EU-Ostgipfel: Partner bekommen keine EU-Beitrittsperspektive

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU will die Zusammenarbeit mit östlichen Partnerländern wie der Ukraine ausbauen, aber vorerst keine konkrete Perspektive auf einen Beitritt anbieten.



In der Abschlusserklärung zu einem EU-Ostgipfel in Brüssel wurden die "europäischen Bestrebungen" von Partnern am Freitag erneut lediglich anerkannt. Umfang und Tiefe der Zusammenarbeit sollen zudem weiter von Reformfortschritten abhängig gemacht werden.

Zu den Ostpartnerschaftsländern der EU zählen die sehr proeuropäischen Länder Ukraine, Moldau und Georgien sowie Aserbaidschan, Armenien und Weißrussland, die sehr enge Verbindungen zu Russland halten./aha/DP/zb