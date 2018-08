EU-Milchexporte in Drittländer: Die Nachfrage wächst / Importprodukte in Entwicklungs- und Schwellenländern sehr geschätzt (FOTO)

Krefeld (ots) -Im Jahr 2017 exportierten deutsche Molkereien Butter inDrittländer vornehmlich in die USA, in den Iran und nach Japan. Fürdie EU insgesamt waren die USA, Saudi-Arabien und China diewichtigsten Abnehmerländer für Butter. Europäisches Magermilchpulverwurde im Wesentlichen von Algerien, China, Indonesien, Philippinen,Ägypten, Mexiko und Vietnam importiert. "Der wesentliche Anteil dervon deutschen Molkereien exportierten Milchprodukte entfällt nichtauf die am wenigsten entwickelten Länder, sondern auf Industrie- undSchwellenländer", sagt Professor Dr. Sebastian Hess von derChristian-Albrechts-Universität, Kiel.In einem Beitrag auf www.dialog-milch.de macht der Expertedeutlich, dass für die Beurteilung der Milchexporte aus der EU einedifferenzierte Sichtweise erforderlich ist. "In vielen Schwellen- undEntwicklungsländern existiert, insbesondere in urbanenBallungsräumen, eine wachsende Nachfrage nach verarbeitetenNahrungsmitteln, die sich zunehmend von der Versorgung mittraditionell verarbeiteten Nahrungsmitteln aus dem Hinterlandentkoppelt", berichtet Hess. In der Folge seien importierte undinländische Milchprodukte in den Augen der dortigen Verbraucher keinegleichwertigen Nahrungsmittel, sondern Importprodukte würden zum Teilals qualitativ höherwertig, sicherer oder attraktiver angesehen.Wenn es darum gehe, die Milcherzeuger in den importierendenLändern zu unterstützen, sei für ihn eine Anhebung des dortigenPreisniveaus - etwa durch höhere Einfuhrzölle - kaum sinnvoll."Stattdessen dürfte die Zukunft der Milchproduktion in vielenEntwicklungs- und Schwellenländern eher in einer Modernisierung ihrerMilch-Wertschöpfungsketten liegen, wobei - wie überall - konsequentauf die Erzeugung qualitativ hochwertiger und in den Augen derVerbraucher hinreichend attraktiver Produkte gesetzt werden muss."Dabei könnten ausländische Direktinvestitionen und ein entsprechenderTechnologie- und Wissenstransfer sicherlich wirksam unterstützen, soHess.Die vollständigen Ausführungen von Professor Hess sowieStellungnahmen von Ottmar Ilchmann, Arbeitsgemeinschaft bäuerlicheLandwirtschaft (AbL), und Karsten Schmal, Deutscher Bauernverband(DBV), zum Für und Wider von Milchexporten aus Europa finden Sieunter http://ots.de/X8TRKU.DIALOG MILCH lebt den DialogDie Initiative DIALOG MILCH bietet unter www.dialog-milch.de einForum für Informationen, Hintergründe, Argumentationen undDiskussionen zu allen wichtigen Themen rund um Milch, Milchprodukteund die Milchwirtschaft. Die Dialoginitiative wird von denLandesvereinigungen der Milchwirtschaft in Nordrhein-Westfalen undNiedersachsen getragen und soll unter anderem komplexere Sachverhalteverständlich aufbereiten. Ziel ist es, bei kontrovers diskutiertenFragen unterschiedliche Argumente zu Wort kommen zu lassen,Kritisches aufzunehmen und Klischees auszuräumen.Mehr zu DIALOG-MILCH unterhttps://www.dialog-milch.de/https://www.facebook.com/MilchDialog/https://twitter.com/dialogmilchPressekontakt:Frank Maurer, Tel.: 02151-4111-410Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, LV Milch NRWOriginal-Content von: Landesvereinigung der Milchwirtschaft NRW e.V., übermittelt durch news aktuell