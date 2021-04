EU-Nutzfahrzeugmarkt erholt sich kräftig nach Corona-Einbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Traton":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Nutzfahrzeugmarkt in der Europäischen Union (EU) hat sich im März kräftig vom Corona-Einbruch vor einem Jahr erholt.



Die Neuzulassungen aller Nutzfahrzeuge schnellten gegenüber dem extrem schwachen Vorjahresmonat um 95,3 Prozent auf 204 046 Fahrzeuge nach oben, wie der europäische Herstellerverband Acea am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Vor einem Jahr war der Markt wegen der Corona-Krise eingebrochen. Entsprechend kräftig sind nun die Zuwächse.

Die Länder, die vor einem Jahr zuerst von der Corona-Pandemie erfasst wurden, verzeichneten nun besonders starke Zuwächse. In Italien legten die Neuzulassungen im März um 215,3 Prozent zu, in Frankreich um 166,7 Prozent und in Spanien um 151,7 Prozent. In Deutschland war der Zuwachs mit 34,2 Prozent deutlich moderater.

Im ersten Quartal ergab sich bei den Neuzulassungen in der gesamten EU im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Zuwachs von 21,6 Prozent auf 501 703. Die Nachfrage stieg in allen Kernmärkten./jha/he