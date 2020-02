EU-Notruftag / In Europa gilt die 112 (FOTO)

Gütersloh/Brüssel (ots) - Die Notrufnummer 112 gilt in allen Ländern der EU.Darauf weist die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe anlässlich desEuropäischen Notruftages am 11. Februar hin.Seit 2008 funktioniert die Notrufnummer 112 in allen 27 EU-Mitgliedsstaaten -aus dem Festnetz und dem Mobilfunknetz. Europaweit ist dieses Wissen aber nochzu wenig verbreitet, dabei kann es gerade den reisefreudigen Deutschen Lebenretten. Bei einem Schlaganfall kommt es auf jede Minute an, um wichtigeHirnfunktionen zu retten. Statistisch erleiden jährlich bis zu 1.000 Deutscheeinen Schlaganfall im europäischen Ausland.Der Europäische Notruftag findet jedes Jahr am 11. Februar statt. Durch dassymbolische Datum (11.2.) soll sich die Notrufnummer besser einprägen.Pressekontakt:Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeMario LeislePressesprecherTelefon: 05241 9770-12E-Mail: presse@schlaganfall-hilfe.deInternet: schlaganfall-hilfe.defacebook.com/schlaganfallhilfetwitter.com/schlaganfall_dtWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/23980/4512586OTS: Stiftung Deutsche Schlaganfall-HilfeOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe, übermittelt durch news aktuell