheinlich erst wieder im kommenden Jahr mit dem Thema befassen./ari/DP/jha