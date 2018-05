EU-Ministerrat tagt und berät Belangloses während Italien den Euro für noch mehr Schulden nutzt / Italien plant trotz Mehrfach-Pleite Neuverschuldung - Euro-Garantiegeber sollen das ermöglichen (FOTO)

Berlin (ots) -Der EU-Ministerrat für Wirtschaft und Finanzen tagt am Freitag,25. Mai 2018. Die aktuellen politischen Entwicklungen in Italienscheinen dabei nicht zu interessieren. Italien und seine Schuldenstehen nicht auf der Agenda des Ministerrats. Stattdessen berät manüber Maßnahmen zur Verringerung der Risiken im Bankensektor oder eineVerwaltungszusammenarbeit im Mehrwertsteuer-Bereich. Dabei sieht dasProgramm der neuen Regierung Italiens exorbitante Mehrausgaben undgleichzeitig drastische Steuerkürzungen vor. Nach Expertenschätzungkommen damit jährlich mindestens weitere 100 Milliarden Eurozusätzliche Belastungen auf den italienischen Staatshaushalt zu.Dieser ist jedoch schon derzeit nur Dank Garantien der EuropäischenZentralbank und damit aller anderen Staaten in der Eurozonefinanziert.Bernd Kölmel, Vorsitzender der LKR - Die Eurokritiker undhaushaltspolitischer Sprecher der EKR-Fraktion, sagt dazu:"Die künftige Regierung Italiens will einen Schuldenerlass in Höhevon 250 Milliarden Euro von den Eurostaaten. Damit testet Italien dieSchmerzgrenze der Euro-Staaten weit über das bereits bestehende, hoheMaß aus. Es ist gesünder für alle Beteiligten, wenn Italien dieEuro-Zone sofort verlässt und sofort einen Schuldenschnitt erhält.""Italien lebt bereits heute deutlich über seine Verhältnisse. Aberstatt nun endlich ernsthaft mit Sparen anzufangen, will man dieSchulden noch weiter vergrößern, will man jährlich mehr als doppeltso viel Schulden machen als geplant. Das ohnehin schon großeSchulden-Luftschloss wird zu einem gigantischen Schulden-Monstrum.""Keine weiteren planwirtschaftlichen Euro-Schulden mehr fürItalien, solange die anderen Staaten, allen voran Deutschland,haften! Italien kann ohne den Euro. Und der Euro kann ohne Italien. -Damit würde man Europa und Italien wirklich voran bringen."Pressekontakt:Stephanie Tsomakaeva(Stlv. Pressesprecherin)Tel: 0172/5726572Email: stephanie.tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell